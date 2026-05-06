Покупки с AliExpress и iPhone из-за границы подорожают на 22%: в России введут НДС на товары из-за рубежа

Покупать технику Apple за границей всегда было выгоднее, чем в российской рознице. Разница в цене на тот же iPhone могла достигать 20–30 тысяч рублей — особенно если заказывать напрямую с AliExpress или Ozon. Мы недавно подробно разбирали, сколько стоит Айфон в России — и там видно, насколько ощутима разница. Но скоро этому придёт конец. Минпромторг поддержал введение НДС на все зарубежные интернет-заказы, и это полностью изменит расклад сил на рынке. Разбираемся, как новый налог повлит на цены и останется ли смысл заказывать iPhone из-за границы.



Как изменится НДС на посылки из-за границы с 2027 года

6 мая 2026 года стало известно, что Минпромторг России поддержал введение НДС на иностранные товары, приобретаемые через интернет. Причём министерство выступает за максимальную ставку — сразу 22% — с 1 января 2027 года.

Однако в поправках к Налоговому кодексу, которые подготовил Минфин, прописан поэтапный вариант:

2027 год — НДС 7%

— НДС 7% 2028 год — НДС 14%

— НДС 14% 2029 год — НДС 22%

Инициативу поддержал Российский союз кожевников и обувщиков, который обратился напрямую к председателю правительства Михаилу Мишустину. Крупные маркетплейсы — Ozon и Wildberries — выступают за поэтапное повышение. Их логика понятна: резкое введение полного НДС ударит по ассортименту и вытолкнет часть торговли в серую зону — в Telegram-каналы карго-операторов и к частным байерам.

Сейчас при заказе товаров из-за рубежа дешевле 200 евро россияне не платят дополнительных сборов. С 2027 года НДС начислят на все посылки — вне зависимости от стоимости. Платить его должен будет продавец или маркетплейс, но по факту эти расходы переложат на покупателя.

Цена iPhone 17 из-за рубежа с учётом НДС

Давайте посчитаем на конкретном примере. Возьмём iPhone 17 на 256 ГБ — модель, которая сейчас доступна для заказа на AliExpress. На момент написания статьи цена iPhone 17 256 ГБ на AliExpress — 62 616 рублей. К ней прибавляется таможенная пошлина ~6 723 рубля, а с 2027 года — ещё и НДС. Посчитаем итоговую стоимость по годам:

Год Ставка НДС Сумма НДС Итого за iPhone 2026 (сейчас) 0% 0 ₽ 69 400 ₽ 2027 7% 4 400 ₽ 73 800 ₽ 2028 14% 8 800 ₽ 78 200 ₽ 2029 22% 13 800 ₽ 83 200 ₽

А теперь сравним с ценой в российской рознице. В М.Видео тот же iPhone 17 256 ГБ (чёрный) стоит 85 000 рублей — это финальная цена со всеми скидками.

Разница наглядна. Если в 2026 году заказ с AliExpress экономит вам около 15 600 рублей, то уже в 2028-м выгода сжимается до ~6 800 рублей. А к 2029 году, когда НДС достигнет 22%, цены практически сравняются — разница составит всего 1 800 рублей. И это без учёта рисков: ожидание доставки 2–3 недели, отсутствие гарантии, возможные проблемы с таможней. Кстати, мы ранее подробно разбирали, сколько придётся доплатить за iPhone и MacBook в виде налогов — ситуация с тех пор стала ещё жёстче.

Зачем вводят налог на зарубежные интернет-покупки

Логика властей проста: уравнять условия для продавцов — российских и иностранных. Российская розница платит НДС 22%, а зарубежные продавцы на маркетплейсах — нет. Получается, что импортный товар автоматически дешевле, и отечественный ритейл проигрывает.

Глава Минпромторга Антон Алиханов прямо заявил, что ведомство прорабатывает подходы к установлению более справедливых условий. Параллельно идёт работа над выравниванием комиссий на маркетплейсах и донастройкой системы трансграничной торговли.

Отдельно стоит отметить: объёмы зарубежных заказов растут. На фоне укрепления рубля число онлайн-покупок за рубежом увеличилось на 20–30%. Государство хочет, чтобы эти деньги оставались внутри страны — или хотя бы приносили налоги в бюджет.

Как изменятся цены на iPhone, MacBook и AirPods из-за нового НДС

Если НДС введут поэтапно, в 2027 году цены на AliExpress вырастут незначительно — на 5–7%. Заказывать iPhone и аксессуары из-за рубежа пока будет выгодно, хотя разница уже начнёт сокращаться.

К 2028 году экономия станет минимальной, а к 2029-му — исчезнет полностью. Покупать iPhone в М.Видео, DNS или re:Store будет не только проще, но и примерно столько же по деньгам. Напомним, ранее мы уже разбирали, правда ли iPhone обложат налогом — тогда это казалось далёкой перспективой, но теперь всё вполне реально.

Есть и другой сценарий: если Минпромторг продавит введение сразу 22% с 2027 года, заказывать из-за границы станет бессмысленно уже через полгода. Более того, часть иностранных продавцов может уйти с российского рынка — регистрироваться в налоговой и платить НДС захотят не все. Для покупателей вывод один: если вы давно планировали заказать технику Apple с AliExpress, 2026 год — последний шанс сделать это по-настоящему выгодно. Дальше разница в цене будет таять с каждым годом.