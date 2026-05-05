В России запретили параллельный импорт Intel, Samsung, ASUS, Acer и других, а что с Apple?

С 27 мая в России нельзя будет ввозить компьютеры и комплектующие целого списка брендов без согласия правообладателя. На фоне этого цены на ноутбуки в России продолжают расти. Минпромторг продолжает последовательно сужать перечень товаров, разрешённых для параллельного импорта. На этот раз под нож попали компьютеры и комплектующие двух десятков известных брендов. Давайте разберёмся, что вообще такое параллельный импорт, почему исключение из него — это серьёзно и чем всё это грозит обычным покупателям.



Что такое параллельный импорт и зачем он нужен

Параллельный импорт — это легальный ввоз оригинальных товаров иностранных брендов в Россию без разрешения правообладателя. Речь именно об оригинальной продукции, а не о подделках. Товар настоящий, проходит через таможню со всеми документами и налогами. Просто производитель не давал на это явного согласия.

До весны 2022 года такой ввоз считался нарушением прав на товарный знак. Но когда западные компании начали массово уходить из России и приостанавливать поставки, правительство легализовало параллельный импорт для определённых категорий товаров. Это позволило избежать дефицита техники, одежды, автозапчастей и многого другого. Благодаря этому механизму на полках магазинов остались iPhone, ноутбуки Samsung, видеокарты и прочая электроника.

Минпромторг составил специальный перечень — по сути, большой список товаров и брендов, которые можно ввозить без разрешения производителя. Этот перечень регулярно обновляется. Что-то добавляют, а что-то, наоборот, исключают. Вот мы и подошли к главному.

Бренды, которые убрали из списка параллельного импорта

С 27 мая 2026 года из перечня параллельного импорта убирают компьютеры и запоминающие устройства следующих брендов:

Acer — ноутбуки и настольные ПК

— ноутбуки и настольные ПК ASUS — ноутбуки, ПК, комплектующие

— ноутбуки, ПК, комплектующие Hewlett Packard (HP) — ноутбуки, компьютеры, серверы

— ноутбуки, компьютеры, серверы HPE — серверное оборудование

— серверное оборудование Intel — процессоры, SSD, накопители

— процессоры, SSD, накопители Samsung — SSD, модули памяти, накопители

— SSD, модули памяти, накопители Kingston — оперативная память, SSD

— оперативная память, SSD Toshiba — жёсткие диски, накопители

— жёсткие диски, накопители IBM — серверы и корпоративная техника

— серверы и корпоративная техника Cisco — сетевое и серверное оборудование

— сетевое и серверное оборудование Fujitsu — компьютеры, серверы

— компьютеры, серверы Hitachi — накопители, серверное оборудование

— накопители, серверное оборудование ADATA, AIC, Apacer, Hynix, Inspur, SanDisk, Transcend, xFusion — память, SSD, комплектующие

Речь идёт о товарах с кодами ТН ВЭД ЕАЭС 8471 49 000 0 (вычислительные машины и ПК) и 8471 70 (запоминающие устройства). То есть ограничения затрагивают не вообще всю продукцию этих компаний, а конкретные категории: настольные компьютеры, ноутбуки, серверы, системы хранения данных, SSD-накопители и модули оперативной памяти.

Что происходит, когда товар исключают из параллельного импорта

Многие путают исключение из параллельного импорта с полным запретом на ввоз. Это не так. Давайте разложим по полочкам. Пока товар находится в перечне Минпромторга, импортёр может ввозить его без разрешения производителя. Купил в ОАЭ, Китае или Турции — привёз в Россию, оформил на таможне, заплатил пошлины и НДС, продал в магазине. Всё легально.

Когда товар из перечня исключают, возвращается старое правило: для ввоза нужно получить согласие правообладателя. Если Acer, Samsung или Intel официально разрешат конкретному дистрибьютору поставлять их технику в Россию — пожалуйста, везите. Но в текущей геополитической ситуации шансов на такое разрешение практически нет. Большинство западных производителей не работают в России напрямую и разрешений на ввоз не дают.

Получается парадоксальная ситуация: формально ввоз не запрещён, но фактически становится невозможен. Это как дверь, которую никто не запирал — просто ключ от неё есть только у того, кто давать его не собирается.

Ещё один важный момент: уже ввезённая техника не становится незаконной. Если магазин привёз партию SSD Kingston до 27 мая — он может продавать их совершенно спокойно. Запрет не имеет обратной силы. Ограничения касаются только новых поставок.

Чем грозит ввоз техники без разрешения бренда

Допустим, импортёр решит после 27 мая привезти партию ноутбуков ASUS или SSD Samsung без согласия правообладателя. Чем это грозит? Прежде всего, таможня не пропустит такой товар. При оформлении декларации сотрудники таможни сверяют код ТН ВЭД и бренд с перечнем Минпромторга. Если товар в перечне не числится, а согласия правообладателя нет — ввоз будет заблокирован.

Но даже если каким-то чудом товар пройдёт границу, последствия будут серьёзными. В России действует национальный принцип исчерпания прав: ввоз товара с чужим товарным знаком без разрешения правообладателя — это нарушение его исключительных прав. Правообладатель может обратиться в суд и потребовать изъятие товара из оборота и его уничтожение, а также компенсацию до 5 миллионов рублей за каждый факт нарушения. Это регламентируется статьёй 1515 Гражданского кодекса РФ.

Правда, есть нюанс. За параллельный импорт оригинальных товаров (не контрафактных) административная ответственность не применяется — это разъяснил ещё Высший арбитражный суд. Но гражданско-правовая ответственность никуда не делась. Правообладатель может подать иск и взыскать компенсацию, а суд — запретить продажу ввезённой продукции. Проще говоря, рисковать не стоит. Ни одна партия ноутбуков не стоит судебного разбирательства с корпорацией уровня Intel или Samsung.

Зачем Минпромторг сокращает список параллельного импорта

Официальная позиция ведомства звучит оптимистично: российские производители уже выпускают аналогичную продукцию в достаточном объёме. В Минпромторге заявили, что исключение компьютеров, ноутбуков, накопителей, серверов и СХД из перечня не повлияет на ассортимент и одновременно повысит спрос на отечественную электронику.

На практике всё не так радужно. Российские бренды вроде «Аквариус», Yadro, iRU и Kraftway действительно существуют и выпускают технику. Но они пока уступают по характеристикам и узнаваемости мировым гигантам. Покупатели по привычке выбирают знакомые бренды — и это понятно.

Кстати, именно российские производители лоббировали эти изменения. Ещё в 2024 году консорциум «Вычислительная техника» просил Минпромторг убрать из перечня продукцию HP и Fujitsu. Компании Depo, Yadro, iRU, «Элемент» и «Аквариус» выступали за полное исключение ноутбуков и планшетов из параллельного импорта. Пока до такого не дошло — но вектор очевиден.

Цены на ноутбуки и SSD после 27 мая

Скорее всего нас ожидает подорожание техники. И вот почему. Во-первых, сокращение каналов поставки неизбежно ведёт к снижению конкуренции на рынке. Меньше предложение — выше цена. Особенно это коснётся серверного оборудования, корпоративных SSD и систем хранения данных, где замену подобрать сложнее всего.

Во-вторых, в 2026 году на глобальном рынке и без того растут цены на память. Дата-центры и ИИ-инфраструктура создают огромный спрос на DRAM и NAND, что толкает цены вверх по всему миру. На фоне общего подорожания ограничение импорта только усилит эффект.

Для обычного пользователя, которому нужен ноутбук или SSD для домашнего компьютера, паниковать и скупать всё подряд не стоит. Техника в магазинах не закончится за одну ночь. Часть поставок переключится на китайские бренды, часть — на российскую сборку. Но выбор станет уже, а ценники — выше. Это вопрос месяцев, а не дней. Ну и маркетплейсы никто не отменял. Они к параллельному импорту чаще всего не относятся, но прайс там наверняка тоже пойдет вверх.

Техника Apple в параллельном импорте

Важная деталь, которая наверняка вас интересует больше всего. Смартфоны Apple и Samsung остаются в перечне параллельного импорта. Минпромторг подтвердил, что в категории «электрооборудование» по-прежнему разрешён ввоз телефонов Apple, Samsung, Asus, Google Pixel, Nokia и Alcatel-Lucent без согласия правообладателя.

Так что iPhone, iPad, MacBook и другие устройства Apple новые ограничения не затрагивают. По крайней мере, пока. Но сам тренд на сужение перечня заставляет задуматься — если Минпромторг продолжит в том же духе, очередь может дойти и до смартфонов. Пока для этого нет оснований: российских аналогов на уровне iPhone просто не существует, а значит, исключать их из перечня было бы преждевременно.

Какую технику лучше купить до 27 мая

Если вы планировали покупку ноутбука ASUS или Acer, SSD Samsung или Kingston, оперативной памяти Hynix или процессора Intel — имеет смысл не откладывать. После 27 мая новые партии этих товаров могут просто не появиться, а остатки начнут дорожать. Если вас волнует судьба iPhone и другой техники Apple — пока можно выдохнуть. Смартфоны остаются в перечне параллельного импорта. Но за обновлениями приказа стоит следить: Минпромторг обещает и дальше корректировать список в зависимости от рыночной ситуации.

Сам механизм параллельного импорта продлён до конца 2026 года. Но с каждым обновлением перечня он становится всё избирательнее. Государство постепенно переходит от тотального параллельного импорта к точечному импортозамещению. Хорошо это или плохо — покажет время. А пока главное — быть в курсе изменений и планировать покупки заранее.