Что взять на AliExpress для спорта — 10 товаров для реальных тренировок, а не понтов в соцсетях

Складывается ощущение, что сейчас все поголовно на спорте. Только копнёшь глубже и видишь: половина этой активности живёт лишь в красивых фотках для соцсетей, а результата ноль. Зато картинка обязательно идёт в комплекте с аксессуарами уровня Nike Pro за конские деньги. А для нормальных парней и девчонок, кому ЗОЖ нужен не ради лайков, столько тратить вообще незачем. Кстати, недавно я уже подсматривал товары в чужой корзине на AliExpress. А теперь собрал свою подборку: только рабочие товары для спорта с АлиЭкспресс, без переплаты за бренд.



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Поляризованные очки для велоспорта и бега

По цене двух чашек кофе получаешь спортивные очки, которые честно пашут круглый год. Модель от ROCKBROS тут делает ровно то, за что у брендовых аналогов просят в десять раз больше. В комплекте сменные линзы под разную погоду и освещение, так что один аксессуар закрывает и яркое лето, и пасмурную осень. Поляризация убирает блики с дороги и воды, глаза не устают даже на долгой дистанции. Дужка прочная, не хлипкая, спокойно переживёт падение из кармана. Хоть на велосипед, хоть на пробежку, хоть просто на прогулку.

Цена: 1010 рублей

Поляризованные очки ROCKBROS

Шорты для бега 2 в 1 с подкладкой

Знакомая история: собрался на пробежку, а под спортивные шорты приходится что-то поддевать, иначе неудобно. Тут вопрос закрыт сразу, потому что подкладка встроена: надел и побежал. Ткань быстро сохнет и дышит, так что в сорокаградусную жару не превращаешься в мокрую тряпку. Фасон универсальный, подойдёт и парням, и девчонкам, одинаково хорош для зала и для улицы. Никаких кричащих лампасов, ведь бегаешь ты ради результата, а не ради красивого кадра в ленте.

Цена: от 450 рублей

Шорты для бега 2 в 1

Охлаждающее полотенце с капюшоном для спорта

Когда угорел на тренировке под открытым солнцем, нужно как следует охладиться. С этим спортивным полотенцем таких плясок не будет. Смочил водой, встряхнул, накинул на шею или голову, и оно держит прохладу даже в 40 градусов. Капюшон закрывает макушку, что на жаре реально спасает. Штука копеечная, а по эффекту заменяет и лёд, и запасные полотешки. Для летних пробежек и уличных тренировок вещь, про которую вспоминаешь и думаешь, как жил без неё раньше.

Цена: от 220 рублей

Охлаждающее полотенце с капюшоном

Массажный ролик для спины и поясницы

Эту вещь советую даже тем, кто со спортом на «вы» и просто сидит в офисе с утра до вечера. Покатался на массажном ролике пять минут, и спина с поясницей будто новые. Первые разы честно непривычно и местами больно, но потом втягиваешься и начинаешь ловить кайф: снимает зажимы после рабочего дня или тяжёлой тренировки. Пена плотная, не проминается и не крошится. Ролик для спины стоит копейки, а по эффекту заменяет поход к массажисту, за который отдал бы куда больше.

Цена: от 500 рублей

Массажный ролик

Медицинский мяч (медбол) для кроссфита

Этот медбол создан для тех, кто решил попробовать кроссфит, но не готов сразу тащиться в дорогой зал. С виду обычный, но в реале — это мяч с песком, поэтому нагрузка потрясающая. Бросаешь об пол, ловишь, делаешь берпи, потом заново, и так круг за кругом. Через пару подходов понимаешь, что дыхалка сдаётся первой. Отлично качает выносливость и работает почти на все группы мышц. Занимает мало места, дома лежит себе в углу и ждёт своего часа. Дёшево, сердито и по-настоящему выматывает, а это как раз то, что нужно.

Цена: 1400 рублей

Медицинский мяч для фитнеса

Петли TRX для тренировок с собственным весом

Рекомендую петли TRX уже не в первый раз, и не просто так. Они легко заменяют половину снаряги фитнес-клуба, только всё это у тебя дома или на даче. Работаешь с собственным весом, прокачиваешь все группы мышц, от рук до пресса и ног. Никакой электроники и хитрых механизмов, всё гениально просто. Единственная задача найти, куда надёжно зацепить, а дальше дело за тобой. Стоят копейки на фоне абонемента, а пользы приносят на годы вперёд. Для тех, кому лень или дорого ходить в зал, вариант почти идеальный.

Цена: 2830 рублей

Петли TRX для тренировок

Фитнес-резинки для тренировок

Если TRX кажется сложноватым для старта, начни с этого. Набор резинок разной жёсткости под любую задачу: хочешь мягкую нагрузку на отдельные мышцы, хочешь жёсткую для кроссфита. Отлично помогают подтянуться тем, кто пока не тянет своё в чистом виде, и одинаково хороши для рук, ног и спины. Занимают места как пара носков, кидаешь в рюкзак и тренируешься хоть в отпуске. Комплект фитнес-резинок дешевле любого тренажёра в разы, а вариантов упражнений с ними десятки. Простой и честный инвентарь без лишнего пафоса.

Цена: 1650 рублей

Фитнес-резинки

Кистевой эспандер для силы хвата

Кистевой эспандер — крохотуля, которая делает большое дело. Качаешь кисти и предплечья где угодно: хоть на работе между делами, хоть в пробке за рулём. Никто вокруг даже не заметит, а сила хвата растёт незаметно, но верно. Через месяц твоего рукопожатия начнёт побаиваться даже начальник. Помогает и тем, кто тянет штангу или подтягивается, ведь крепкий хват в этих делах решает половину успеха. Стоит сущие копейки, влезает в карман, а работает не хуже дорогих аналогов из спортивных магазинов. Мелочь, а приятно.

Цена: от 240 рублей

Кистевой эспандер

HONOR CHOICE Earbuds X8 — наушники для бега и тренировок

Куда же в спорте без гаджетов. Вместо распиаренных Beats и AirPods есть наушники HONOR, и это тот случай, когда переплачивать за бренд смысла ноль. Ушки кайфовые для бега, силовых и кроссфита: надёжно сидят в ушах и не выскакивают на резких движениях. Гарнитура не боится пота и работает даже вдали от телефона. Любимый трек в нужный момент мотивирует лучше любого тренера. Звук честный, автономности хватает с запасом. За свои деньги придраться почти не к чему: берешь ради удобства, а не хайпа.

Цена: 1520 рублей

HONOR CHOICE Earbuds X8

Смарт-часы HONOR Watch 5 для спорта

На кой нужны Apple Watch, если у часов HONOR функции те же. Если ты против того, чтобы переплачивать за спорт втридорога, все свои показатели спокойно отслеживаешь тут. Пульс, шаги, сон, тренировки, всё на месте. Из плюсов: часы работают с Android без танцев с бубном, долго держат заряд и не просят подзарядки каждый вечер, живут долго и не капризничают. Яркий экран читается даже на солнце, а это летом важно. Не требуют особого ухода и не боятся пота. Умные часы без переплаты за яблоко на корпусе.

Цена: 7470 рублей

HONOR Watch 5

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