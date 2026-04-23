Google рассказала, когда выйдет новая Siri с Gemini на iPhone, iPad и Mac

В феврале стало понятно, что новую Siri с ИИ в iOS 26.4 мы не увидим, и срок выхода опять переносится. Но в череде этих сдвигов наконец-то наметился свет в конце тоннеля. Глава Google Cloud Томас Куриан на конференции Google Cloud Next 2026 подтвердил партнёрство с Apple и пообещал, что модели Gemini станут основой обновлённой Siri, которая выйдет уже в ближайшее время. Новых деталей о функциях и сроках не прозвучало, но само заявление показывает: сделка жива, а запуск по-прежнему обещают в этом году.



Новая Siri на базе Google Gemini

На конференции в Лас-Вегасе Куриан назвал сотрудничество с Apple «монументальным партнёрством» и подтвердил, что Google выступает предпочтительным облачным провайдером для разработки нового поколения Apple Foundation Models на базе технологий Gemini. По его словам, эти модели будут обеспечивать работу будущих функций Apple Intelligence, включая «более персонализированную Siri, которая выйдет позже в этом году».

Важно понимать: это не новая информация. Заявление Куриана просто повторяет уже известные обещания. В январе 2026 года Apple и Google выпустили совместное заявление: Apple получает доступ к моделям Gemini для создания нового поколения своих ИИ-моделей (Apple Foundation Models). Тим Кук на звонке с инвесторами уточнил, что персонализированная версия Siri будет работать на устройстве и через Private Cloud Compute — облачную систему Apple, где данные пользователей не сохраняются и не используются для обучения моделей.

⚡ Подпишись на AppleInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Apple

Однако до сих пор остаётся неясным, будут ли все запросы обрабатываться через серверы Apple или часть из них уйдёт на серверы Google. Apple попросила Google рассмотреть возможность развернуть серверы в дата-центрах Google для обработки запросов Siri, поскольку компания ожидает резкий рост облачной нагрузки после запуска.

Отдельно стоит отметить: по данным The Information, Apple получила полный доступ к модели Gemini в собственных дата-центрах. Это позволяет компании создавать на её основе компактные модели для конкретных задач, которые могут работать прямо на устройстве, без обращения к серверам.

Apple задержала запуск новой Siri

Чтобы понять контекст, нужно вспомнить хронологию. Apple впервые показала «умную» Siri с пониманием контекста и действиями между приложениями ещё на WWDC 2024. С тех пор запуск откладывался несколько раз:

Март 2025 — Apple официально перенесла запуск продвинутых функций Siri

Январь 2026 — объявлено партнёрство с Google для создания новой Siri на базе Gemini

Февраль 2026 — Apple подтвердила CNBC, что обновлённая Siri по-прежнему выйдет в 2026 году

Весна 2026 — по слухам, Apple планировала запуск, но столкнулась с проблемами точности

Формально Apple никогда не называла конкретную дату, кроме «2026 год». Поэтому технически задержки нет. Но по слухам, компании пришлось скорректировать внутренний график из-за проблем с точностью ответов ИИ-ассистента.

Когда покажут новую Siri и в какой iOS она появится

Первый публичный показ обновлённой Siri, по слухам, состоится на WWDC 2026 — ежегодной конференции Apple для разработчиков, которая пройдёт с 8 по 12 июня. Там ожидается анонс iOS 27 с переработанным интерфейсом Siri, включая новое приложение-чатбот и обновлённый дизайн в Dynamic Island.

По данным Bloomberg, Siri в iOS 27 получит интерфейс с подсказкой «Поиск или спроси» в Dynamic Island и светящийся курсор. Также ожидается отдельное приложение, где можно будет вести диалоги с ассистентом, просматривать историю бесед — по аналогии с ChatGPT или Gemini.

Но показ на WWDC не означает немедленный запуск. iOS 27 выйдет для всех пользователей ориентировочно осенью 2026 года. У Apple формально есть время до 31 декабря 2026 года, чтобы выполнить собственное обещание.

iPhone, iPad и Mac, которые получат новую Siri

Apple Intelligence и связанные с ней функции Siri работают не на всех устройствах Apple. Требуется процессор не ниже A17 Pro или чип Apple Silicon (M1 и новее). Вот список совместимых устройств:

iPhone 15 Pro и 15 Pro Max

Вся линейка iPhone 16 и более новые модели

iPad с чипами M1 и новее, iPad mini с A17 Pro

Mac с чипами M1 и новее

ПОДПИШИСЬ НА НАШ КАНАЛ В MAX, ЧТОБЫ ЧИТАТЬ НОВОСТИ, ЕСЛИ НЕ РАБОТАЕТ ТЕЛЕГА

Владельцам iPhone 14, iPhone 15 (не Pro) и более ранних моделей обновлённая Siri будет недоступна. Это касается сотен миллионов устройств по всему миру. Для пользователей в России есть дополнительный нюанс: Apple Intelligence пока работает только на английском языке (и ещё ряде языков), русский язык официально не поддерживается. Для активации функций нужно переключить язык устройства и Siri на английский.

Будет ли новая Siri работать в России и на русском языке

Сделка Apple и Google — признание того, что Apple не смогла самостоятельно создать конкурентоспособного ИИ-ассистента в нужные сроки. Для пользователя это может обернуться плюсом: Gemini — одна из самых мощных языковых моделей, и если интеграция пройдёт удачно, Siri наконец станет полезным ассистентом, а не источником раздражения. Но это за границей. А что в России?

Конкретных дат запуска, конечно же, нет, есть только обещание «до конца 2026 года». А для российских пользователей добавляется ещё и языковой барьер: пока функции Apple Intelligence не заработают на русском, практическая польза будет ограниченной. Да, вы сможете активировать новую Siri, но общаться с ней придется на английском. Удобно? Точно нет, я пробовал. Так что нам придется ждать, скорее всего, еще дольше.

Если у вас iPhone 15 Pro или новее — следите за WWDC 8 июня и осенним обновлением iOS 27. Если у вас модель старше — обновлённая Siri не станет поводом для срочной покупки нового iPhone, по крайней мере до тех пор, пока Apple не покажет, что новый ассистент действительно работает, а не просто красиво выглядит на презентации.