Какие повербанки точно можно брать в самолёт в 2026 году
Если вы собираетесь в отпуск или командировку этим летом, готовьтесь к новым порядкам на досмотре. В российских аэропортах ужесточили правила проверки пауэрбанков — теперь сотрудники безопасности обязаны сверять реальную ёмкость вашего внешнего аккумулятора с тем, что написано на корпусе. Я уже давно перешёл на магнитный пауэрбанк для iPhone и не жалею, но даже с ним теперь нужно знать правила. Рассказываю, что изменилось, почему так произошло и какие пауэрбанки точно не вызовут вопросов на досмотре.
Почему в аэропортах начали строже проверять повербанки
С 1 мая российские аэропорты начали активно применять обновлённые международные нормы безопасности при досмотре портативных аккумуляторов. Информацию об этом первым опубликовал Telegram-канал Baza.
Суть нововведений проста: службы безопасности теперь обязаны проверять фактическую ёмкость литиевых батарей и сверять её с заявленными на корпусе характеристиками. Раньше на досмотре просто смотрели, есть ли пауэрбанк в ручной клади, и на этом всё. Теперь подход стал строже.
Поводом для ужесточения стала серия инцидентов с возгоранием портативных зарядных устройств на борту самолётов. Самый громкий случай произошёл в феврале 2026 года: на рейсе «Уральских авиалиний» из Екатеринбурга в Стамбул у пассажира взорвался пауэрбанк во время полёта. Бортпроводники оперативно потушили устройство огнетушителем и поместили его в контейнер с водой. К счастью, обошлось без серьёзных последствий — пассажир получил лишь ожог пальца, но повредились подушка кресла и ремень безопасности.
После этого инцидента Росавиация предложила Минтрансу ограничить или полностью запретить использование пауэрбанков на борту. Полного запрета не последовало — в Росавиации подтвердили, что провозить пауэрбанки по-прежнему можно. Но правила стали жёстче.
Правила провоза повербанков в самолёте в 2026 году
Всё началось ещё раньше — с 1 января 2026 года. Именно тогда Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) обновила правила перевозки устройств с литий-ионными аккумуляторами. Эти нормы автоматически стали частью российских Федеральных авиационных правил, поскольку ИКАО (Международная организация гражданской авиации) обновила свои технические инструкции по перевозке опасных грузов.
Вот что изменилось:
- Пауэрбанки разрешены исключительно в ручной клади — в багаж сдавать их запрещено категорически.
- Заряжать пауэрбанк от розеток и USB-портов самолёта нельзя.
- Использовать пауэрбанк для зарядки гаджетов во время руления, взлёта и посадки — запрещено.
- Размещать пауэрбанк можно только под сиденьем или в кармане спинки впередистоящего кресла. На полку над головой — нельзя.
- На одного пассажира — не более двух устройств.
- Каждый аккумулятор должен быть защищён от короткого замыкания.
По сути, теперь пауэрбанки официально приравнены к запасным батареям, и обращаться с ними требуют соответственно. Кстати, на фоне всех этих изменений пауэрбанки могут подорожать на 30% — так что, если планируете покупку, лучше не затягивать.
Сколько мАч должно быть у повербанка для самолёта
Здесь у многих начинается путаница. Мы привыкли оценивать пауэрбанки в миллиампер-часах (мА·ч) — 10 000, 20 000, 30 000. Но авиационные правила ориентируются на ватт-часы (Вт·ч), потому что именно этот показатель отражает реальное количество накопленной энергии.
Классификация устройств выглядит так:
До 100 Вт·ч — можно провозить свободно, без специального разрешения. Сюда попадают большинство обычных пауэрбанков ёмкостью до 20 000–27 000 мА·ч. Это покрывает подавляющее большинство устройств, которые продаются в магазинах.
От 100 до 160 Вт·ч — можно провозить, но только с предварительным согласием авиакомпании. Не более двух штук. Это касается ёмких пауэрбанков на 30 000–40 000 мА·ч.
Свыше 160 Вт·ч — провозить на пассажирских рейсах запрещено. Это уже территория кемпинговых станций питания и профессионального оборудования.
Чтобы перевести мА·ч в Вт·ч, используйте простую формулу: Вт·ч = (мА·ч / 1000) × напряжение (В). Стандартное напряжение литий-ионных батарей — 3,6–3,7 В. Так, пауэрбанк на 20 000 мА·ч при напряжении 3,6 В — это 72 Вт·ч. Проходит без вопросов.
Какая маркировка должна быть на повербанке
Теперь сотрудники безопасности обращают внимание на несколько вещей. В первую очередь — маркировка на корпусе. На пауэрбанке должны быть чётко видны характеристики: ёмкость в мА·ч или Вт·ч, напряжение, информация о производителе. Если маркировка стёрлась или её вообще нет, устройство могут изъять и утилизировать — и это не прихоть конкретного сотрудника, а стандартная практика.
Во-вторых, смотрят на физическое состояние устройства. Вздутый корпус, трещины, следы перегрева — всё это повод для отказа в провозе. Такие пауэрбанки опасны не только в самолёте, но и в повседневном использовании.
В-третьих, проверяют соответствие заявленной ёмкости реальной. Именно это — новшество 2026 года. Если у сотрудника безопасности возникнут сомнения, что на дешёвом ноунейме действительно 20 000 мА·ч, а не все 50 000 — могут возникнуть проблемы.
Как выбрать пауэрбанк для ручной клади
Здесь всё довольно просто. Вам нужен пауэрбанк, который соответствует трём критериям:
- Ёмкость до 100 Вт·ч (до ~27 000 мА·ч).
- Чёткая маркировка на корпусе с указанием всех характеристик.
- Сертификация — значки CE, FCC или CCC на корпусе. Особенно важен CCC, если летите через Китай.
Устройства от известных брендов — Xiaomi, Baseus, Anker, HOCO, Ugreen — обычно соответствуют всем требованиям. На корпусе написано всё, что нужно, маркировка не стирается, а ёмкость честная. Если вам нужен один пауэрбанк вместо пачки зарядок, присмотритесь к моделям с несколькими выходами — они и в поездке удобнее.
Лучшие повербанки для самолёта
Если вы как раз выбираете пауэрбанк для путешествий, вот подборка моделей с AliExpress, у которых есть китайская сертификация CCC. Это значит, что их точно пропустят не только в российских аэропортах, но и в китайских, где с лета 2025 года требуют именно этот сертификат. У всех ёмкость далеко ниже порога в 100 Вт·ч, маркировка на месте.
Vention CCC на 10 000 мА·ч — самый бюджетный вариант в подборке с сертификацией CCC. Быстрая зарядка 35 Вт, встроенный кабель USB-C — не нужно таскать с собой лишние провода. Литий-полимерная батарея, на корпусе крупно нанесён логотип CCC рядом с CE и RoHS. Ёмкость — около 36 Вт·ч, вопросов на досмотре не возникнет.
MOVESPEED P07 на 10 000 мА·ч — интересная модель на базе твердотельного аккумулятора. Производитель прямо на упаковке указывает Airplanes Approved — одобрено для перевозки в самолётах. Магнитное крепление для iPhone, беспроводная зарядка, сертификация PSE, RoHS, CE и FCC плюс CCC.
Baseus Magnetic на 10 000 мА·ч — магнитный пауэрбанк в стильном корпусе Titanium с зарядкой PD 27 Вт. Помимо стандартных CE и FCC, имеет российский сертификат EAC — редкость для товаров с AliExpress. С CCC в комплекте это максимальный набор сертификации, какой только можно собрать.
PISEN на 20 000 мА·ч — для тех, кому нужна максимальная ёмкость. 20 000 мА·ч при 67 Вт — это зарядка PD 3.0, которая способна заряжать даже ноутбук. Встроенный кабель USB-C, цифровой дисплей, сертификация CCC, RoHS, CE и FCC. 20 000 мА·ч при напряжении 3,6 В — это 72 Вт·ч, укладывается в лимит без согласований.
При выборе пауэрбанка для полётов обращайте внимание не только на ёмкость, но и на наличие маркировки Вт·ч на корпусе. Это сэкономит вам время и нервы на досмотре.
Можно ли заряжать телефон от пауэрбанка в самолёте
Давайте подведём итог по запретам, чтобы всё было в одном месте:
- Нельзя сдавать пауэрбанк в багаж. Вообще. Если сканер найдёт его в чемодане, достанут даже через кодовый замок.
- Нельзя заряжать пауэрбанк от бортовых розеток и USB-портов.
- Нельзя заряжать телефон от пауэрбанка во время руления, взлёта и посадки. В горизонтальном полёте — пока можно, но правила разных авиакомпаний могут отличаться. Некоторые перевозчики запрещают использование на протяжении всего рейса.
- Нельзя класть пауэрбанк на полку для ручной клади над головой. Только под сиденье или в карман спинки.
- Нельзя брать больше двух штук на человека.
Перед тем как ехать в аэропорт, проверьте несколько вещей. Убедитесь, что на корпусе пауэрбанка видна маркировка с ёмкостью и напряжением. Если надписи стёрлись — это повод задуматься о замене устройства. Посчитайте ёмкость в ватт-часах — она должна быть не больше 100 Вт·ч, чтобы обойтись без дополнительных согласований. Осмотрите корпус на предмет вздутий и повреждений. Положите пауэрбанк в ручную кладь так, чтобы его можно было быстро достать на досмотре. Если летите через Китай, обратите внимание на наличие сертификата CCC на корпусе. С 2025 года китайские аэропорты не допускают устройства без местной сертификации.
Паниковать не стоит — пауэрбанки не запретили. Их по-прежнему можно брать в самолёт, просто теперь нужно подходить к этому чуть внимательнее. Выбирайте устройства от проверенных брендов с чёткой маркировкой, держите ёмкость в пределах 100 Вт·ч и кладите аккумулятор в ручную кладь. Этого достаточно, чтобы пройти любой досмотр без проблем.
Главное — не берите с собой дешёвые ноунеймы без опознавательных знаков. Такие устройства не только могут не пропустить на борт, но и представляют реальную угрозу безопасности. Это как раз тот случай, когда экономия может выйти боком.