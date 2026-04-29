Apple рассказала, почему не надо покупать Android-смартфоны. Они быстро превращаются в хлам

Apple направила в Министерство внутренних дел и коммуникаций Японии резкий комментарий: компания фактически обвинила часть производителей смартфонов в низком качестве сборки и быстром устаревании их устройств. Поводом стало обсуждение того, как считать остаточную стоимость телефонов — параметр, от которого зависят скидки и условия продажи у японских операторов. Для пользователя это спор не про инженерию, а про деньги — про то, по какой цене смартфон можно будет сдать в трейд-ин или получить скидку при покупке. Если вы задумываетесь о том, сколько стоит Айфон в России прямо сейчас, эта история объясняет, почему цены на iPhone держатся так уверенно.



Что Apple сказала о качестве Android-смартфонов

Японский регулятор 20 апреля 2026 года провёл онлайн-заседание профильной комиссии по проверке мобильного рынка, где обсуждались меры против «хоппинга» — частой смены тарифов ради скидок. В рамках этого обсуждения Apple подала собственный ответ на дополнительные вопросы комиссии, и часть её позиции опубликовали открыто.

Apple утверждает, что часть производителей смартфонов предлагает «некорректную» методику расчёта остаточной стоимости устройств, которая, по мнению компании, искажает рынок и ослабляет конкуренцию между моделями. По формулировке Apple, многие из этих конкурентов выпускают продукты с худшим качеством производства и более быстрым устареванием, поэтому такие устройства быстро теряют в цене на свободном рынке — и именно поэтому, считает Apple, их производители продвигают единый, усреднённый способ расчёта остаточной стоимости.

Остаточная стоимость смартфона: как она влияет на цену

Остаточная стоимость — это та сумма, которую устройство сохраняет через год, два, три после покупки. От неё зависят программы трейд-ина и операторские скидки. В Японии регуляторы обсуждают, как именно её считать, потому что это напрямую влияет на цену смартфонов в магазинах операторов.

Apple выступает против единого процентного способа расчёта остаточной стоимости для всех брендов. Логика компании простая: если iPhone через два года реально стоит на вторичном рынке дороже условного конкурента, то усреднённая формула искусственно занижает его цену и одновременно завышает цену устройств, которые дешевеют быстрее. Apple считает, что это несправедливо по отношению к её продуктам и к покупателям, которые их выбрали.

Почему Apple защищает высокую стоимость iPhone

Это не первый раз, когда Apple обращается к японскому регулятору. Компания регулярно участвует в обсуждениях правил для мобильного рынка Японии — от ограничений на скидки на 5G-смартфоны до тем, связанных с пользовательскими данными. Сейчас ставка та же: правила расчёта остаточной стоимости влияют на то, насколько iPhone будет конкурентоспособен в операторских предложениях.

Apple прямо пишет, что усреднённая формула «дискриминирует» компанию и её клиентов, и настаивает, что остаточную стоимость должен определять рынок — объективно и по каждой конкретной модели. Иными словами, Apple хочет, чтобы её устройства оценивались по фактической цене на вторичке, а не по средней температуре по больнице.

Б/у iPhone дороже Android: в чем причина

Важный момент: это не независимое исследование, а аргумент Apple в регуляторном споре. Тезис о «худшем качестве» конкурентов — это оценка компании, заинтересованной в исходе обсуждения, а не вывод комиссии и не данные о поломках или сроках службы.

Что действительно подтверждается рынком и не оспаривается:

iPhone в среднем медленнее теряет в цене на вторичном рынке, чем большинство Android-смартфонов сопоставимого класса.

на вторичном рынке, чем большинство Android-смартфонов сопоставимого класса. Apple дольше поддерживает свои устройства обновлениями iOS — это влияет на восприятие «устаревания».

Часть Android-производителей действительно обновляет старые модели реже и короче.

Но формулировка про «низкое качество производства» — это уже риторика для регулятора, а не объективный факт. Многие флагманы конкурентов по сборке и материалам не уступают iPhone, а где-то и выигрывают.

Что выгоднее: iPhone или Android

iPhone традиционно лучше держит цену на вторичном рынке, и это влияет на реальную стоимость владения: если через два-три года вы продадите iPhone дороже, чем условный Android той же стартовой цены, разница в первоначальной переплате частично компенсируется. Это аргумент в пользу iPhone, если вы планируете менять смартфон раз в 2–3 года и продавать старый. Кстати, Apple сама рассказала, как правильно проверить б/у Айфон перед покупкой — полезно и продавцам, и покупателям.

Обратная сторона — не стоит воспринимать слова Apple как универсальную правду. У конкретных Android-флагманов остаточная стоимость тоже бывает высокой, особенно у топовых моделей известных брендов. Но сама позиция Apple полезна как напоминание: остаточная стоимость — реальный фактор при выборе смартфона, и при покупке стоит смотреть не только на ценник в магазине, но и на то, сколько устройство будет стоить через пару лет. В этом плане iPhone по-прежнему один из самых предсказуемых вариантов.