Топ недорогих товаров с AliExpress — дёшево не значит плохо

Диапазон товаров от 1000 до 2000 рублей на AliExpress — это такая золотая зона, где уже не одноразовый мусор, но ещё и не надо мучительно решать «а стоит ли оно того». Я регулярно что-то оттуда вылавливаю, и каждый раз удивляюсь: вещь за полторы тысячи работает так, будто стоит пять. Сегодня покажу топ своиъ покупок — от домашней электроники до штуки, которая превращает ваш стол в мини-Японию. Всё проверено, всё с ценами, никакой воды.



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Термометр-гигрометр от Youpin с крупным дисплеем

Когда в квартире маленький ребёнок или просто сохнет кожа зимой, хочется понимать, что происходит с воздухом. Термометр-гигрометр от Youpin решает эту задачу элементарно: крупный 3,5-дюймовый дисплей показывает температуру и влажность так, что видно с другого конца комнаты. Батарейка идёт в комплекте — достал, поставил, забыл.

Купил в марте, поставил на тумбочку в спальне — с тех пор ни разу не менял питание. Показания сверял с домашней метеостанцией Xiaomi — расхождение максимум в один градус и пару процентов влажности. Если у вас дома есть умный увлажнитель или кондей, такой датчик помогает понять, когда их включать, а когда не тратить электричество впустую.

Цена: 700 рублей

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VONTAR DQ06: ТВ-приставка вместо Smart TV

Есть телевизор без Smart TV или со встроенной системой, которая тормозит так, что хочется выкинуть пульт в окно? Приставка VONTAR DQ06 — ваш план спасения. Конфигурация 2/16 ГБ с Android TV на борту, поддержка Wi-Fi и Bluetooth, нормальный пульт в комплекте. Подключается по HDMI и превращает любой экран в полноценный медиацентр.

Я такие штуки ставил и на дачный телевизор, и родителям — везде одна история: YouTube, Кинопоиск, ИВИ летают без вопросов. Приставка размером с ладонь, прячется за телевизором и не мешается. Если у вас есть AirPlay-совместимые приложения, можно кидать контент прямо с iPhone. Честно говоря, не ожидал от коробочки за эти деньги такой отзывчивости интерфейса.

Цена: 1 800 рублей

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Детектор утечки газа для кухни и котельной

Вещь из категории «лучше пусть будет и не понадобится». Детектор утечки газа реагирует на метан и пропан, подаёт звуковой и световой сигнал при превышении допустимой концентрации. Питается от сети, устанавливается рядом с плитой или газовым котлом за пару минут.

Тут главное — понимать, что газоанализатор не заменяет нормальную вентиляцию и обслуживание оборудования, но как дополнительный рубеж безопасности работает отлично. Повесил над плитой прошлой осенью, один раз сработал, когда жена случайно не до конца закрыла конфорку — громкий писк разбудил весь дом. Если живёте в частном доме с газовым отоплением — штука не просто полезная, а необходимая.

Цена: 700 рублей (+300 рублей за доставку)

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Компактная GaN-зарядка Essager для iPhone и не только

Apple, как водится, кладёт в коробку с iPhone только кабель, а зарядку предлагает купить отдельно за 3 490 рублей. Или можно взять GaN-зарядку Essager на 20 Вт с портом USB Type-C и поддержкой PD (Power Delivery) — и получить быструю зарядку iPhone от 8-й модели и новее. Размером она примерно с два кубика сахара, в сумке и на тумбочке не мешается вообще.

GaN-технология позволяет сделать корпус компактным без перегрева — это не маркетинг, а физика полупроводников на основе нитрида галлия. Вилка складная, что для путешествий просто спасение. У оригинального Apple-адаптера за те же 20 Вт вилка торчит и цена в несколько раз выше, а ватты те же самые.

Цена: 300 рублей

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Защитное стекло для любого iPhone

Знаете это чувство, когда iPhone летит на асфальт и внутри всё сжимается? Так вот, защитное стекло за 127 рублей — это способ перестать об этом думать. Модели есть под любой iPhone от семёрки до шестнадцатого, клеится без пузырей благодаря рамке в комплекте, а тактильно экран остаётся таким же скользким, как родное стекло.

Я беру такие уже второй год — ставлю себе, жене, дочке на iPad. Раньше покупал стёкла в салонах за 500–800 рублей, а тут за сотню с небольшим получаешь ровно то же самое. Олеофобное покрытие держится месяца три-четыре, потом просто переклеиваешь новое — при такой цене это расходник, а не инвестиция.

Цена: 150 рублей

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Увлажнитель воздуха в стиле японского сада

Чисто технически это ультразвуковой увлажнитель с функцией рассеивания тумана. Но визуально — миниатюрный ландшафт с вулканом, из которого идёт пар, и маленьким бонсаем рядом. Работает тихо, питается от USB, ёмкости хватает на несколько часов непрерывной работы.

Я поставил его на рабочий стол рядом с монитором, и с тех пор это главный предмет обсуждения на созвонах. Дочь, естественно, хотела забрать к себе в комнату — пришлось пообещать заказать второй. Увлажняет, конечно, не как полноценный аппарат на 4 литра, но для рабочего места или прикроватной тумбочки — в самый раз. Плюс настроение поднимает, а это тоже чего-то стоит.

Цена: 569 рублей

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Настольный мини-гриль для мяса в японском стиле

В Азии — особенно в Японии и Таиланде — есть формат, когда мясо нарезают тонкими слайсами и жарят прямо при тебе на маленькой настольной решётке. Получается быстро, вкусно и очень атмосферно. Этот мини-гриль воспроизводит ту же идею: компактная решётка на подставке, работает на углях или топливных таблетках, ставится прямо на стол.

Другое дело, что тонкие кусочки мяса на таком гриле готовятся буквально за пару минут с каждой стороны — можно сидеть с семьёй или с гостями на даче и неспешно жарить по кусочку, не отходя от стола. Размер настольный, помещается в рюкзак. Если соберётесь на пикник или просто хотите устроить необычный ужин дома на балконе — формат на самом деле затягивает.

Цена: 3 100 рублей

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POCO Pad M1: большой планшет вместо iPad

Если iPad хочется, а денег не так много — посмотрите на POCO Pad M1. Тут 12,1-дюймовый экран, конфигурация 8/256 ГБ, и всё это на Android с фирменной оболочкой Xiaomi. Для YouTube, сериалов, чтения и даже лёгкой работы с документами — хватает с запасом.

Планшет тонкий, корпус металлический, динамики стерео — кино смотреть вполне комфортно без наушников. Понятно, что экосистема Apple тут не при чём, но если вам нужен именно большой экран за вменяемые деньги и вы не привязаны к iPadOS — это крепкий вариант без лишних наворотов, который честно делает свою работу.

Цена: 17 000 рублнй

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