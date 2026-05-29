Запрет телефонов на АЗС: новые правила заправки в России

С 1 июня привычка болтать по телефону у бензоколонки может закончиться не разговором, а конфликтом с заправщиком. МЧС и топливные операторы ужесточают противопожарные правила — и ваш iPhone у колонки внезапно оказался вне закона. Любопытный контраст: пока в России официально разрешили 5G и выделили частоты, обычным смартфоном на заправке пользоваться вдруг запретили. Разбираемся, что реально ограничили, кого это коснётся и почему платить смартфоном по-прежнему можно.



Новые правила на АЗС с 1 июня для водителей

С первого дня лета российские АЗС переходят на обновлённые стандарты работы. Изменения закреплены в актуализированных документах МЧС по противопожарной безопасности и во внутренних инструкциях крупных топливных сетей.

Главное нововведение простое: пользоваться телефоном вне салона автомобиля рядом с колонкой теперь нельзя. Под запрет попадают не только звонки, но и переписка, листание ленты, съёмка фото и видео — словом, всё то, ради чего вы обычно достаёте смартфон, пока бак наполняется.

Если вы проигнорируете замечание сотрудника, последствия вполне ощутимые. Заправку могут прекратить, колонку не включить, оплату аннулировать. А самых упорных — внести в чёрный список станции или вызвать полицию, если персонал сочтёт поведение угрозой безопасности.

Отдельной статьи в КоАП за телефон у колонки пока нет. Но АЗС — частная территория, и владелец вправе сам устанавливать правила игры. Это далеко не первое ограничение, бьющее по технике: вспомнить хотя бы историю с запретом ввоза компьютеров и комплектующих.

Может ли смартфон вызвать пожар на АЗС

Официальная причина запрета — риск возникновения искры. Логика МЧС такая: пары бензина легко воспламеняются, а любое электронное устройство теоретически способно искрить, например при неисправном аккумуляторе.

Здесь начинается самое интересное. Идея о том, что мобильник поджигает заправку, живёт уже больше двадцати лет. Ещё в нулевые по интернету гуляли страшилки про взорвавшиеся АЗС. И вот неприятная правда: задокументированных случаев возгорания именно от телефона у колонки фактически не существует.

General Motors и зарубежные пожарные службы разбирали эту гипотезу не раз. Вывод обычно один: реальную опасность представляет статическое электричество, которое накапливается на одежде и кузове, а вовсе не смартфон в руке. Если телефон и загорится, то это будет история про дефектную батарею, и держать его при этом в руках вовсе не обязательно.

Зачем же тогда запрет? Это превентивная страховка. Заправкам проще повесить табличку и убрать саму гипотетическую возможность, чем потом доказывать, что искра прилетела не от вашего iPhone. Кстати, запрещать технику из-за её возможностей у нас любят — был же громкий разговор про запрет iPhone из-за спутниковой связи.

Как теперь платить смартфоном на заправке

А вот тут кроется главный парадокс новых правил, который стоит запомнить.

Запрет касается использования телефона у колонки: разговоров, переписки, съёмки. Но оплата по QR-коду на терминале остаётся полностью легальной. То есть подносить смартфон к платёжному терминалу — безопасно, а поднести тот же смартфон к уху — уже нарушение.

Ситуация почти комичная. Тот же iPhone, который у вас в руках вне машины оказался под запретом, прекрасно работает как платёжный инструмент. В России это либо оплата по QR-коду в приложениях банков и топливных сетей, либо «Вжух». Именно эти способы регуляторы трогать не стали.

Логика, если присмотреться, всё-таки есть. Оплата занимает пару секунд и происходит у терминала, а не над горловиной бака. Долгий разговор у самой колонки — другое дело: вы стоите на месте, отвлекаетесь, держите устройство в опасной зоне дольше.

Есть и второе исключение — смартфон внутри салона. Сидите в машине и листаете ленту, пока бак наполняется через лючок снаружи? Это правилами не запрещено. Под ограничение попадает только использование устройства непосредственно у колонки вне автомобиля.

Как пользоваться iPhone на заправке без нарушений

Паниковать и прятать телефон в бардачок необязательно. Достаточно держать в голове несколько простых вещей.

Подъехали к колонке — уберите телефон в карман на время заправки. Нужно срочно ответить на звонок? Отойдите от колонки на пару метров или вернитесь в салон. Хотите расплатиться смартфоном через QR-код или «Вжух» — спокойно подносите его к терминалу, это разрешено.

Практический вывод простой. Реальный риск от вашего iPhone у колонки близок к нулю, и это подтверждают исследования. Но спорить с заправщиком и попадать в чёрный список из-за желания дописать сообщение — затея так себе. Проще убрать телефон на минуту: и нервы целее, и бак полный.

А вот платить смартфоном вам никто не запретит. Так что iPhone на заправке по-прежнему полезен — просто теперь у терминала, а не у уха.