Исчезающие сообщения в WhatsApp* на iPhone: как включить и настроить

WhatsApp* выпустил очередное обновление для iPhone через TestFlight — версию 26.19.10.72. Главное новшество — таймер «После прочтения» для исчезающих сообщений: теперь переписку можно настроить так, чтобы она удалялась не через сутки или неделю, а через несколько минут после того, как собеседник её откроет. Функция уже раскатывается на часть бета-тестеров. Кстати, WhatsApp* — не единственный мессенджер с интересными фишками: через МАКС можно подтвердить возраст прямо на кассе.



Как включить сообщения в WhatsApp* на iPhone

Исчезающие сообщения — это режим, в котором WhatsApp* сам удаляет переписку через заданный срок. До нынешнего обновления у пользователя было три варианта таймера: 24 часа, 7 дней или 90 дней. Включить режим можно либо для всех чатов сразу, либо для отдельных диалогов. Смысл функции простой: меньше старой переписки хранится на устройствах и серверах, меньше рисков, если телефон попадёт в чужие руки. Включить исчезающие сообщения можно так:

Откройте WhatsApp и перейдите в нужный чат; Коснитесь имени собеседника в верхней части экрана; Выберите пункт «Исчезающие сообщения»; Выберите 24 часа, 7 дней или 90 дней.

Это стандартные исчезающие сообщения и прямо сейчас они доступны всем желающим. Если вы неожиданно столкнулись с проблемой, при которой WhatsApp* не обновляется на iPhone, мы уже разбирали, что делать.

Автоматическое удаление сообщений в WhatsApp*: что изменилось

Главное отличие в том, что отсчёт времени начинается не от момента отправки, а от момента, когда собеседник реально открыл сообщение. Можно выбрать три интервала: 5 минут, 1 час или 12 часов после прочтения. Если получатель так и не открыл сообщение, оно всё равно исчезнет — по умолчанию через 24 часа. Включается новая функция так:

Откройте WhatsApp и перейдите в нужный чат;

Нажмите на имя вашего собеседника в верхней части экрана;

Выберите пункт «Исчезающие сообщения»;

Коснитесь строки «После отправки» и выберите время из предложенных вариантов.

Новый таймер «После прочтения» раньше тестировался только на Android, а теперь WhatsApp* начал распространять его и на iOS. Доступ открыт не всем сразу: WABetaInfo сообщает, что функция включается у части бета-тестеров и будет расширяться в ближайшие недели.

Это отдельный слой приватности поверх обычных исчезающих сообщений. Раньше таймер не учитывал, прочитали переписку или нет: 7 дней — значит, ровно через 7 дней всё удалится, даже если человек ни разу не заходил в чат.

Когда удаляются сообщения после прочтения в WhatsApp*

WABetaInfo приводит понятный пример. Допустим, вы отправляете сообщение и ставите таймер «5 минут после прочтения»:

на вашем устройстве сообщение удалится через 5 минут после отправки, независимо от того, открыл его собеседник или нет;

у получателя сообщение остаётся доступным, пока он его не откроет, — хоть несколько часов;

как только он его прочитал, на его стороне запускается отсчёт 5 минут , после чего сообщение пропадает;

, после чего сообщение пропадает; если он не открыл сообщение в течение 24 часов, оно исчезнет автоматически.

Получается, что отправитель и получатель видят сообщение разное время, но в итоге переписка не задерживается ни у одного из них. Похожий принцип уже работает для голоса: в WhatsApp* появились исчезающие голосовые сообщения, которые удаляются сразу после прослушивания.

Таймер «После прочтения» по умолчанию выключен. Ничего не поменяется, пока вы сами его не активируете. Настройку можно применить не ко всем чатам сразу, а к отдельным диалогам — например, только к рабочей переписке или к разговорам, где обсуждаются чувствительные вещи.

Для чего нужны исчезающие сообщения в WhatsApp*

Если вы не пользуетесь исчезающими сообщениями, для вас в этом обновлении нет ничего нового — поведение чатов не меняется. Функция полезна тем, кто:

обсуждает в WhatsApp* рабочие данные, пароли, реквизиты и хочет, чтобы такие сообщения не висели в истории;

ведёт личные переписки и не хочет, чтобы старые сообщения оставались на чужих устройствах надолго;

уже включал исчезающие сообщения, но считал, что 24 часа — это слишком много.

Есть и нюансы. Получатель всё ещё может сделать скриншот или сфотографировать экран другим телефоном — это не «самоуничтожающаяся» переписка в духе шпионских фильмов, а способ просто уменьшить срок хранения сообщений. И функция пока доступна не всем: даже после установки беты её может не оказаться в настройках, придётся немного подождать включения.

*принаджлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России