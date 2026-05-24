Что я купил на AliExpress от 1000 до 2000 рублей — топ моих находок, о которых не жалею

Ценовой коридор от тысячи до двух тысяч рублей — пожалуй, самый опасный на AliExpress. Потому что тут уже не мелочёвка, а вполне серьёзные вещи, которые ты покупаешь и думаешь: «ну за эти деньги точно будет нормально». И в большинстве случаев — да, нормально. Я собрал несколько покупок из этого диапазона, каждую проверил лично или отдал на растерзание семье. Всё живое, всё рабочее, ни об одной не жалею.



Наушники в стиле AirPods Max — ношу полгода, никто не отличил

Если вам нравится дизайн AirPods Max, но отдавать за них 60+ тысяч не хочется, я нашёл рабочий вариант. HOCO W35 Max внешне практически неотличимы от оригинала Apple — тот же силуэт, те же амбушюры, даже весовой баланс похож. Подключаются по Bluetooth 5.3, есть выход 3.5 мм и слот для Micro SD, если хотите слушать музыку без телефона вообще.

Я взял их в ноябре прошлого года и с тех пор таскаю в офис почти каждый день. Звук, конечно, не аудиофильский — но для подкастов, созвонов и фоновой музыки более чем достаточно. Посадка мягкая, уши не потеют даже через пару часов. Честный минус: активного шумоподавления тут нет, так что в метро будет слышно окружающий мир. Но за эти деньги — грех жаловаться.

Цена: 1 800 рублей

Мини-повербанк со встроенным кабелем — купил жене, себе тоже хочу

Знаете этих людей, которые каждый раз уверяют, что телефон дотянет, а через два часа сидят с мёртвым экраном? У меня жена именно такая. Поэтому я заказал ей компактный повербанк на 10000 мАч со встроенным кабелем — чтобы не было отговорки «забыла провод». Штука размером чуть больше кредитки, влезает даже в маленькую сумочку.

Ёмкости 10000 мАч хватает, чтобы зарядить iPhone 15 примерно два с половиной раза. Есть даже маленькая солнечная панель на корпусе — в качестве основного источника она бесполезна, но на пляже или в походе может подкинуть пару процентов. Заряжается сам по USB. Главное — он реально маленький, и его не нужно уговаривать взять с собой.

Цена: 1 479 рублей

Магнитный держатель в машину — взял два, себе и отцу

Раньше iPhone у меня в машине жил в подстаканнике. На каждом повороте он улетал под сиденье, навигатор превращался в квест «найди телефон на ощупь». Заказал в марте магнитный держатель с креплением на вентиляцию — и сразу взял два, потому что у отца та же проблема. Магниты совместимы с MagSafe, так что iPhone цепляется мгновенно и держится мёртво.

Конструкция позволяет вращать телефон на 360 градусов — удобно развернуть экран боком под карту. Есть версия с беспроводной зарядкой на 15 Вт, но я взял обычную — мне хватает. Пластик нормальный, шарнир за три месяца не разболтался. Тут главное — если у вас чехол без магнитов, в комплекте идёт металлическая пластинка-наклейка.

Цена: 1 040 рублей

Сумка для ноутбука — таскаю MacBook каждый день и не боюсь дождя

Каждый день я хожу с ноутбуком, и вечная проблема — куда его деть, когда не хочется тащить рюкзак. Водонепроницаемая сумка-чехол решает это элегантно: есть ручки для переноски, материал не промокает, а внутри мягкая прокладка со всех сторон. Подходит для MacBook Air и Pro — есть размеры от 13 до 17 дюймов.

Материал водонепроницаемый, так что от дождя и мокрого стола в кафе ноутбук защищён. Молния не заедает, карман для зарядки и мышки есть на внешней стороне. Это не рюкзак и не портфель — скорее, лаконичный слив, который можно сунуть в сумку побольше или нести отдельно за ручки. За свою цену вещь рабочая и без понтов.

Цена: 1 300 рублей

Массажная подушка под спину — стоит в кресле, я к ней прирос

Восемь часов за столом — и к вечеру поясница начинает напоминать о себе ноющей болью. Раньше я просто терпел, а потом начал искать решение дешевле, чем курс массажа. Анатомическая подушка с массажем повторяет изгиб поясничного отдела и при этом умеет вибрировать в нескольких режимах — не то чтобы полноценный шиацу, но напряжение снимает заметно.

Я положил её в рабочее кресло в феврале — и с тех пор реально стал меньше ёрзать к концу дня. Подушка компактная, не сползает благодаря ремню-фиксатору. Работает от USB, так что можно запитать от повербанка или ноутбука. Единственное — обивка маркая, светлый вариант лучше не брать. Но за тысячу сто рублей это реально рабочая штука для тех, кто сидит много.

Цена: 1 100 рублей

Мини-клавиатура с тачпадом для ТВ — забыл пульт как страшный сон

Набирать пароль от Wi-Fi пультом от телевизора — это примерно как писать SMS на кнопочном телефоне в 2008-м. Мучительно и бессмысленно долго. Мини-клавиатура с тачпадом подключается через USB-приёмник к любому Smart TV или ТВ-приставке и превращает управление в нормальный человеческий процесс. Есть подсветка клавиш, так что в темноте тоже видно.

Устройство помещается в ладонь — по размеру примерно как два сложенных смартфона. Тачпад небольшой, но для навигации по меню его хватает с запасом. Работает на встроенном аккумуляторе, заряжается по USB. Если у вас Android-приставка или мини-ПК на телевизоре — это must-have. С Apple TV, к сожалению, не дружит, там своя экосистема.

Цена: 1 495 рублей

Электрический водяной пистолет — взял к лету, дочь уже оценила

Лето приближается, а значит, пора вооружаться. Я заказал электрический водяной пистолет на аккумуляторе — и это вам не та пластиковая ерунда из «Детского мира», которую надо качать руками. Тут автоматическая подача воды: нажал на курок — идёт непрерывная струя. Заряжается по USB, бак для воды большой.

Выглядит штука впечатляюще — как реквизит из фантастического фильма. Дочка (ей 11) оценила мгновенно и теперь требует второй, потому что делиться она не планирует. По мощности — бьёт метров на 8-10, что для дворовой битвы более чем серьёзно. Пластик крепкий, аккумулятора хватает примерно на 20-25 минут непрерывной стрельбы. Для дачи и отпуска — идеальная покупка.

Цена: 1 030 рублей

Автогамак для собаки — я психанул и решил проблему грязных сидений

Если у вас собака и машина — вы знаете эту боль. После каждой прогулки задние сиденья превращаются в грязевую инсталляцию. Я долго терпел, потом не выдержал и нашёл водонепроницаемый автогамак для перевозки собак. Крепится за подголовники передних и задних сидений, образуя закрытый гамак, из которого пёс физически не может вылезти на чистую обивку.

Материал водонепроницаемый — грязь, слюни и мокрая шерсть остаются на гамаке, а не на сиденье. Боковые стенки поднимаются, чтобы собака не свалилась в ноги. Стирается в машинке, сохнет быстро. По размеру подходит для большинства седанов и кроссоверов. Раньше я после каждой поездки с собакой тратил полчаса на уборку — теперь просто снимаю гамак и вытряхиваю.

Цена: 1 619 рублей

Модель Kawasaki H2R — залип на полвечера вместо сериала

Иногда покупаешь что-то просто так, без практической цели — и получаешь неожиданно много удовольствия. Модель мотоцикла Kawasaki H2R в масштабе 1:12 приехала в плотной коробке и оказалась на удивление серьёзной вещью. Корпус из литого металла — тяжёлый, холодный, приятный в руках. Детализация такая, что видны тормозные диски, цепь, даже мелкие болты.

Это не детская игрушка — это скорее интерьерный объект для тех, кто неравнодушен к мотоциклам. Руль поворачивается, подвеска пружинит, колёса крутятся. За тысячу рублей уровень проработки просто впечатляет. Отлично смотрится на полке или на рабочем столе. Если ищете подарок мужчине, который «ему ничего не надо» — вот это точно зайдёт.

Цена: 1 019 рублей

