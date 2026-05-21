Мессенджер МАКС на iPhone и Android: нашёл отличия, о которых молчат разработчики

Мессенджер МАКС пользуется одинаковой популярностью и на iPhone, и на Android. Но значит ли это, что обе версии приложения работают абсолютно одинаково? Не совсем. Мы нашли отличия, о которых не говорят разработчики. А если вам интересно, почему мой знакомый программист не переходит в МАКС на самом деле — у нас есть тоже любопытная история. Я пользуюсь МАКСом на обеих платформах и решил разобраться, чем именно отличается опыт использования мессенджера на iPhone и Android. Спойлер: отличия все-таки есть и некоторые весьма заметные.



Чат МАКС на iPhone и Android: чем отличается

Первое, что бросается в глаза при сравнении — это расположение элементов интерфейса в окне чата. Разница неочевидная, но если вы привыкли к одной платформе и переходите на другую, пальцы какое-то время будут промахиваться.

На iPhone кнопка-скрепка для прикрепления файлов находится слева от строки ввода текста. Стикеры при этом расположены справа. Логика понятна: сначала прикрепляете файл, потом дополняете сообщение стикером или наоборот. Всё интуитивно и привычно для тех, кто пользуется iOS-версией.

На Android ситуация зеркальная. Скрепка для файлов переехала вправо, а стикеры — влево. Казалось бы, мелочь. Но попробуйте попользоваться одной версией неделю, а потом пересесть на другую. Вы удивитесь, как часто палец тянется не к той кнопке. Мышечная память — штука серьёзная, и привычное расположение элементов играет в мессенджерах огромную роль.

Почему разработчики решили сделать по-разному? Скорее всего, это связано с гайдлайнами платформ. Apple и Google по-разному рекомендуют размещать ключевые элементы интерфейса. iOS-приложения традиционно ставят основное действие справа, а вспомогательные — слева. У Android логика местами обратная. Команда МАКС, судя по всему, следовала рекомендациям каждой платформы, а не унифицировала интерфейс полностью.

Влияет ли это на удобство? Если вы пользуетесь МАКСом только на одной платформе, вы вообще не заметите разницы. Проблема возникает у тех, кто переключается между iPhone и Android-смартфоном или, например, помогает настроить мессенджер кому-то из близких на другой платформе.

Предпросмотр сообщений в МАКС: основные отличия на iPhone и Android

Вот это уже куда более серьёзное отличие, чем просто расположение кнопок. На iPhone мессенджер МАКС поддерживает предпросмотр чата по длинному нажатию — функцию, которой на Android попросту нет.

Работает это так. Вы заходите в список чатов, зажимаете палец на нужном диалоге и видите всплывающее окно с последними сообщениями. Можно быстро прочитать, что вам написали, не открывая чат полностью. Механика знакома всем пользователям iPhone — это стандартная фишка iOS, которая называется Haptic Touch. Точно так же работает предпросмотр ссылок в Safari, уведомлений и многих других элементов системы.

Команда МАКС на iOS интегрировала эту системную возможность в своё приложение. И сделала это очень грамотно. Предпросмотр показывает достаточно контента, чтобы понять суть сообщения, но при этом не открывает чат целиком.

На Android аналогичной функции нет. Длинное нажатие на чат в списке вызывает контекстное меню с действиями вроде «Закрепить», «Удалить» или «Выключить уведомления». Но самого предпросмотра содержимого — нет. Чтобы прочитать сообщение, придётся полностью войти в диалог.

Можно ли прочитать сообщение в МАКС незаметно

Предпросмотр на iPhone — это не просто удобная фишка. У него есть ещё одно неочевидное преимущество, о котором мало кто задумывается. Когда вы просматриваете чат через длинное нажатие, мессенджер не отправляет собеседнику отметку о прочтении.

Это значит, что вы можете спокойно прочитать сообщение, обдумать ответ и вернуться к диалогу позже — при этом собеседник будет думать, что вы его ещё не видели. Для кого-то это мелочь, а для кого-то — настоящее спасение. Особенно в рабочих чатах, где ответ требуют сразу после того, как сообщение прочитано.

На Android такой возможности в МАКСе нет. Как только вы открыли чат — собеседник видит, что сообщение доставлено и прочитано. Других штатных способов обойти отметку о прочтении мессенджер не предлагает. Можно, конечно, прочитать начало сообщения в push-уведомлении, но если текст длинный — этого будет недостаточно.

Получается, что пользователи iPhone получают дополнительный уровень контроля над своей приватностью. Причём не благодаря каким-то хитрым настройкам, а просто потому, что iOS предоставляет такую системную возможность, а разработчики МАКС её поддержали.

Функции МАКС, которые работают на iOS и Android

Справедливости ради, за исключением двух описанных выше нюансов, мессенджер МАКС на iPhone и Android полностью идентичен. Все основные функции работают одинаково на обеих платформах, и выбор устройства никак не ограничивает вас в возможностях.

Личные и групповые чаты, голосовые и видеозвонки, каналы и секретные чаты — всё это доступно и на iOS, и на Android. Интеграция с Госуслугами, подтверждение возраста через цифровой ID — функции работают кроссплатформенно и не зависят от того, какой у вас смартфон.

Интерфейс настроек, структура меню, работа со стикерами, пересылка файлов и медиа — всё это выглядит и работает одинаково. Разработчики явно стремились к тому, чтобы пользователь, переходя с одной платформы на другую, чувствовал себя как дома. И у них это в целом получилось.

Какой МАКС лучше — на iPhone или на Android

Если отвечать коротко — функционально они равны. Мессенджер МАКС работает одинаково хорошо на обеих платформах, и вы не упустите ничего важного, какой бы смартфон ни использовали. Но если копнуть чуть глубже, небольшое преимущество всё-таки на стороне iPhone.

Предпросмотр чатов по длинному нажатию — это не только про удобство, но и про приватность. Возможность прочитать сообщение без отметки о прочтении даёт пользователям iOS маленькое, но приятное преимущество, которого нет у владельцев Android-смартфонов.

Разное расположение кнопок скрепки и стикеров — момент скорее косметический. К нему привыкаешь за пару дней и перестаёшь замечать. А вот предпросмотр чатов — это уже разница в пользовательском опыте, пусть и не критичная.

В остальном МАКС — это один и тот же мессенджер на обеих платформах. С одинаковым набором функций, одинаковым интерфейсом и одинаковым уровнем интеграции с государственными сервисами. Так что выбор между iPhone и Android для использования МАКС — это не про мессенджер. Это про то, какой смартфон вам нравится больше.