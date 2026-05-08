Эти 10 товаров с AliExpress я уже заказал для себя и теперь рекомендую их вам по самой выгодной цене

Кирилл Пироженко

Я регулярно заказываю всякие штуки с AliExpress — что-то для работы, что-то в машину, что-то просто потому что давно хотел попробовать. В прошлой подборке недорогих вещей я уже делился своими находками, и с тех пор накопилась новая порция. Вот 10 товаров, которые я купил за последнее время и которые реально пригодились. От кабеля за 280 рублей до портативного монитора на 22 дюйма.

Я уже затарился и теперь рекомендую это сделать вам. Фото.

Я уже затарился и теперь рекомендую это сделать вам

Кабель UGREEN USB-C — HDMI, чтобы выводить Макбук на телек

Кабель UGREEN USB-C — HDMI, чтобы выводить Макбук на телек. Теперь картинку с MacBook можно вывести на раз-два. Фото.

Теперь картинку с MacBook можно вывести на раз-два

Заказал кабель вот такой кабель USB-C на HDMI, чтобы выводить картинку с MacBook на внешний монитор. Поддерживает разрешение до 8K при 30 Гц и 4K при 60 Гц — хватает и для работы, и для просмотра фильмов. Оплётка нейлоновая, корпус разъёмов из алюминиевого сплава — ощущается как вещь за совсем другие деньги. Рекомендую всем, кто подключает Mac к телевизору или монитору.

Цена: 1 040 рублей за 1,5 метра

Купить кабель UGREEN USB-C — HDMI

Кнопочный телефон для Авито и запасных SIM-карт

Кнопочный телефон для Авито и запасных SIM-карт. Удобная трубка по выгодной цене. Фото.

Удобная трубка по выгодной цене

Взял UNIWA MS001 как запасной кнопочный телефон с поддержкой сразу четырёх SIM-карт. Все четыре карты работают в режиме ожидания одновременно, есть встроенный усилитель GSM-сигнала. Аккумулятор на 1800 мАч, фонарик и FM-радио прилагаются. Есть даже русская клавиатура. Отличный вариант для дачи, поездок или как телефон для пожилых родственников — однозначно советую.

Цена: 1 540 рублей

Купить телефон UNIWA MS001

Кабель для быстрой зарядки Айфона

Кабель для быстрой зарядки Айфона. Такой кабель прослужит вам реально долго. Фото.

Такой кабель прослужит вам реально долго

Кабель Rocoren на 240 Вт я купил про запас и ни разу не пожалел. Поддерживает стандарт PD 3.1, подходит для зарядки MacBook, iPhone и Samsung Galaxy. Нейлоновая оплётка, длина 1 метр. На маркетплейсах аналогичные кабели стоят от 600 рублей, а тут — в два раза дешевле. Рекомендую взять сразу пару штук.

Цена: 280 рублей (цена с комбо-корзиной)

Купить кабель Rocoren 240W

Мощная зарядка для Айфона и Макбука

Мощная зарядка для Айфона и Макбука. Зарядка реально мощная. Фото.

Зарядка реально мощная

Сам пользуюсь зарядкой UGREEN на 100 Вт с технологией GaN — заряжаю от неё MacBook, iPhone и iPad одновременно. Три порта: 2 USB-C и 1 USB-A. Поддерживает Quick Charge 4.0 и Power Delivery. Компактная, не греется, заряжает быстро. С купоном продавца выходит ещё дешевле. Одна из лучших покупок за последнее время.

Цена: 2 490 рублей с купоном

Купить зарядку UGREEN 100W

Огромный повербанк на 60 000 мАч, чтобы всегда быть на связи

Огромный повербанк на 60 000 мАч, чтобы всегда быть на связи. С такой штукой вы всегда сможете зарядиться и оставаться на связи. Фото.

С такой штукой вы всегда сможете зарядиться и оставаться на связи

У меня на даче часто отключают свет и я купил повербанк QOOVI на 60 000 мАч для поездок — и он реально выручает. Поддерживает быструю зарядку на 22,5 Вт через USB-C и USB-A. Есть цифровой дисплей с индикацией заряда и встроенный фонарик. По ёмкости хватает, чтобы зарядить iPhone 16 Pro примерно 12 раз. Тяжеловат, но если нужен серьёзный запас энергии — вещь незаменимая.

Цена: 2 830 рублей с купоном

Купить повербанк QOOVI 60000 мАч

Удобный держатель для любого смартфона в автомобиль

Удобный держатель для любого смартфона в автомобиль. Из такого держателя смартфон не вылетает. Фото.

Из такого держателя смартфон не вылетает

Держатель Baseus у меня в машине уже несколько месяцев — крепится на присоске к приборной панели или лобовому стеклу. Складная конструкция, подходит для любых смартфонов — от iPhone до Samsung и Xiaomi. Держит крепко, не отваливается на кочках. Простой и надёжный вариант без лишней электроники.

Цена: 1240 рублей с купоном

Купить держатель Baseus

Беспроводные наушники с шумоподавлением вместо AirPods Max

Беспроводные наушники с шумоподавлением вместо AirPods Max. Пользуюсь такими уже полгода. Топчик. Фото.

Пользуюсь такими уже полгода. Топчик

Взял UGREEN Studio Pro вместо дорогих AirPods Max — и не прогадал. Полноразмерные наушники с активным шумоподавлением, корпус из металла, ABS и кожи. Подходят и для работы, и для музыки, и для игр. Если не хочется отдавать 50 тысяч за AirPods Max или 20-30 тысяч Sony WH-1000XM5, но нужно приличное качество звука и ANC — рекомендую попробовать.

Цена: 2 700 рублей с купоном

Купить наушники UGREEN Studio Pro

Портативный монитор, чтобы работать с несколькими экранами

Портативный монитор, чтобы работать с несколькими экранами. Если одного монитора не хватает, берите второй. Фото.

Если одного монитора не хватает, берите второй

Заказал портативный монитор UPERFECT с диагональю 22 дюйма и разрешением 2K — серьёзная штука для тех, кому нужен второй экран вне офиса. Поддерживает VESA-крепление, есть встроенные динамики и USB-порт. Подключаю к MacBook и работа выходит на новый уровень. Если работаете удалённо и хотите полноценное второе рабочее место — присмотритесь.

Цена: 17 330 рублей

Купить монитор UPERFECT 22″

Беспроводная мышь с Bluetooth для MacBook и iPad

Беспроводная мышь с Bluetooth для MacBook и iPad. Мышь ускорит вашу работу за MacBook. Фото.

Мышь ускорит вашу работу за MacBook

Мышь Baseus F02 я купил для работы с MacBook — подключается по Bluetooth 5.2 или через приёмник 2.4G, можно использовать с двумя устройствами одновременно. Разрешение до 4000 DPI, 7 кнопок, эргономичный дизайн и тихие клики. Пользуюсь каждый день и доволен. За эти деньги найти что-то приличнее сложно — советую.

Цена: 1410 рублей с купоном

Купить мышь Baseus F02

Самый дешевый способ добавить Bluetooth в старое авто

Самый дешевый способ добавить Bluetooth в старое авто. Благодаря этой штуке слушаю музыку в машине без проводов. Фото.

Благодаря этой штуке слушаю музыку в машине без проводов

Купил адаптер Essager EB01 и превратил старую магнитолу с AUX-входом в беспроводную. Подключаете в разъём 3,5 мм, питание берёт от USB — и слушаете музыку с iPhone по Bluetooth 5.0. Стоит копейки, а реально решает проблему магнитол без Bluetooth. Одна из тех покупок, после которых думаешь: почему не взял раньше.

Цена: 310 рублей

Купить Bluetooth-адаптер Essager

Лучшее на АлиэкспрессСкидки на АлиЭкспресс
Новости по теме: Скидки на АлиЭкспресс
Я купил идеальное стекло для iPhone за 200 рублей: клеится за минуту и пережило два месяца падений. Фото.
Я купил идеальное стекло для iPhone за 200 рублей: клеится за минуту и пережило два месяца падений
Моя подборка недорогих вещей AliExpress, которые я купил и безумно доволен. Фото.
Моя подборка недорогих вещей AliExpress, которые я купил и безумно доволен
Какие повербанки точно можно брать в самолёт в 2026 году. Фото.
Какие повербанки точно можно брать в самолёт в 2026 году