Финал Лиги чемпионов 2026 ПСЖ — Арсенал: во сколько матч, где смотреть в России, прогнозы

Главный матч клубного сезона уже совсем близко: матч Арсенал и ПСЖ состоится уже 26 мая. Парижане защищают прошлогодний титул, а лондонцы впервые за 20 лет добрались до решающей встречи — так что интрига обещает быть нешуточной. Заранее собрали всё, что нужно знать: когда пройдёт финал Лиги чемпионов ПСЖ — Арсенал, где смотреть трансляцию и кто считается фаворитом. Кстати, матч удобно включить прямо с телефона, особенно если у вас уже есть быстрый мобильный интернет нового поколения.



ПОДПИШИСЬ НА «СУНДУК АЛИ-БАБЫ» В ТЕЛЕГРАМ — ТАМ СОБРАНЫ ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ ПО НИЗКОЙ ЦЕНЕ

Когда финал Лиги чемпионов 2026 и где смотреть ПСЖ — Арсенал

Матч ПСЖ — Арсенал пройдёт 30 мая в 19:00 по московскому времени на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Стартовый свисток прозвучит раньше привычного вечернего слота, так что лучше освободить субботний вечер заранее.

В России эксклюзивные права на показ принадлежат онлайн-кинотеатру Okko, раздел «Спорт». Трансляция идёт по платной подписке в качестве до 4K, с переключением комментаторских дорожек и предматчевой студией, которая стартует в 17:00 мск. Можно взять пробную подписку на 60 дней за 1 рубль, введя промокод 475403241582.

Если планируете смотреть у друзей или в баре и поедете на машине, заправьтесь заранее, а заодно загляните в новые правила поведения на АЗС — телефон у колонки теперь лучше лишний раз не доставать.

Мощная зарядка для всего

Арсенал и ПСЖ: в какой форме команды перед финалом ЛЧ

ПСЖ — действующий победитель турнира: год назад парижане впервые в истории взяли трофей, разгромив Интер со счётом 5:0. В этом сезоне команда снова стала чемпионом Франции, а в полуфинале прошла Баварию по сумме двух матчей. ПСЖ в финале Лиги чемпионов явно будет играть агрессивно и постарается быстрее забить первым, после чего спокойно начнет контролировать игру.

Арсенал же переживает лучший сезон за два десятка лет. Лондонцы впервые за 22 года выиграли АПЛ и теперь могут оформить настоящий дубль. В Лиге чемпионов команда Микеля Артеты не проиграла ни одного матча и стала единственным непобеждённым участником турнира. Дополнительный мотив — месть: ровно год назад именно ПСЖ выбил канониров в полуфинале.

Подписывайтесь на наш новостной канал в Телеграм — там оперативно публикуем главные новости и анонсы.

Кто сыграет в финале ЛЧ: составы Арсенала и ПСЖ

Для российских болельщиков есть особая мотивация смотреть финал Лиги чемпионов 2026. В воротах ПСЖ будет играть Матвей Сафонов — по версии L’Équipe воспитанник Краснодара выйдет в стартовом составе. Это означает, что впервые в истории российский вратарь сыграет в финале ЛЧ, а в случае победы Сафонов станет первым двукратным обладателем трофея из России. В сезоне он провёл 26 матчей и 12 раз отыграл на ноль. Кроме того, он отбил четыре пенальти подряд в финале Межконтинентального кубка против «Фламенго», установив важное достижение.

В то же время, Арсенал наконец стал чемпионом АПЛ, а также пробился в финал ЛЧ впервые с 2006 года. Нет сомнений, лондонцы выйдут уверенными в себе как никогда ранее.

Победа в АПЛ придаст нам огромный импульс перед финалом, — отметил вратарь Арсенала Райя.

Впереди у парижан традиционное трио Дембеле — Кварацхелия — Дуэ, в центре поля Витинья и Фабиан Руис. У Арсенала в воротах надёжный Давид Райя, в обороне связка Салиба — Габриэ

Прогноз на финал Лиги чемпионов 2026: что говорят букмекеры

л, а атаку поведут Букайо Сака и капитан Мартин Эдегор. Из потерь у лондонцев выбыл защитник Бен Уайт, под вопросом был и Юрьен Тимбер. В целом,почти что оптимальные у обеих команд.

Букмекеры считают, что ПСЖ — фаворит финала Лиги чемпионов 2026. Однако разрыв в котировках совсем небольшой — игра обещает быть равной. Суперкомпьютер Opta тоже отдаёт парижанам предпочтение, оценивая их шансы примерно в 55% против 45% у Арсенала. Делитесь в нашем Телеграм-чате, за кого будете болеть в финале и кто, по-вашему, поднимет трофей над головой!

Исход Коэффициент Победа ПСЖ 2.33 Ничья 3.30 Победа Арсенала 3.15

Эксперты сходятся в одном: нулей на табло ждать не стоит, обе команды много забивают, поэтому тотал больше 2,5 выглядит логично. А пока команды готовятся к решающему матчу, Apple тоже не скучает и уже сливает фотки iPhone 18 Pro в новых цветах — есть что обсудить в перерыве.