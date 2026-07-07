Я не верил в AliExpress, пока не заказал вот эти товары

Долгое время я смотрел на товары с AliExpress с прищуром и ничего там не заказывал. Ну серьёзно: китайские зарядки, копии наушников, смартфоны без гарантии — звучит как лотерея, где выигрывает только почта. Но потом я заказал одну штуку. Потом вторую. Потом третью. И в какой-то момент поймал себя на мысли, что половина вещей, которыми я пользуюсь в быту, — оттуда. Вот десять товаров, которые заставили меня пересмотреть отношение к этой площадке и которые точно понравятся вам.



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Одна GaN-зарядка вместо трёх адаптеров Apple

Вот с этой штуки всё и началось. Я ожидал получить типичный китайский кирпич, а достал из конверта тонкую GaN-зарядку на 65 Вт, которая помещается в ладонь. Вилка складная — щёлк, и блок становится плоским, как визитница. Мой MacBook Air тянет без запинок, iPhone заряжает по быстрой зарядке, и при этом корпус едва тёплый.

Три порта: два USB-C и один USB-A. По сути, одна зарядка заменяет три адаптера, которые я раньше возил в поездки. Apple за свой блок на 67 Вт просит почти четыре тысячи — а тут 1 350 рублей за ту же мощность, плюс дополнительные порты. Честно говоря, не ожидал от неё такого уровня за эти деньги.

Цена: 1 350 рублей

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Зарядная станция для всего на столе: iPhone, часы, наушники

Раньше у меня на столе жил целый зоопарк зарядок: одна для iPhone, другая для Apple Watch, третья для AirPods, четвёртая для геймпада. Провода путались, розетки кончались, нервы тоже. Потом я поставил зарядную станцию на 10 USB-портов — и стол стал выглядеть как рабочее место, а не как серверная.

Суммарная мощность — 60 Вт, хватает на одновременную зарядку пяти-шести устройств. Корпус компактный, почти не греется, работает тихо. 10 портов — это, конечно, с запасом, но когда у вас iPhone, часы, наушники, Kindle и пара гаджетов жены, запас быстро перестаёт казаться избыточным. У оригинальных брендовых станций с таким количеством портов ценник начинается от четырёх тысяч — тут в три раза дешевле.

Цена: 1 470 рублей

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Копия AirPods 3 с анимацией подключения на iPhone

Это был тот самый момент, когда скептик внутри меня замолчал. Подносишь копию AirPods 3 к iPhone, открываешь крышку — и на экране появляется анимация подключения. Прямо как у оригинала. Сенсорное управление работает, пауза при извлечении наушника — тоже. Для музыки в метро, YouTube и созвонов в FaceTime хватает с головой.

Понятное дело, это не AirPods — шумоподавления тут нет, и тончайших нюансов звука вы не услышите. Но кейс компактный, заряда хватает на несколько дней при обычном использовании, а соединение по Bluetooth стабильное. Apple за оригинальные AirPods 3 просит под 17 тысяч. Тут — 1 250 рублей. Если вы теряете наушники с завидной регулярностью или нужна запасная пара для спортзала, это логичный вариант.

Цена: 1 250 рублей

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Встраиваемая розетка с USB-C для зарядки iPhone прямо из стены

Идея простая: зачем ставить зарядку на стол, если можно убрать её в стену? Розетка с USB-портами на GaN-чипе с мощностью 65 Вт монтируется вместо обычной и поддерживает протокол PD. Это значит, что iPhone заряжается по быстрой зарядке прямо из стены — без адаптера, без лишних проводов на столе. MacBook Air тоже потянет.

В розетке есть порты USB-C и USB-A, плюс стандартное гнездо для вилки. По сути, одна точка в стене решает вопрос питания для всего, что стоит на тумбочке или рабочем столе. Установка — дело пятнадцати минут, если вы хоть раз меняли розетку. Если нет — лучше позвать электрика, тут без вариантов.

Цена: 1 100 рублей

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Настольный мини-пылесос — собрал им крошки из клавиатуры своего Mac

До этой штуки я смахивал крошки от печенья со стола ладонью, как первобытный человек. Потом между клавишами Magic Keyboard скапливалась мелкая труха, и буквы начинали залипать. С тех пор как я поставил мини-пылесос рядом с монитором, стол после обеда за компьютером снова выглядит как рабочее место, а не как место преступления.

Он круглый, компактный, заряжается по USB и жужжит настолько тихо, что не мешает созвону. Мощности хватает, чтобы собрать крошки, пыль, мелкий мусор со стола и из щелей клавиатуры. Контейнер снимается, вытряхивается за секунду. Не скажу, что это вещь первой необходимости, но после пары недель использования убирать его со стола уже не хочется.

Цена: 659 рублей

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Motorola Edge 60: смартфон с дизайном, которому позавидует iPhone

Если вам надоели одинаковые Samsung и бесконечные Redmi Note, вот совсем другая история. Motorola Edge 60 в первую очередь берёт внешностью: изогнутый pOLED-экран, задняя панель с отделкой под кожу, тонкие грани. Такой дизайн приятно держать в руке — и да, часть моих знакомых путали его с чем-то значительно более дорогим.

Внутри Dimensity 7300, до 512 ГБ памяти, камера с оптической стабилизацией. Экран яркий, отзывчивый, частота обновления высокая. Для повседневных задач — соцсети, камера, навигация — работает быстро и без лагов. Это не конкурент iPhone 16, но за 22к рублей получить такой уровень дизайна и железа — это очень хорошо.

Цена: 21 600 рублей

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Honor Win RT: Snapdragon 8 Elite и батарея-монстр в тонком корпусе

В китайских смартфонах разобраться сложно — моделей тьма, а половина на одно лицо. Но Honor Win RT из тех, что запоминаются сразу. Батарея на 10 000 мАч в корпусе толщиной 8,3 мм — звучит как ошибка в спецификации, но это не ошибка. Плюс Snapdragon 8 Elite — топовый процессор, который ставят во флагманы за 80-100 тысяч.

Экран 6,78 дюйма, камера с хорошей оптикой, до 1 ТБ встроенной памяти в максимальной версии. Важный момент: это китайская версия, так что Google-сервисы придётся ставить через обходные пути. Если вас это не пугает — за 36 тысяч вы получаете железо, которое на бумаге обгоняет большинство флагманов. Такое уже надо брать не только для ВК и Мах, но и для чего-то более серьезного.

Цена: 36 150 рублей

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OPPO Reno 16 Pro: компактный Android с телевиком для тех, кому iPhone велик

Если вы из тех, кто скучает по временам компактных iPhone, а mini-линейку Apple похоронила — обратите внимание на OPPO Reno 16 Pro. Это свежая премьера: среднебюджетный смартфон в компактном корпусе, причём с телеобъективом — а это большая редкость в данном ценовом сегменте. Версия РСТ с официальной гарантией OPPO, 12/512 ГБ памяти.

Для тех, кому нужен телефон, который удобно лежит в одной руке и при этом нормально снимает — Reno 16 Pro закрывает эту задачу. Экран яркий, автономность достойная, зарядка быстрая. Если живёте в экосистеме Apple и ищете Android как второй аппарат для путешествий или работы — это крепкий вариант без лишних наворотов, который честно делает свою работу.

Цена: 50 250 рублей

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Карманный бинокль — лучше зума на iPhone 17 Pro Max

Взял компактный бинокль прошлым летом перед поездкой на Алтай, думал — ну что за 900 рублей может быть хорошего? Оказалось — вполне рабочая оптика. Умещается в ладонь, весит примерно как смартфон, в карман куртки залезает без проблем. Резкость настраивается одним колёсиком по центру, всё интуитивно.

Это не профессиональная оптика, логично. Но для наблюдения за птицами, пейзажами на природе или даже для концерта — более чем достаточно. Линзы с покрытием, картинка чёткая, по краям почти не мылит. Корпус прорезиненный, в руках не скользит. Если вы каждый раз берёте в поход iPhone и зумите камерой на десятикратное приближение — вы понимаете, что это не работает. Бинокль за 900 рублей работает лучше.

Цена: 879 рублей

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Автоматический дозатор мыла с уточкой для детей

Поставил дозатор с уточкой у раковины в ванной в апреле, и с тех пор дочь (ей 11) моет руки без напоминаний. Подносишь ладонь к клюву — утка выдаёт ровную порцию пены, без брызг и луж на раковине. Мелочь, но именно такие мелочи превращают рутину в развлечение.

Работает от встроенного аккумулятора с зарядкой по USB-C — никаких батареек. Инфракрасный датчик срабатывает быстро, дозировка настраивается. Дизайн мультяшный, но аккуратный, на полке смотрится нормально. Если у вас есть дети и вечная война за мытьё рук — утка решает эту проблему эффективнее любых уговоров. Открыл коробку и поймал себя на мысли, что за тысячу с небольшим получил больше пользы, чем от некоторых покупок за десять.

Цена: 1 169 рублей

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