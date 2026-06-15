Когда отключат МАКС на iPhone: точная дата и что уже не работает

У владельцев iPhone отношения с MAX короткие и грустные. Приложение удалили из App Store ещё 3 июня, пуши отвалились следом, а теперь к этому добавляется новая дата, после которой станет хуже. Американский центр сертификации Let’s Encrypt отзывает TLS-сертификат MAX, срок истекает 4 сентября 2026 года. Параллельно то же самое делает бельгийская GlobalSign. Рассказываю, что это значит для тех, кто сидит на технике Apple, и стоит ли вообще дёргаться. Если пропустили, мы подробно разбирали, что будет после удаления MAX из магазина Apple.



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Почему веб-версия MAX перестанет открываться на iPhone

TLS-сертификат это то, что прячется за замочком в адресной строке браузера. Пока с ним все в порядке, Safari открывает сайт спокойно. Как только сертификат отозван, браузер либо рисует красное предупреждение во весь экран, либо вообще не пускает на страницу.

4 сентября это случится с веб-версией MAX. Зайти на max.ru через Safari на Mac или iPhone станет проблемой: система решит, что соединение небезопасное, и заблокирует доступ. Те, кто переписывался в MAX с компьютера через браузер, останутся без удобного входа.

Само приложение на телефоне это не затрагивает. Мобильный MAX работает по своим протоколам, веб-сертификат ему не нужен. Звонки, сообщения, каналы живут отдельно от сайта. Так что если у вас Android и приложение установлено, после 4 сентября оно продолжит работать как раньше. А вот у пользователей iPhone приложения уже нет, и веб-версия была одним из немногих способов вообще зайти в мессенджер с устройства Apple. Теперь и этот способ под угрозой.

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Что означает отзыв сертификата безопасности для MAX

Причина не в том, что западные сертификаторы внезапно невзлюбили российский мессенджер. Дело в санкциях. Let’s Encrypt это американская некоммерческая организация, GlobalSign бельгийская компания. Обе подчиняются санкционным режимам и не имеют права обслуживать структуры из чёрных списков. Это автоматическая процедура, не политический жест в духе «мы против MAX». Ровно так в 2022-2024 годах теряли сертификаты российские банки и сервисы. MAX просто дошёл до своей очереди.

Важный нюанс: это не блокировка в привычном смысле. Никто не нажимает рубильник. Западная инфраструктура просто перестаёт обслуживать сервис, и он постепенно выпадает из глобального интернета. Поэтому в России и существуют собственные удостоверяющие центры, включая центр Минцифры. Теоретически MAX может переехать на российский сертификат. Яндекс Браузер такой сертификат примет. Но Safari и Chrome его не признают, а это значит, что для владельцев iPhone и Mac веб-версия всё равно останется недоступной, даже если переезд состоится. Ну либо придется переходить на Яндекс Браузер ради МАКС.

Какие ограничения MAX уже действуют на устройствах Apple

Если выстроить хронологию, видно, что Apple оказалась самым неудобным окружением для MAX:

Cloudflare пометил домен max.ru как шпионское ПО (метку сняли через сутки, но осадок остался). Apple удалила приложение MAX из App Store 3 июня 2026 года, официальная причина санкции, возврата не предвидится. HUAWEI спрятала MAX в AppGallery за пределами России. И вот теперь два независимых центра отзывают TLS-сертификат.

Это не цепочка совпадений, а системная картина. MAX последовательно вытесняют из западной инфраструктуры. И первыми это почувствовали именно владельцы iPhone. Пока пользователи Android спокойно ставят приложение из RuStore или качают APK, у обладателей техники Apple официального пути установки уже нет. App Store закрыт, веб-версия скоро отвалится. Способы обойти это всё же есть: мы рассказывали, как установить MAX на iPhone в обход магазина. Только не повторяйте чужих ошибок и помните, почему нельзя ставить через чужой аккаунт.

Почему не приходят уведомления в МАКС на iPhone

Отдельная боль это пуш-уведомления. На iPhone они умерли сразу после удаления приложения из App Store. Push на устройствах Apple идут через сервис Apple Push Notification, и без обновляемого приложения в магазине они просто не приходят. Так что даже если у вас MAX каким-то образом стоит на iPhone со старых времён, сообщения вы видите только когда сами заходите в приложение. Если это про вас, посмотрите, как вернуть уведомления в MAX хотя бы частично.

На Android та же угроза висит над головой, но пока не сработала. Уведомления там идут через Firebase от Google, и если Google однажды отключит MAX от Firebase, история повторится. Прецедент с iPhone показывает, что это реальный сценарий, а не страшилка.

Если коротко: MAX задумывался как государственный мессенджер для внутреннего рынка, а не как глобальный конкурент Telegram. С задачей работать внутри России он справляется и будет справляться через Android, RuStore и APK. Но на технике Apple это давно уже не полноценный инструмент. Приложения нет, уведомлений нет, веб-версия доживает последние месяцы. Если вы на iPhone и думали, ставить ли MAX, честный ответ такой: полноценно пользоваться им у вас не получится, и в ближайшее время ситуация только ухудшится. Остались вопросы или хотите поделиться своим опытом с MAX? Пишите в наш чат в Telegram или чат в МАКС, обсудим вместе.