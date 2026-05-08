Эти 10 товаров с AliExpress я уже заказал для себя и теперь рекомендую их вам по самой выгодной цене

Я регулярно заказываю всякие штуки с AliExpress — что-то для работы, что-то в машину, что-то просто потому что давно хотел попробовать. В прошлой подборке недорогих вещей я уже делился своими находками, и с тех пор накопилась новая порция. Вот 10 товаров, которые я купил за последнее время и которые реально пригодились. От кабеля за 280 рублей до портативного монитора на 22 дюйма.



Кабель UGREEN USB-C — HDMI, чтобы выводить Макбук на телек

Заказал кабель вот такой кабель USB-C на HDMI, чтобы выводить картинку с MacBook на внешний монитор. Поддерживает разрешение до 8K при 30 Гц и 4K при 60 Гц — хватает и для работы, и для просмотра фильмов. Оплётка нейлоновая, корпус разъёмов из алюминиевого сплава — ощущается как вещь за совсем другие деньги. Рекомендую всем, кто подключает Mac к телевизору или монитору.

Цена: 1 040 рублей за 1,5 метра

Кнопочный телефон для Авито и запасных SIM-карт

Взял UNIWA MS001 как запасной кнопочный телефон с поддержкой сразу четырёх SIM-карт. Все четыре карты работают в режиме ожидания одновременно, есть встроенный усилитель GSM-сигнала. Аккумулятор на 1800 мАч, фонарик и FM-радио прилагаются. Есть даже русская клавиатура. Отличный вариант для дачи, поездок или как телефон для пожилых родственников — однозначно советую.

Цена: 1 540 рублей

Кабель для быстрой зарядки Айфона

Кабель Rocoren на 240 Вт я купил про запас и ни разу не пожалел. Поддерживает стандарт PD 3.1, подходит для зарядки MacBook, iPhone и Samsung Galaxy. Нейлоновая оплётка, длина 1 метр. На маркетплейсах аналогичные кабели стоят от 600 рублей, а тут — в два раза дешевле. Рекомендую взять сразу пару штук.

Цена: 280 рублей (цена с комбо-корзиной)

Мощная зарядка для Айфона и Макбука

Сам пользуюсь зарядкой UGREEN на 100 Вт с технологией GaN — заряжаю от неё MacBook, iPhone и iPad одновременно. Три порта: 2 USB-C и 1 USB-A. Поддерживает Quick Charge 4.0 и Power Delivery. Компактная, не греется, заряжает быстро. С купоном продавца выходит ещё дешевле. Одна из лучших покупок за последнее время.

Цена: 2 490 рублей с купоном

Огромный повербанк на 60 000 мАч, чтобы всегда быть на связи

У меня на даче часто отключают свет и я купил повербанк QOOVI на 60 000 мАч для поездок — и он реально выручает. Поддерживает быструю зарядку на 22,5 Вт через USB-C и USB-A. Есть цифровой дисплей с индикацией заряда и встроенный фонарик. По ёмкости хватает, чтобы зарядить iPhone 16 Pro примерно 12 раз. Тяжеловат, но если нужен серьёзный запас энергии — вещь незаменимая.

Цена: 2 830 рублей с купоном

Удобный держатель для любого смартфона в автомобиль

Держатель Baseus у меня в машине уже несколько месяцев — крепится на присоске к приборной панели или лобовому стеклу. Складная конструкция, подходит для любых смартфонов — от iPhone до Samsung и Xiaomi. Держит крепко, не отваливается на кочках. Простой и надёжный вариант без лишней электроники.

Цена: 1240 рублей с купоном

Беспроводные наушники с шумоподавлением вместо AirPods Max

Взял UGREEN Studio Pro вместо дорогих AirPods Max — и не прогадал. Полноразмерные наушники с активным шумоподавлением, корпус из металла, ABS и кожи. Подходят и для работы, и для музыки, и для игр. Если не хочется отдавать 50 тысяч за AirPods Max или 20-30 тысяч Sony WH-1000XM5, но нужно приличное качество звука и ANC — рекомендую попробовать.

Цена: 2 700 рублей с купоном

Портативный монитор, чтобы работать с несколькими экранами

Заказал портативный монитор UPERFECT с диагональю 22 дюйма и разрешением 2K — серьёзная штука для тех, кому нужен второй экран вне офиса. Поддерживает VESA-крепление, есть встроенные динамики и USB-порт. Подключаю к MacBook и работа выходит на новый уровень. Если работаете удалённо и хотите полноценное второе рабочее место — присмотритесь.

Цена: 17 330 рублей

Беспроводная мышь с Bluetooth для MacBook и iPad

Мышь Baseus F02 я купил для работы с MacBook — подключается по Bluetooth 5.2 или через приёмник 2.4G, можно использовать с двумя устройствами одновременно. Разрешение до 4000 DPI, 7 кнопок, эргономичный дизайн и тихие клики. Пользуюсь каждый день и доволен. За эти деньги найти что-то приличнее сложно — советую.

Цена: 1410 рублей с купоном

Самый дешевый способ добавить Bluetooth в старое авто

Купил адаптер Essager EB01 и превратил старую магнитолу с AUX-входом в беспроводную. Подключаете в разъём 3,5 мм, питание берёт от USB — и слушаете музыку с iPhone по Bluetooth 5.0. Стоит копейки, а реально решает проблему магнитол без Bluetooth. Одна из тех покупок, после которых думаешь: почему не взял раньше.

Цена: 310 рублей

