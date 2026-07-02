Что взять на AliExpress для спорта — 10 товаров для реальных тренировок, а не понтов в соцсетях

Иван Герасимов

Складывается ощущение, что сейчас все поголовно на спорте. Только копнёшь глубже и видишь: половина этой активности живёт лишь в красивых фотках для соцсетей, а результата ноль. Зато картинка обязательно идёт в комплекте с аксессуарами уровня Nike Pro за конские деньги. А для нормальных парней и девчонок, кому ЗОЖ нужен не ради лайков, столько тратить вообще незачем. Кстати, недавно я уже подсматривал товары в чужой корзине на AliExpress. А теперь собрал свою подборку: только рабочие товары для спорта с АлиЭкспресс, без переплаты за бренд.

Собрали топ товаров с Али для реального спорта, а не для фоток в соцсетях. Фото.

Собрали топ товаров с Али для реального спорта, а не для фоток в соцсетях

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Поляризованные очки для велоспорта и бега

Поляризованные очки для велоспорта и бега. Топовые очки. Хоть для бега, хоть для повседневной носки. Фото.

Топовые очки. Хоть для бега, хоть для повседневной носки

По цене двух чашек кофе получаешь спортивные очки, которые честно пашут круглый год. Модель от ROCKBROS тут делает ровно то, за что у брендовых аналогов просят в десять раз больше. В комплекте сменные линзы под разную погоду и освещение, так что один аксессуар закрывает и яркое лето, и пасмурную осень. Поляризация убирает блики с дороги и воды, глаза не устают даже на долгой дистанции. Дужка прочная, не хлипкая, спокойно переживёт падение из кармана. Хоть на велосипед, хоть на пробежку, хоть просто на прогулку.

Цена: 1010 рублей

Поляризованные очки ROCKBROS

Шорты для бега 2 в 1 с подкладкой

Шорты для бега 2 в 1 с подкладкой. Шорты с подкладкой облегчают движения, не стесняют их и подходят для любых видов спорта. Фото.

Шорты с подкладкой облегчают движения, не стесняют их и подходят для любых видов спорта

Знакомая история: собрался на пробежку, а под спортивные шорты приходится что-то поддевать, иначе неудобно. Тут вопрос закрыт сразу, потому что подкладка встроена: надел и побежал. Ткань быстро сохнет и дышит, так что в сорокаградусную жару не превращаешься в мокрую тряпку. Фасон универсальный, подойдёт и парням, и девчонкам, одинаково хорош для зала и для улицы. Никаких кричащих лампасов, ведь бегаешь ты ради результата, а не ради красивого кадра в ленте.

Цена: от 450 рублей

Шорты для бега 2 в 1

Охлаждающее полотенце с капюшоном для спорта

Охлаждающее полотенце с капюшоном для спорта. Захотел охладиться — смочил полотешко и просто надел на голову как капюшон. Фото.

Захотел охладиться — смочил полотешко и просто надел на голову как капюшон

Когда угорел на тренировке под открытым солнцем, нужно как следует охладиться. С этим спортивным полотенцем таких плясок не будет. Смочил водой, встряхнул, накинул на шею или голову, и оно держит прохладу даже в 40 градусов. Капюшон закрывает макушку, что на жаре реально спасает. Штука копеечная, а по эффекту заменяет и лёд, и запасные полотешки. Для летних пробежек и уличных тренировок вещь, про которую вспоминаешь и думаешь, как жил без неё раньше.

Цена: от 220 рублей

Охлаждающее полотенце с капюшоном

Массажный ролик для спины и поясницы

Массажный ролик для спины и поясницы. Ролик подходит для разных групп мышц, разминает их и снимает дискомфорт. Фото.

Ролик подходит для разных групп мышц, разминает их и снимает дискомфорт

Эту вещь советую даже тем, кто со спортом на «вы» и просто сидит в офисе с утра до вечера. Покатался на массажном ролике пять минут, и спина с поясницей будто новые. Первые разы честно непривычно и местами больно, но потом втягиваешься и начинаешь ловить кайф: снимает зажимы после рабочего дня или тяжёлой тренировки. Пена плотная, не проминается и не крошится. Ролик для спины стоит копейки, а по эффекту заменяет поход к массажисту, за который отдал бы куда больше.

Цена: от 500 рублей

Массажный ролик

Медицинский мяч (медбол) для кроссфита

Медицинский мяч (медбол) для кроссфита. Шикарный агрегат. Подойдет и вес сбросить, и выносливость прокачать. Фото.

Шикарный агрегат. Подойдет и вес сбросить, и выносливость прокачать

Этот медбол создан для тех, кто решил попробовать кроссфит, но не готов сразу тащиться в дорогой зал. С виду обычный, но в реале — это мяч с песком, поэтому нагрузка потрясающая. Бросаешь об пол, ловишь, делаешь берпи, потом заново, и так круг за кругом. Через пару подходов понимаешь, что дыхалка сдаётся первой. Отлично качает выносливость и работает почти на все группы мышц. Занимает мало места, дома лежит себе в углу и ждёт своего часа. Дёшево, сердито и по-настоящему выматывает, а это как раз то, что нужно.

Цена: 1400 рублей

Медицинский мяч для фитнеса

Петли TRX для тренировок с собственным весом

Петли TRX для тренировок с собственным весом. Ничего круче этого тренажера пока не придумали. Фото.

Ничего круче этого тренажера пока не придумали

Рекомендую петли TRX уже не в первый раз, и не просто так. Они легко заменяют половину снаряги фитнес-клуба, только всё это у тебя дома или на даче. Работаешь с собственным весом, прокачиваешь все группы мышц, от рук до пресса и ног. Никакой электроники и хитрых механизмов, всё гениально просто. Единственная задача найти, куда надёжно зацепить, а дальше дело за тобой. Стоят копейки на фоне абонемента, а пользы приносят на годы вперёд. Для тех, кому лень или дорого ходить в зал, вариант почти идеальный.

Цена: 2830 рублей

Петли TRX для тренировок

Фитнес-резинки для тренировок

Фитнес-резинки для тренировок. Если петли разместить негде, попробуйте фитнес-резинки. Эффект тот же!. Фото.

Если петли разместить негде, попробуйте фитнес-резинки. Эффект тот же!

Если TRX кажется сложноватым для старта, начни с этого. Набор резинок разной жёсткости под любую задачу: хочешь мягкую нагрузку на отдельные мышцы, хочешь жёсткую для кроссфита. Отлично помогают подтянуться тем, кто пока не тянет своё в чистом виде, и одинаково хороши для рук, ног и спины. Занимают места как пара носков, кидаешь в рюкзак и тренируешься хоть в отпуске. Комплект фитнес-резинок дешевле любого тренажёра в разы, а вариантов упражнений с ними десятки. Простой и честный инвентарь без лишнего пафоса.

Цена: 1650 рублей

Фитнес-резинки

Кистевой эспандер для силы хвата

Кистевой эспандер для силы хвата. Эспандер для будущих суперменов. Ваш хват будет невероятным. Фото.

Эспандер для будущих суперменов. Ваш хват будет невероятным

Кистевой эспандер — крохотуля, которая делает большое дело. Качаешь кисти и предплечья где угодно: хоть на работе между делами, хоть в пробке за рулём. Никто вокруг даже не заметит, а сила хвата растёт незаметно, но верно. Через месяц твоего рукопожатия начнёт побаиваться даже начальник. Помогает и тем, кто тянет штангу или подтягивается, ведь крепкий хват в этих делах решает половину успеха. Стоит сущие копейки, влезает в карман, а работает не хуже дорогих аналогов из спортивных магазинов. Мелочь, а приятно.

Цена: от 240 рублей

Кистевой эспандер

HONOR CHOICE Earbuds X8 — наушники для бега и тренировок

HONOR CHOICE Earbuds X8 — наушники для бега и тренировок. Потрясные наушники для любых видов тренировок. Фото.

Потрясные наушники для любых видов тренировок

Куда же в спорте без гаджетов. Вместо распиаренных Beats и AirPods есть наушники HONOR, и это тот случай, когда переплачивать за бренд смысла ноль. Ушки кайфовые для бега, силовых и кроссфита: надёжно сидят в ушах и не выскакивают на резких движениях. Гарнитура не боится пота и работает даже вдали от телефона. Любимый трек в нужный момент мотивирует лучше любого тренера. Звук честный, автономности хватает с запасом. За свои деньги придраться почти не к чему: берешь ради удобства, а не хайпа.

Цена: 1520 рублей

HONOR CHOICE Earbuds X8

Смарт-часы HONOR Watch 5 для спорта

Смарт-часы HONOR Watch 5 для спорта. Часы умеют отслеживать те же показатели, что и Apple Watch. Фото.

Часы умеют отслеживать те же показатели, что и Apple Watch

На кой нужны Apple Watch, если у часов HONOR функции те же. Если ты против того, чтобы переплачивать за спорт втридорога, все свои показатели спокойно отслеживаешь тут. Пульс, шаги, сон, тренировки, всё на месте. Из плюсов: часы работают с Android без танцев с бубном, долго держат заряд и не просят подзарядки каждый вечер, живут долго и не капризничают. Яркий экран читается даже на солнце, а это летом важно. Не требуют особого ухода и не боятся пота. Умные часы без переплаты за яблоко на корпусе.

Цена: 7470 рублей

HONOR Watch 5

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