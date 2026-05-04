На обычных Apple Watch появится циферблат от Ultra. Вот как он будет выглядеть

Знаете, что я больше всего люблю в новых версиях watchOS? Свежие циферблаты для Apple Watch. И тут как раз подоспела интересная утечка: Apple готовит новые циферблаты для watchOS 27, причём один из них — упрощённая версия эффектного Modular Ultra, которая раньше была эксклюзивом для Apple Watch Ultra. Теперь её, по слухам, получат и обычные Series. Информацию слил Марк Гурман — источник, как вы знаете, надёжный. А пока Apple учит ИИ распознавать новые жесты на часах, разберёмся, что ещё нас ждёт.



Что известно о watchOS 27

По данным инсайдеров, watchOS 27 имеет кодовое имя «Orchid» и Apple уже тестирует для неё несколько новых циферблатов. Конкретный список и финальные названия пока не раскрываются — это внутренние сборки, и до релиза часть из них может измениться или вообще не дойти до пользователей.

Важно понимать границу: всё, что мы знаем сейчас, — это утечка из инсайдерской рассылки, а не официальный анонс Apple. Слухов не так много, а те, что есть, говорят лишь о Siri в iOS 27. Полный список изменений компания традиционно покажет на WWDC, которая обычно проходит в начале июня.

Новый циферблат для Apple Watch — как выглядит

Главная новинка из утечки — упрощённая версия циферблата Modular Ultra. Сейчас этот циферблат доступен только на Apple Watch Ultra и считается одним из самых перегруженных информацией: мини-виджеты на циферблате, например пульс или погода и шесть вариантов размера и расположения времени. В новой версии Apple убирает часть элементов:

пропадает виджет в центре циферблата;

убирается ряд из трёх мелких виджетов над временем;

исчезает информация по краям дисплея (на кольце)

В итоге крупные часы занимают две трети экрана, а под ними остаётся ряд из трёх небольших виджетов. По мнению Гурмана, Apple хочет перенести фирменный «ультровский» вид на обычные Series-модели, но в более спокойном виде — чтобы информации было больше, чем на стандартных циферблатах, но без перегруза. Если еще не обновлялись на watchOS 26, узнайте из нашего материала, какие циферблаты появились в текущей версии.

Зачем нужен новый циферблат в watchOS 27

Если утечка подтвердится, на обычных Apple Watch появится циферблат от Ultra. Это не функциональный прорыв, а вопрос внешнего вида и удобства: крупный читаемый циферблат с минимумом отвлекающих элементов — именно то, чего часто не хватает на стандартных моделях.

Для владельцев Apple Watch Ultra ничего не меняется: оригинальный Modular Ultra с семью виджетами и тренировочными кольцами (отображают основные показатели и нагрузку) остаётся на месте. Новый циферблат watchOS 27 — это не замена, а отдельный вариант, рассчитанный на менее экстремальные сценарии.

Когда выйдет watchOS 27

Apple не называла дат, но мы уже знаем, когда состоится релиз бета-версий новых ОС. Те, кто пользуется техникой Apple, уже давно все знают и без анонсов.

анонс watchOS 27 — на WWDC в июне

— на WWDC в июне бета-версии watchOS 27 для разработчиков — сразу после презентации

для разработчиков — сразу после презентации публичная бета — обычно в июле

финальный релиз — в сентябре, вместе с новыми Apple Watch

То есть увидеть новые циферблаты в финальном виде получится осенью 2026 года. Точный список совместимых моделей Apple объявит ближе к релизу — обычно поддержку теряют самые старые часы из текущего списка.

Как добавить новые циферблаты на Apple Watch

Когда watchOS 27 выйдет, новые циферблаты появятся автоматически после установки обновления. Отдельно «скачивать» их не нужно — Apple не разрешает ставить циферблаты из сторонних источников. Добавить циферблат в свою коллекцию можно двумя способами:

На самих часах: задержите палец на текущем циферблате, смахните до конца вправо до кнопки с плюсом, выберите нужный из галереи. В приложении Watch на iPhone: откройте вкладку «Галерея циферблатов», выберите циферблат, настройте виджеты и нажмите «Добавить».

Чтобы переключаться между добавленными циферблатами, достаточно смахивать по экрану часов влево или вправо. Узнайте о значении циферблатов на Apple Watch из нашего материала!

Если вы пользуетесь обычными Apple Watch и вам нравится вид Ultra, но не нравится перегруженность информацией, упрощённый Modular Ultra — повод обновиться на watchOS 27, когда она выйдет. Владельцам Ultra новинка сама по себе не даёт ничего нового — у них уже есть оригинал. Тем, кто к циферблатам относится спокойно и пользуется одним и тем же годами, можно не следить за этой утечкой: реальная польза от неё — чисто визуальная, и до осени 2026 года ситуация ещё может поменяться.