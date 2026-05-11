Apple Watch Series 12 и Ultra 4: дата выхода, характеристики и цена в России

До анонса Apple Watch Series 12 и Apple Watch Ultra 4 остаётся около четырёх месяцев, и о них пока известно немного. Главные обсуждаемые изменения — Touch ID в боковой кнопке и новый чип после года застоя. Разбираем, что из этого подтверждено, а что остаётся слухом, и стоит ли уже сейчас откладывать покупку. А если вас больше интересует автономность, чем новые функции, присмотритесь к фитнес-браслету от Google — он умеет кое-что, чего Apple Watch до сих пор не могут.



Когда выйдут Apple Watch Series 12 и Ultra 4

Apple Watch Series 12 и Apple Watch Ultra 4 ожидаются в сентябре — это стандартное окно для новых часов Apple. Новой Apple Watch SE в этом году не будет: модель обновили в прошлом году, а её цикл — два-три года между поколениями. Так что если вы рассматривали SE, ждать апдейта бессмысленно — берите текущее поколение или смотрите на Series.

watchOS 27 Apple покажет на WWDC 2026 — конференция стартует 8 июня. Сразу после презентации выйдет бета для разработчиков, в июле обычно появляется публичная бета, а финальная версия — в сентябре вместе с новыми часами. Если покупаете Apple Watch за рубежом, учтите нюансы: мы разбирали, какие ограничения есть у часов из Дубая и что не будет работать в России.

Будет ли Touch ID в Apple Watch

Самая интересная утечка — возможный Touch ID. По данным внутреннего кода Apple, утёкшего в прошлом году, Touch ID может появиться в Apple Watch Series 12 и Ultra 4. Сканер, скорее всего, встроят в боковую кнопку, чтобы разблокировать часы отпечатком вместо пароля.

Звучит удобно: ввод пароля на крошечном экране — одно из самых раздражающих действий в повседневном использовании часов. Но есть важная оговорка. Даже несмотря на упоминания Touch ID в коде, нет гарантии, что Apple реализует это в этом году или вообще. Ни Марк Гурман из Bloomberg, ни аналитик Минг-Чи Куо пока не упоминали Touch ID в новых Apple Watch в этом году. А это два самых надёжных источника по планам Apple, и их молчание — повод не строить ожиданий вокруг этой функции. Обсуждаете слухи про Apple Watch и хотите узнать мнение других? Заходите в наш чат в Telegram или МАКС — там всегда есть с кем обсудить.

Какой процессор получат новые Apple Watch

Apple Watch Series 11, Ultra 3 и SE 3 получили тот же чип S10, что и модели предыдущего поколения. Это была пауза, и для пользователей она означала минимальный прирост производительности. Утёкший код Apple указывает, что Series 12 и Ultra 4 получат новый чип.

Пока неясно, будет это S11 или S12, но прирост производительности ожидается в любом случае. На практике это значит более плавный интерфейс, быстрее реагирующие приложения и, возможно, новые функции Apple Intelligence, которые требуют более мощного процессора. Если вы сидите на Series 8 или 9, новый чип — главный аргумент задуматься об апгрейде. Кстати, мы уже писали 5 причин не покупать Apple Watch прямо перед обновлением — логика та же.

Новые циферблаты в watchOS 27

watchOS 27, по слухам, получит новые циферблаты, включая вариант циферблата Modular Ultra, который сейчас доступен только на Apple Watch Ultra. Для владельцев обычных Series это приятный бонус: Modular Ultra удобен плотной компоновкой данных — пульс, активность, погода и календарь на одном экране.

Подробнее о том, какие именно циферблаты ожидаются, мы рассказывали в отдельном материале про новые циферблаты для Apple Watch в watchOS 27. Следите за всеми новостями Apple вместе с нами — подписывайтесь на наш канал в Telegram и МАКС.

Apple Intelligence на Apple Watch — какие функции появятся

Сейчас на watchOS 26 функции Apple Intelligence работают, только если часы спарены с iPhone 15 Pro или новее. Доступны:

Workout Buddy — голосовой помощник во время тренировок

Live Translation в Сообщениях — перевод переписки

Сводки уведомлений

При анонсе дат WWDC 2026 Apple пообещала показать «прорывы в области ИИ» на всех своих платформах. Логично ожидать, что watchOS 27 получит дополнительные функции Apple Intelligence, но работать они будут только в связке с подходящим iPhone. Владельцам iPhone 14 и старше эти возможности по-прежнему недоступны — это важный момент, если вы рассчитываете на ИИ на запястье.

Как спутниковая связь будет работать на Apple Watch

У Apple Watch Ultra 3 есть встроенная спутниковая связь — она позволяет вызывать экстренные службы, пользоваться Find My и отправлять сообщения через спутник без iPhone. Это важная функция для тех, кто ходит в горы, в лес или просто оказывается вне покрытия сотовых сетей. В iOS 27 ожидается до пяти новых спутниковых функций, и две из них, вероятно, появятся и в watchOS 27:

Apple Maps через спутник

Поддержка фото в Сообщениях через спутник

Есть и инфраструктурный сюжет. В прошлом месяце Amazon объявила о планах купить Globalstar — спутникового оператора, который обеспечивает спутниковые функции Apple на iPhone 14 и новее и на Apple Watch Ultra 3. Amazon при этом подписала соглашение с Apple, чтобы и дальше предоставлять спутниковую связь для текущих и будущих функций iPhone и Apple Watch. Для пользователя это означает одно: смена владельца оператора не сломает уже работающие сценарии. Вот только для России это всё совсем неинтересно, а очень жаль. Наверняка спутниковые функции зашли бы пользователям в нашей стране.

Цена Apple Watch Series 12 и Ultra 4 в России

Apple пока не объявляла цены на Series 12 и Ultra 4 — это произойдёт только на презентации в сентябре. Но ориентироваться можно на текущее поколение: Apple крайне редко меняет стартовые цены на часы. Series 11 стоят от $399 за версию 42 мм и от $429 за 46 мм. Cellular-версия добавляет $100 к каждому варианту. Ultra 3 стартует с $799. С высокой вероятностью Series 12 сохранят те же цены — Apple не повышала стоимость базовых моделей уже несколько поколений подряд.

В России ситуация сложнее, потому что официальных продаж Apple Watch нет. Сейчас Series 11 в алюминиевом корпусе можно найти от 27 000 до 55 000 рублей в зависимости от размера и продавца. Ultra 3 продаётся от 66 000 до 96 000 рублей. На старте продаж Series 12 и Ultra 4 цены в российских магазинах традиционно будут выше на 15-25% по сравнению с устоявшимися — ажиотаж первых недель всегда толкает наценку вверх. Если бюджет ограничен, имеет смысл дождаться выхода Series 12 и купить Series 11 со скидкой — прошлое поколение обычно дешевеет сразу после анонса нового.

Если у вас Apple Watch Series 9, 10 или 11, смысла бежать за Series 12 пока нет: подтверждённых прорывов не объявлено, а Touch ID остаётся слухом без подтверждения от ключевых аналитиков. Если у вас часы старше Series 8 или вы только присматриваетесь к Apple Watch — есть смысл подождать сентября: новый чип после года паузы и потенциальные новые функции watchOS 27 делают пропуск этого поколения нелогичным. Владельцам Ultra 3 спутниковые улучшения придут программно — менять железо ради этого точно не нужно.