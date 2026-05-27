iPhone 17 на Яндекс Маркете отдают за 59 000 рублей. Это самая низкая цена за все время

Вы наверняка видели ценники на iPhone 17 в российских магазинах. 85 тысяч рублей в том же М.Видео за базовую модель с 256 ГБ — это, мягко говоря, ощутимо. Многие решили подождать, когда цены хоть немного опустятся. Но зачем ждать, если прямо сейчас можно купить тот же самый iPhone 17 на 25 тысяч дешевле? Недавно мы уже объясняли, почему стоит купить iPhone 17 сейчас, а не ждать iPhone 18 — и вот лучший момент настал. Рассказываем, как это сделать через Яндекс Маркет с доставкой из Дубая и почему это вообще имеет смысл.



Цена iPhone 17 на Яндекс Маркете

Если вы зайдете на Яндекс Маркет прямо сейчас и найдете iPhone 17 256 ГБ в черном цвете с пометкой «Доставка из-за рубежа», вас ждет приятный сюрприз. Цена смартфона составляет 52 800 рублей — и это с учетом всех скидок, включая промокод MAY5000 и скидку по карте Яндекс Пэй. Сравните с тем, что просят за этот же аппарат в российских ритейлерах, — разница колоссальная.

Но есть важный нюанс, о котором нужно знать заранее. Указанная на Маркете цена — это не финальная сумма. Поскольку смартфон едет из Дубая, при ввозе в Россию придется уплатить таможенную пошлину. В данном случае она составляет примерно 6 600 рублей и оплачивается отдельно. Итого вы отдаете около 59 400 рублей за iPhone 17 256 ГБ. Согласитесь, на фоне 85 тысяч в том же М.Видео это выглядит как подарок.

Кстати, еще месяц назад цены на айфоны в России были заметно выше, и найти подобное предложение было практически нереально. Доставка курьером занимает несколько дней. В нашем случае Маркет показывает сроки с 15 по 18 июня — вполне адекватно для международной доставки. Смартфон привезут прямо до двери, так что ехать никуда не придется.

Характеристики iPhone 17: экран, камеры, память и батарея

iPhone 17 — это, без преувеличения, лучший базовый айфон за последние годы. Apple наконец-то перестала жадничать и дала обычной модели то, чего пользователи ждали годами.

Начнем с экрана. Это 6,3-дюймовый OLED-дисплей Super Retina XDR с поддержкой ProMotion — той самой адаптивной частоты обновления до 120 Гц, которая раньше была только в Pro-версиях. Яркость до 3000 нит, HDR10, Dolby Vision — все на месте. После 60 Гц в iPhone 16 разница видна невооруженным глазом: интерфейс стал плавным, скроллинг — маслянистым, анимации — живыми. Это то обновление, которое ощущается каждую секунду использования.

Под капотом — процессор Apple A19. Шестиядерный CPU стал мощнее в полтора раза по сравнению с предшественником, а графика прибавила более чем вдвое. Улучшенный Neural Engine позволяет запускать нейросети прямо на устройстве, что особенно актуально для Apple Intelligence и всех связанных с ней функций. Оперативной памяти здесь 8 ГБ — более чем достаточно для любых задач.

Камеры тоже серьезно прокачали. Основной модуль — 48 Мп с оптической стабилизацией, широкоугольный — тоже 48 Мп с углом обзора 120 градусов и поддержкой макросъемки. Фронталка подросла до 18 Мп с автофокусом. Плюс появилась одновременная съемка на обе камеры — функция, которую Android-смартфоны предлагали давно, а Apple наконец-то реализовала. Отдельно стоит отметить отказ от 128 ГБ в базовой версии. Минимальная конфигурация теперь — 256 ГБ, и это правильное решение. В 2025-2026 году 128 гигабайт — это откровенно мало, особенно если вы снимаете видео в 4K Dolby Vision.

Еще один плюс — собственный чип Apple N1, который отвечает за беспроводные сети. Он поддерживает Wi-Fi 7 и Bluetooth 6, улучшает работу AirDrop и даже умеет определять местоположение без GPS, разгружая основной процессор и экономя батарею. Кстати, об автономности: до 30 часов воспроизведения видео — более чем достойный результат. Хотите узнать про возможности iPhone 17 еще больше? Подписывайтесь на наш канал в Telegram и МАКС.

Где дешевле купить iPhone 17: в России или с доставкой из Дубая

Давайте посчитаем. iPhone 17 256 ГБ в М.Видео стоит 85 000 рублей. Это цена за ту же самую модель, с теми же характеристиками. В некоторых магазинах просят и больше, особенно если речь идет о популярных цветах.

На Яндекс Маркете тот же смартфон с доставкой из Дубая обходится в 52 800 рублей плюс пошлина 6 600 рублей. Итого — около 59 400 рублей. Экономия составляет порядка 25 тысяч рублей. За эти деньги можно купить AirPods или чехол и защитное стекло на пару лет вперед.

Разумеется, есть особенности. Смартфон приходит в версии eSIMx2 — то есть без слота для физической SIM-карты. Для российских операторов это не проблема: все крупные провайдеры давно поддерживают eSIM. Но если вы привыкли к обычным симкам и не готовы переходить на электронные, этот момент стоит учесть. Подробнее об этом мы писали в статье про отличия iPhone 17 для разных стран.

Промокод MAY5000 на скидку 5 000 рублей на момент подготовки статьи работал, но количество использований может быть ограничено. Если видите его в корзине — не раздумывайте, применяйте. Скидка по карте Яндекс Пэй добавляет еще 1 800 рублей экономии, а если у вас есть баллы Плюса, их тоже можно списать. Возникли вопросы по оформлению заказа или пошлине? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС — там вам точно помогут.

Стоит ли покупать iPhone 17 сейчас или ждать снижения цены

Если коротко, то лучше брать скорее. iPhone 17 объективно один из лучших смартфонов на рынке по соотношению цены, качества и возможностей. По сути, Apple взяла все главные фишки Pro-линейки — экран 120 Гц, мощный процессор, продвинутые камеры — и поместила их в базовую модель. Получился флагман без компромиссов, который еще пару лет назад потребовал бы приставки Pro и соответствующего ценника.

А за 59 тысяч рублей это вообще подарок. Вы получаете топовый OLED-экран, процессор, который обгоняет прошлогодние Pro-модели, двойную 48-мегапиксельную камеру с макро, Wi-Fi 7, батарею на 30 часов видео и 256 ГБ памяти. Найдите в 2026 году Android-смартфон с таким набором за эти деньги — не получится.

Конечно, тем, кому нужен телеобъектив, LiDAR или USB 3, стоит смотреть на iPhone 17 Pro. Но если вы хотите просто отличный смартфон, который будет работать идеально следующие 5-6 лет, базовый iPhone 17 — это именно он. А покупка через Яндекс Маркет с доставкой из Дубая делает его доступным для гораздо более широкой аудитории.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424; erid: 5jtCeReNx12oajzdWauuB3T