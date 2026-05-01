Мышь или трекпад: чем я пользуюсь на своем MacBook Air M2

Я давно работаю на MacBook Air M2, и какое-то время всерьёз считал, что трекпад — это всё, что мне нужно. Apple ведь делает лучшие трекпады в индустрии, зачем мышь? Но однажды я решил попробовать всё-таки воспользоваться этим привычным устройством и скорость работы изменилась радикально. Теперь мышка лежит в рюкзаке рядом с ноутбуком. Если вы только собираетесь покупать новый MacBook, задумайтесь о мыши заранее. Рассказываю, почему трекпад MacBook не подошёл мне для постоянной работы и какая мышь его заменила.



Как удобнее работать с текстом на MacBook

Моя основная работа — это текст. Много текста. Статьи, редактура, вёрстка. И тут начинается главная проблема трекпада: выделение фрагментов текста. Казалось бы, простейшая операция, но на трекпаде она превращается в мучение.

Вы когда-нибудь пробовали точно выделить два слова в середине абзаца? На мыши — одно движение. На трекпаде — палец то проскакивает, то не дотягивает. Особенно неудобно, когда нужно выделить фрагмент и заменить его другим текстом. С мышью я делаю это на автомате, а с трекпадом каждый раз чувствую, что борюсь с устройством.

Да, я знаю про выделение тремя пальцами. Включил эту настройку в macOS, попробовал — и был впечатлён. Реально крутая штука: кладёшь три пальца и ведёшь по трекпаду, текст выделяется. Это полезная настройка трекпада на MacBook, которую стоит включить каждому. Но даже с этой фишкой мышь остаётся точнее. Тройное касание требует чуть больше концентрации, а с мышью всё происходит рефлекторно.

Почему с мышью удобнее работать за MacBook

Есть ещё одна проблема, о которой мало кто говорит. Трекпад MacBook находится по центру корпуса, прямо под клавиатурой. И если вам важно, чтобы одна рука постоянно находилась на клавиатуре, а вторая — на указательном устройстве, в какой-то момент руки начинают мешать друг другу.

Правая рука лежит на трекпаде, а левой нужно дотянуться до какой-нибудь клавиши, которая находится по центру наверху, и руки задевают друг друга — хочешь этого или нет. Это незаметно в первые пять минут, но за несколько часов работы руки устают гораздо сильнее, чем нужно. Кстати, есть и другие неочевидные жесты трекпада MacBook, которые могут немного облегчить ситуацию.

Мышь решает эту проблему элементарно. Она стоит справа от ноутбука, каждая рука на своём месте, они не мешают друг другу. Левая — на клавиатуре, правая — на мыши. Классика, которая просто работает.

Недорогая мышь с Bluetooth для MacBook Air

Я выбрал UGREEN MU006 — беспроводную мышь с Bluetooth 5.0 и USB-приёмником 2.4G. К MacBook подключаю по Bluetooth, никакие донглы не нужны, порт USB-C остаётся свободным.

Вот что мне в ней нравится:

Тихие клики — бесшумные кнопки, можно работать в кафе или библиотеке и не раздражать окружающих

— бесшумные кнопки, можно работать в кафе или библиотеке и не раздражать окружающих Компактный корпус — в сумке почти не занимает места, весит минимум

— в сумке почти не занимает места, весит минимум Долгая батарейка — работает от одной АА-батарейки, и садится она очень долго. За несколько месяцев ещё ни разу не менял

— работает от одной АА-батарейки, и садится она очень долго. За несколько месяцев ещё ни разу не менял 4 уровня DPI — можно настроить чувствительность от 1000 до 4000 DPI под конкретную задачу

— можно настроить чувствительность от 1000 до 4000 DPI под конкретную задачу Цена около 1 270 рублей — для мыши такого уровня более чем адекватно

Из минусов — боковые кнопки не работают в macOS. Это ограничение системы, а не мыши, но учитывайте это, если привыкли пользоваться кнопками «вперёд» и «назад» в браузере.

Когда трекпад MacBook удобнее мыши

Я не призываю полностью отказаться от трекпада. Есть ситуации, когда он незаменим. Например, в дороге — в поезде, в самолёте, в очереди. Достал MacBook, открыл крышку — и работаешь. Мышь доставать некуда, да и поверхности нормальной нет.

И вот тут выделение тремя пальцами стало для меня настоящим спасением. Раньше я реально страдал, когда приходилось работать с текстом без мыши. Теперь включил эту настройку — и трекпад стал хотя бы пригодным для редактуры. Не идеальным, но терпимым.

Найти эту опцию можно в Системных настройках — «Универсальный доступ» — «Управление указателем» — «Трекпад» — включить «Перетягивание тремя пальцами».

В итоге получается так. Если вы работаете с текстом, таблицами или вёрсткой — берите мышь. Трекпад MacBook прекрасен для скроллинга, жестов и повседневных задач, но для точной работы с выделением он проигрывает даже недорогой беспроводной мыши. Моя связка — UGREEN MU006 на столе и трекпад в дороге. Мышь стоит копейки, весит как ничего и делает работу за MacBook заметно комфортнее. А выделение тремя пальцами — это must-have настройка, которую стоит включить в любом случае, даже если вы тоже используете мышь.