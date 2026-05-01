Как обновить приложение МАКС на Айфоне: пошаговая инструкция

Мессенджер MAX в 2025 году стал в России практически обязательным приложением: через него идёт переписка, появляются цифровые документы и постепенно подтягиваются новые функции. Чтобы все эти возможности работали корректно, приложение нужно держать в актуальной версии. Впрочем, не все уверены в надёжности мессенджера — мы уже разбирали, безопасно ли пользоваться MAX на самом деле. Ниже — как обновить MAX на iPhone и что важно знать про автообновления.



Обновление MAX через App Store

На iPhone единственный официальный способ поставить апдейт мессенджера — через App Store. Никаких альтернативных магазинов вроде RuStore или установки через APK на iOS нет: Apple такие сценарии не разрешает. Поэтому App Store — единственное место для установки и обновления MAX.

Чтобы обновить приложение вручную, выполните несколько шагов:

Откройте App Store на iPhone. Нажмите на иконку профиля в правом верхнем углу. Прокрутите экран вниз до раздела с доступными обновлениями. Найдите MAX в списке и нажмите «Обновить». Дождитесь окончания загрузки и установки.

Если MAX в списке обновлений нет — значит, у вас уже стоит свежая версия. Проверить это можно ещё одним способом: открыть страницу приложения в App Store по поиску. Если на месте кнопки «Обновить» написано «Открыть», апдейт не требуется. Кстати, бывают ситуации, когда MAX нет в App Store — тогда процесс немного отличается.

Как включить автообновление приложений на iPhone

Чтобы не возвращаться к этому вопросу каждый раз, проще включить автоматические обновления. Тогда iPhone будет сам подтягивать новые версии MAX и других приложений в фоне — обычно ночью, когда устройство стоит на зарядке и подключено к Wi-Fi.

Включается это так:

Откройте «Настройки» на iPhone. Перейдите в раздел «App Store». В блоке «Автоматические загрузки» включите переключатель «Обновления приложений». При желании включите ниже пункт про мобильные данные, если хотите обновлять приложения и без Wi-Fi.

Автообновления — самый удобный вариант для большинства пользователей: MAX всегда будет в актуальном состоянии, и вы не пропустите новые функции вроде цифровых документов или изменений в безопасности.

Что делать, если MAX не обновляется на iPhone

Иногда кнопка «Обновить» не появляется или загрузка зависает. Чаще всего причина бытовая, и решается она без переустановки.

Проверьте подключение к интернету — на слабом Wi-Fi App Store может откладывать загрузку.

Убедитесь, что на iPhone есть свободное место : для обновления нужен запас памяти.

: для обновления нужен запас памяти. Перезагрузите устройство — это снимает большинство временных сбоев App Store.

Выйдите и снова войдите в Apple ID в настройках App Store.

Проверьте версию iOS: если она слишком старая, новая версия MAX может просто не поддерживаться.

Если ничего не помогло, можно удалить MAX и установить его заново из App Store — переписка и аккаунт восстановятся после повторного входа по номеру телефона.

Чем обновление MAX на iPhone отличается от Android

На Android у пользователя есть выбор: Google Play, RuStore или установка APK-файла вручную. На iPhone такой вариативности нет — только App Store. С одной стороны, это ограничение: нельзя поставить бета-версию из стороннего источника. С другой — это плюс с точки зрения безопасности: на iOS почти исключён сценарий, когда под видом обновления MAX скачивается поддельное приложение.

Ещё один практический момент: разработчики MAX обещали в будущем сделать обновление прямо внутри приложения, минуя магазины. На Android это потенциально означает загрузку APK через сам мессенджер. На iPhone такой механизм работать не сможет из-за политики Apple — апдейты в любом случае будут идти через App Store.

Зачем обновлять MAX на iPhone до последней версии

Для повседневного пользователя смысл обновлять MAX простой: новые функции (включая цифровые документы) и исправления ошибок появляются именно в свежих версиях. Если вы пользуетесь мессенджером каждый день, проще один раз включить автообновления и забыть.

Если вы относитесь к обновлениям осторожно и предпочитаете ставить их вручную после отзывов — это тоже рабочий подход, особенно для приложения, которое активно меняется. Главное — не оставаться на версии полугодовой давности: часть функций со временем перестаёт корректно работать со старым клиентом.