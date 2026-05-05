Какие повербанки точно можно брать в самолёт в 2026 году

Если вы собираетесь в отпуск или командировку этим летом, готовьтесь к новым порядкам на досмотре. В российских аэропортах ужесточили правила проверки пауэрбанков — теперь сотрудники безопасности обязаны сверять реальную ёмкость вашего внешнего аккумулятора с тем, что написано на корпусе. Я уже давно перешёл на магнитный пауэрбанк для iPhone и не жалею, но даже с ним теперь нужно знать правила. Рассказываю, что изменилось, почему так произошло и какие пауэрбанки точно не вызовут вопросов на досмотре.



Почему в аэропортах начали строже проверять повербанки

С 1 мая российские аэропорты начали активно применять обновлённые международные нормы безопасности при досмотре портативных аккумуляторов. Информацию об этом первым опубликовал Telegram-канал Baza.

Суть нововведений проста: службы безопасности теперь обязаны проверять фактическую ёмкость литиевых батарей и сверять её с заявленными на корпусе характеристиками. Раньше на досмотре просто смотрели, есть ли пауэрбанк в ручной клади, и на этом всё. Теперь подход стал строже.

Поводом для ужесточения стала серия инцидентов с возгоранием портативных зарядных устройств на борту самолётов. Самый громкий случай произошёл в феврале 2026 года: на рейсе «Уральских авиалиний» из Екатеринбурга в Стамбул у пассажира взорвался пауэрбанк во время полёта. Бортпроводники оперативно потушили устройство огнетушителем и поместили его в контейнер с водой. К счастью, обошлось без серьёзных последствий — пассажир получил лишь ожог пальца, но повредились подушка кресла и ремень безопасности.

После этого инцидента Росавиация предложила Минтрансу ограничить или полностью запретить использование пауэрбанков на борту. Полного запрета не последовало — в Росавиации подтвердили, что провозить пауэрбанки по-прежнему можно. Но правила стали жёстче. Следите за новостями на эту тему в нашем канале в Telegram и МАКС — мы обновим информацию, если что-то изменится.

Правила провоза повербанков в самолёте в 2026 году

Всё началось ещё раньше — с 1 января 2026 года. Именно тогда Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) обновила правила перевозки устройств с литий-ионными аккумуляторами. Эти нормы автоматически стали частью российских Федеральных авиационных правил, поскольку ИКАО (Международная организация гражданской авиации) обновила свои технические инструкции по перевозке опасных грузов.

Вот что изменилось:

Пауэрбанки разрешены исключительно в ручной клади — в багаж сдавать их запрещено категорически.

— в багаж сдавать их запрещено категорически. Заряжать пауэрбанк от розеток и USB-портов самолёта нельзя.

самолёта нельзя. Использовать пауэрбанк для зарядки гаджетов во время руления, взлёта и посадки — запрещено.

во время руления, взлёта и посадки — запрещено. Размещать пауэрбанк можно только под сиденьем или в кармане спинки впередистоящего кресла. На полку над головой — нельзя.

На одного пассажира — не более двух устройств .

. Каждый аккумулятор должен быть защищён от короткого замыкания.

По сути, теперь пауэрбанки официально приравнены к запасным батареям, и обращаться с ними требуют соответственно. Кстати, на фоне всех этих изменений пауэрбанки могут подорожать на 30% — так что, если планируете покупку, лучше не затягивать.

Сколько мАч должно быть у повербанка для самолёта

Здесь у многих начинается путаница. Мы привыкли оценивать пауэрбанки в миллиампер-часах (мА·ч) — 10 000, 20 000, 30 000. Но авиационные правила ориентируются на ватт-часы (Вт·ч), потому что именно этот показатель отражает реальное количество накопленной энергии.

Классификация устройств выглядит так:

До 100 Вт·ч — можно провозить свободно, без специального разрешения. Сюда попадают большинство обычных пауэрбанков ёмкостью до 20 000–27 000 мА·ч. Это покрывает подавляющее большинство устройств, которые продаются в магазинах.

От 100 до 160 Вт·ч — можно провозить, но только с предварительным согласием авиакомпании. Не более двух штук. Это касается ёмких пауэрбанков на 30 000–40 000 мА·ч.

Свыше 160 Вт·ч — провозить на пассажирских рейсах запрещено. Это уже территория кемпинговых станций питания и профессионального оборудования.

Чтобы перевести мА·ч в Вт·ч, используйте простую формулу: Вт·ч = (мА·ч / 1000) × напряжение (В). Стандартное напряжение литий-ионных батарей — 3,6–3,7 В. Так, пауэрбанк на 20 000 мА·ч при напряжении 3,6 В — это 72 Вт·ч. Проходит без вопросов.

Какая маркировка должна быть на повербанке

Теперь сотрудники безопасности обращают внимание на несколько вещей. В первую очередь — маркировка на корпусе. На пауэрбанке должны быть чётко видны характеристики: ёмкость в мА·ч или Вт·ч, напряжение, информация о производителе. Если маркировка стёрлась или её вообще нет, устройство могут изъять и утилизировать — и это не прихоть конкретного сотрудника, а стандартная практика.

Во-вторых, смотрят на физическое состояние устройства. Вздутый корпус, трещины, следы перегрева — всё это повод для отказа в провозе. Такие пауэрбанки опасны не только в самолёте, но и в повседневном использовании.

В-третьих, проверяют соответствие заявленной ёмкости реальной. Именно это — новшество 2026 года. Если у сотрудника безопасности возникнут сомнения, что на дешёвом ноунейме действительно 20 000 мА·ч, а не все 50 000 — могут возникнуть проблемы.

Как выбрать пауэрбанк для ручной клади

Здесь всё довольно просто. Вам нужен пауэрбанк, который соответствует трём критериям:

Ёмкость до 100 Вт·ч (до ~27 000 мА·ч).

(до ~27 000 мА·ч). Чёткая маркировка на корпусе с указанием всех характеристик.

Сертификация — значки CE, FCC или CCC на корпусе. Особенно важен CCC, если летите через Китай.

Устройства от известных брендов — Xiaomi, Baseus, Anker, HOCO, Ugreen — обычно соответствуют всем требованиям. На корпусе написано всё, что нужно, маркировка не стирается, а ёмкость честная. Если вам нужен один пауэрбанк вместо пачки зарядок, присмотритесь к моделям с несколькими выходами — они и в поездке удобнее.

Лучшие повербанки для самолёта

Если вы как раз выбираете пауэрбанк для путешествий, вот подборка моделей с AliExpress, у которых есть китайская сертификация CCC. Это значит, что их точно пропустят не только в российских аэропортах, но и в китайских, где с лета 2025 года требуют именно этот сертификат. У всех ёмкость далеко ниже порога в 100 Вт·ч, маркировка на месте.

Vention CCC на 10 000 мА·ч — самый бюджетный вариант в подборке с сертификацией CCC. Быстрая зарядка 35 Вт, встроенный кабель USB-C — не нужно таскать с собой лишние провода. Литий-полимерная батарея, на корпусе крупно нанесён логотип CCC рядом с CE и RoHS. Ёмкость — около 36 Вт·ч, вопросов на досмотре не возникнет.

MOVESPEED P07 на 10 000 мА·ч — интересная модель на базе твердотельного аккумулятора. Производитель прямо на упаковке указывает Airplanes Approved — одобрено для перевозки в самолётах. Магнитное крепление для iPhone, беспроводная зарядка, сертификация PSE, RoHS, CE и FCC плюс CCC.

Baseus Magnetic на 10 000 мА·ч — магнитный пауэрбанк в стильном корпусе Titanium с зарядкой PD 27 Вт. Помимо стандартных CE и FCC, имеет российский сертификат EAC — редкость для товаров с AliExpress. С CCC в комплекте это максимальный набор сертификации, какой только можно собрать.

PISEN на 20 000 мА·ч — для тех, кому нужна максимальная ёмкость. 20 000 мА·ч при 67 Вт — это зарядка PD 3.0, которая способна заряжать даже ноутбук. Встроенный кабель USB-C, цифровой дисплей, сертификация CCC, RoHS, CE и FCC. 20 000 мА·ч при напряжении 3,6 В — это 72 Вт·ч, укладывается в лимит без согласований.

При выборе пауэрбанка для полётов обращайте внимание не только на ёмкость, но и на наличие маркировки Вт·ч на корпусе. Это сэкономит вам время и нервы на досмотре.

Можно ли заряжать телефон от пауэрбанка в самолёте

Давайте подведём итог по запретам, чтобы всё было в одном месте:

Нельзя сдавать пауэрбанк в багаж . Вообще. Если сканер найдёт его в чемодане, достанут даже через кодовый замок.

. Вообще. Если сканер найдёт его в чемодане, достанут даже через кодовый замок. Нельзя заряжать пауэрбанк от бортовых розеток и USB-портов.

Нельзя заряжать телефон от пауэрбанка во время руления, взлёта и посадки. В горизонтальном полёте — пока можно, но правила разных авиакомпаний могут отличаться. Некоторые перевозчики запрещают использование на протяжении всего рейса.

всего рейса. Нельзя класть пауэрбанк на полку для ручной клади над головой. Только под сиденье или в карман спинки.

Нельзя брать больше двух штук на человека.

Остались вопросы по правилам перевозки? Спрашивайте в нашем чате в Telegram или МАКС — подскажем и поможем разобраться.

Перед тем как ехать в аэропорт, проверьте несколько вещей. Убедитесь, что на корпусе пауэрбанка видна маркировка с ёмкостью и напряжением. Если надписи стёрлись — это повод задуматься о замене устройства. Посчитайте ёмкость в ватт-часах — она должна быть не больше 100 Вт·ч, чтобы обойтись без дополнительных согласований. Осмотрите корпус на предмет вздутий и повреждений. Положите пауэрбанк в ручную кладь так, чтобы его можно было быстро достать на досмотре. Если летите через Китай, обратите внимание на наличие сертификата CCC на корпусе. С 2025 года китайские аэропорты не допускают устройства без местной сертификации.

Паниковать не стоит — пауэрбанки не запретили. Их по-прежнему можно брать в самолёт, просто теперь нужно подходить к этому чуть внимательнее. Выбирайте устройства от проверенных брендов с чёткой маркировкой, держите ёмкость в пределах 100 Вт·ч и кладите аккумулятор в ручную кладь. Этого достаточно, чтобы пройти любой досмотр без проблем.

Главное — не берите с собой дешёвые ноунеймы без опознавательных знаков. Такие устройства не только могут не пропустить на борт, но и представляют реальную угрозу безопасности. Это как раз тот случай, когда экономия может выйти боком.