Моя подборка недорогих вещей AliExpress, которые я купил и безумно доволен

Я провожу за анализом маркетплейсов, онлайн-магазинов и, конечно, АлиЭкспресс до двух часов в день. Моя жена даже говорит, что у нас в семье чаще что-то заказываю я, а не она. По сути, так и есть. Но мне нравится. Тем более, именно благодаря этому я отлично понимаю, что можно заказывать, а что нет. Сегодня я собрал несколько недорогих товаров, которые реально упрощают жизнь. Посмотрите — авось выберете что-нибудь и для себя, как это сделала моя жена, которая то и дело мелькает на обложках моих статей-распаковок.



Пусковое устройство — заряжаю АКБ и даже Айфон

В прошлом январе я вышел к машине в минус двадцать пять, повернул ключ — и ничего. Аккумулятор умер. С тех пор в бардачке лежит портативное пусковое устройство, и я вообще перестал нервничать по утрам. Подходит для бензиновых и дизельных двигателей, в комплекте идут зажимы-крокодилы и кабель. По размеру — чуть больше смартфона, легко помещается куда угодно.

В корпусе есть встроенный фонарик и USB-выход для зарядки гаджетов — по сути, это ещё и повербанк на крайний случай. Можно подзарядить iPhone прямо в машине, если прикуриватель не работает. За почти год использования заряжал само устройство раза три — батарея держит отлично.

Цена: 3300 рублей

Baseus VA1 Pro — компрессор для подкачки колес

Раньше я каждый раз заезжал на заправку, чтобы подкачать колёса, — стоял в очереди, искал жетоны, ругался с неработающим шлангом. Теперь у меня в багажнике лежит Baseus VA1 Pro, и вся процедура занимает пару минут прямо на парковке. Компрессор работает автономно от встроенного аккумулятора на 7 500 мАч — этого хватает на несколько шин без подключения к сети.

На цифровом дисплее отображается давление в реальном времени, можно выставить нужное значение, и компрессор сам остановится. Подключается и к прикуривателю, если аккумулятор сел. Помимо колёс, подходит для велосипедов и надувных матрасов — на даче тоже пригодится.

Цена: 2400 рублей

Автопылесос Baseus — взял полгода назад и не жалею

Если у вас есть дети или вы хотя бы иногда едите в машине, вы знаете, что такое крошки в щелях между сиденьями. Я взял автомобильный пылесос Baseus прошлой осенью, и с тех пор салон выглядит прилично без поездок на мойку. Мощность всасывания — 12 000 Па, и это реально чувствуется: песок, мелкий мусор, даже шерсть с одежды — всё засасывает.

Работает без проводов, заряжается через USB-C, компактный настолько, что живёт у меня в кармане водительской двери. В комплекте несколько насадок — узкая щелевая для труднодоступных мест и щётка для обивки. Единственный минус: ёмкость контейнера небольшая, после серьёзной уборки придётся вытряхнуть.

Цена: 2800 рублей

Смеситель с датчиком температуры — поставил и доволен

Я поставил смеситель с датчиком температуры сначала у тещи — ну чисто протестировать, а потом взял и себе и теперь мою руки, точно зная, что вода не ледяная. На корпусе встроен экран, который показывает температуру потока в реальном времени — в обычных сантехнических магазинах такое стоит как небольшой холодильник.

Управление через боковую рукоятку, монтаж стандартный — я поставил сам за полчаса. Материал корпуса устойчив к коррозии, что для гаражных условий критично. Дочь, кстати, увидела и потребовала такой же в ванную — говорит, так интереснее умываться. Я и купил: только она думает, что по ее просьбе, а не зову своего сердца.

Цена: 4860 рублей

Проводные наушники UGREEN — реально использую вместо AirPods

AirPods — прекрасная штука, пока они заряжены. А когда садятся в дороге, начинается суета. Именно поэтому у меня в бардачке с марта лежат проводные наушники UGREEN — как запасной вариант, который не зависит от батарейки. Разъём 3,5 мм, пульт управления на проводе, встроенный микрофон для звонков.

Пульт совместим с iPhone и iPod — переключение треков и ответ на звонок работают корректно (для iPhone понадобится переходник на Lightning или USB-C, само собой). Амбушюры неплохо изолируют от дорожного шума. За свои деньги звучат достойно — я не стал бы слушать на них симфонический оркестр, но для подкастов и разговоров в машине — самое то.

Цена: 1280 рублей

Ретро-консоль Miyoo Mini Plus — играю на ней вместо Айпада

Пробки, очереди на шиномонтаж, ожидание на парковке у торгового центра — мёртвое время, которое можно превратить в ностальгическое удовольствие. Ретро-консоль Miyoo Mini Plus помещается в карман и запускает эмуляторы всего — от Денди и Сеги до PlayStation 1 и Game Boy Advance. Физические кнопки, приличный экран, отзывчивое управление — играть на телефоне после неё не хочется.

На AliExpress эта консоль стоит заметно дешевле, чем у перекупщиков на маркетплейсах. Компактный корпус и долгая автономная работа — заряда хватает на несколько часов. Система открытая, можно накатить любые эмуляторы и кастомные прошивки. Вещь, которую берёшь для машины, а потом таскаешь везде.

Цена: 4860 рублей

Угловая полка без сверления — повесил в душе за минуту

Полка задумана для ванной, но сначала я повесил ее в душе, а потом и в гараже — в углу над верстаком, и теперь баллончики с WD-40, ветошь и перчатки не валяются где попало. Угловая полка крепится без сверления на присоски или клейкую основу, материал не ржавеет, а по краям есть отверстия для стока воды — актуально, если гараж не самый сухой.

За 410 рублей — это одна из лучших находок с AliExpress в категории «мелочь, которая наводит порядок». Конструкция простая, но продуманная: бортики не дают мелочам падать, а угловая форма экономит место. Можно повесить и в ванной, и на кухне — но для автомобилиста гараж очевиднее.

Цена: 410 рублей

Плюшевая акула — подголовник на заднем сиденье для дочери

Последний товар в подборке — неожиданный, но рабочий лайфхак. Та самая плюшевая акула, которая стала интернет-мемом во времена IKEA, теперь доступна на AliExpress — причём в размерах до метра и больше. Моя дочь использует её как подголовник на заднем сиденье: обнимает, подкладывает под голову, спит на ней в дальних поездках.

По качеству и внешнему виду — практически идентична оригиналу, вплоть до оттенка серого и формы швов. Можно выбрать разный размер — от небольшой игрушки до полноценной подушки. Стирается в машинке без проблем, что для автомобильного аксессуара (пусть и неофициального) важно. За 2 480 рублей — отличный способ сделать заднее сиденье уютнее и занять ребёнка в пути.

Цена: 2480 рублей

