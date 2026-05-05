iPhone 17 стал самым продаваемым смартфоном в мире: почему все берут его, а не iPhone 17 Pro

Компания Counterpoint Research опубликовала предварительный отчет по продажам смартфонов за первый квартал 2026 года. И лидером мирового рейтинга стал не какой-нибудь флагман за бешеные деньги, а обычный iPhone 17. Тот самый, базовый. Он обошел и iPhone 17 Pro Max, и iPhone 17 Pro, заняв первое место с долей 6% от всех мировых продаж. Казалось бы, зачем брать «обычный» айфон, когда есть Pro? Но если разобраться, сколько стоит Айфон в России и что за эти деньги предлагают, всё становится очевидно. Давайте разберемся.



Самые продаваемые смартфоны 2026 года: какое место занял iPhone 17

По данным Counterpoint Research, в первом квартале 2026 года iPhone 17 стал самым продаваемым смартфоном в мире. Он занял первое место с долей 6% от глобальных продаж — это больше, чем у любого другого смартфона на планете. На втором месте — iPhone 17 Pro Max, на третьем — iPhone 17 Pro.

Аналитики отмечают, что iPhone 17 показал двузначный рост продаж в ключевых рынках: Китае, США и особенно в Южной Корее, где продажи выросли втрое по сравнению с прошлым годом. Причина проста — базовая модель получила столько флагманских улучшений, что разница с Pro-версией стала минимальной.

Интересно, что в топ-10 вошли сразу четыре модели iPhone: помимо тройки лидеров, шестое место занял iPhone 16. А вот iPhone Air в рейтинг не попал — видимо, ультратонкий корпус не стал решающим аргументом для покупателей. Samsung Galaxy S26 Ultra тоже не вошел в десятку, хотя и показал рост относительно предшественника.

Отличия iPhone 17 от iPhone 17 Pro

Самое главное, что произошло с iPhone 17, — Apple наконец-то перестала искусственно ограничивать базовую модель. Раньше простой айфон всегда получал экран похуже, частоту обновления пониже, камеру послабее. С семнадцатым поколением всё изменилось.

У iPhone 17 и iPhone 17 Pro абсолютно одинаковые дисплеи: 6,3 дюйма, OLED Super Retina XDR, разрешение 1206 × 2622 пикселей, частота обновления до 120 Гц с технологией ProMotion, пиковая яркость 3000 нит и поддержка Always-On Display. Раньше ProMotion был эксклюзивом Pro-линейки — теперь это достояние всех. И это, пожалуй, одна из главных причин купить iPhone 17, а не ждать следующее поколение.

Чип A19 в базовой модели — это 6-ядерный процессор и 5-ядерный GPU, построенные на 3-нанометровом техпроцессе. Да, в Pro стоит A19 Pro с небольшим преимуществом в графике и 12 ГБ оперативной памяти вместо 8 ГБ. Но для повседневных задач, игр, Apple Intelligence и многозадачности разницу заметить практически невозможно. Оба чипа поддерживают Neural Engine нового поколения, аппаратный рейтрейсинг и все функции искусственного интеллекта.

Дизайн тоже сблизился. Оба смартфона получили алюминиевый корпус, защитное стекло Ceramic Shield 2 спереди, водозащиту IP68 и одинаковые габариты. Разница лишь в том, что у Pro задняя панель тоже покрыта Ceramic Shield, а у обычного iPhone 17 сзади — стекло. По ощущениям в руке — отличия минимальны.

iPhone 17 работает до 30 часов воспроизведения видео, iPhone 17 Pro — до 33 часов. Разница в три часа объясняется тем, что у Pro батарея на 4252 мА·ч против 3692 мА·ч у базовой модели. В реальной жизни оба смартфона спокойно доживают до вечера, а то и дольше.

Зарядка одинаковая: до 50% за 20 минут по проводу с адаптером от 40 Вт, беспроводная зарядка MagSafe и Qi2 на 25 Вт. Никаких компромиссов — базовая модель заряжается так же быстро, как Pro.

Камера iPhone 17 и iPhone 17 Pro: кому нужен телеобъектив

Вот здесь начинается единственная существенная разница. У iPhone 17 две камеры на 48 Мп: основная Fusion и ультраширокоугольная Fusion. У iPhone 17 Pro — три камеры на 48 Мп, включая телеобъектив с оптическим зумом 4x и 8x.

Но давайте честно: большинству пользователей телеобъектив не нужен. Две камеры iPhone 17 снимают великолепные фотографии и видео в 4K. Макросъемка, ночной режим, портреты — всё это работает отлично. Фронтальная камера на 18 Мп с функцией Center Stage у обоих смартфонов абсолютно одинаковая, как и новый режим Dual Capture для одновременной съемки на переднюю и заднюю камеру.

Pro дополнительно предлагает съемку 4K при 120 fps (против 60 fps у базовой модели), поддержку ProRes RAW и LiDAR-сканер для более точного определения глубины. Это инструменты для профессиональных видеографов и создателей контента. Если вы не монтируете видео для кинофестивалей, эти возможности просто не пригодятся. Именно поэтому многие уже решили перейти на обычный iPhone 17 даже с более дорогих моделей.

Какой iPhone выбрать в 2026 году

А теперь самое интересное. Официальная цена iPhone 17 в США — 799 долларов, iPhone 17 Pro — 1099 долларов. Разница в 300 долларов — и это только начало. В России ситуация ещё показательнее. iPhone 17 в мае 2026 года можно найти от 62-65 тысяч рублей, а iPhone 17 Pro — от 93-103 тысяч рублей. Разница доходит до 40 тысяч рублей и больше. За эти деньги можно купить неплохой Android-смартфон или хорошие наушники.

И что вы получаете за эту переплату? По сути, лишь три вещи: третью камеру с телеобъективом и LiDAR, 12 ГБ оперативной памяти вместо 8 ГБ и эксклюзивный оранжевый цвет Cosmic Orange. Всё. Экран — одинаковый. Дизайн — почти одинаковый. Базовая память — 256 ГБ у обоих. Фронтальная камера — идентичная. Зарядка — такая же. Apple Intelligence — работает на обоих.

Результаты Counterpoint Research лишь подтверждают то, о чем давно говорили обзорщики. MKBHD назвал iPhone 17 лучшим смартфоном 2025 года и самым сбалансированным айфоном за много лет. И он прав. Apple впервые сделала базовый iPhone без явных компромиссов. Экран 120 Гц, две камеры по 48 Мп, удвоенный базовый объем памяти, флагманский чип A19, премиальный дизайн, быстрая зарядка, Ceramic Shield 2, полная поддержка Apple Intelligence — всё это за цену, которая на 30-40% ниже, чем у Pro.

По сути, iPhone 17 — это 90% iPhone 17 Pro за 60% его стоимости. Именно поэтому он стал самым продаваемым смартфоном на планете. Люди научились считать деньги и поняли: переплачивать за телеобъектив, LiDAR и оранжевый цвет — не самая разумная инвестиция.

Если вы думаете о покупке нового айфона, iPhone 17 — это тот случай, когда базовая модель оказалась лучшим выбором. Не потому что Pro стал хуже, а потому что обычный iPhone стал настолько хорош, что доплачивать за Pro большинству пользователей просто незачем.