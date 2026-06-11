Тест AirDrop в iOS 27: как изменилась передача файлов между устройствами Apple

Apple на WWDC 2026 пообещала, что AirDrop в iOS 27 станет на 80% быстрее. Цифра красивая, но маркетинговые слайды и реальная передача файлов нередко расходятся. Ускорение AirDrop оказалось среди главных новых функций iOS 27, поэтому новую версию протестировали на практике и прогнали отправку тяжёлого ролика между двумя iPhone.



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Сравнение AirDrop в iOS 27 и iOS 26

Для проверки взяли видео длительностью 7 минут 30 секунд и весом 3,5 ГБ. Файл тяжёлый, так что разница в скорости видна без всякого секундомера. Лёгкую фотографию можно перекинуть и за секунду, а вот на крупном ролике любая оптимизация сразу вылезает наружу.

Сначала ролик передали с iPhone на iOS 27 на устройство со старой iOS 26. Передача заняла 2 минуты 11 секунд. Затем тот же файл отправили с iOS 27 на iOS 27, и здесь уже хватило 41 секунды.

В процентах это ускорение на 69%. До обещанных Apple 80% не дотянули, но 41 секунда против двух минут с лишним ощущается совсем иначе, особенно когда нужно быстро скинуть отснятое видео или большой архив с фотографиями.

Главный вывод из эксперимента простой: полную скорость AirDrop отдаёт только тогда, когда оба iPhone работают на iOS 27. Если на принимающей стороне стоит система постарше, прирост тоже будет, но далеко не такой заметный. И это логично: ускорение заложено в новой версии системы, а старая просто не умеет работать по новым правилам. Кстати, если новая прошивка чем-то не устроит, всегда можно откатиться с iOS 27 на iOS 26 и вернуться к привычной версии.

Почему AirDrop работает быстрее на iOS 27

AirDrop в данном случае не использует интернет. Технология находит соседнее устройство по Bluetooth, а потом поднимает прямое соединение по Wi-Fi между двумя гаджетами. По этому каналу файлы и летят, поэтому итоговая скорость упирается в качество беспроводного модуля и в то, насколько грамотно система управляет соединением.

В iOS 27 Apple переработала именно программную часть процесса. Железо внутри iPhone осталось прежним, а вот логика передачи стала аккуратнее: меньше простоя на этапе подключения, плотнее заполняется канал. Раньше заметная доля времени уходила на сам момент соединения двух устройств, когда файл ещё не пошёл. Apple подрезала именно эти задержки, и на длинном ролике экономия набегает в десятки секунд.

Есть нюанс, который многие упускают. Обе стороны должны понимать новый алгоритм. Когда iPhone на iOS 27 отправляет файл на устройство с iOS 26, новой системе приходится работать по старым правилам, и весь смысл оптимизации пропадает. Поэтому максимальный прирост виден только внутри пары обновлённых смартфонов. Для большой семьи или команды, где айфоны у всех, это лишний аргумент перейти на новую систему вместе. Один отстающий смартфон тянет всю передачу обратно к скоростям iOS 26.

Стоит держать в голове и то, что результат получен на конкретной паре устройств. На другой связке iPhone цифры окажутся своими, но сам характер прироста сохранится. Хотите разобраться в остальных изменениях системы? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там разбираем все нововведения iOS 27.

Настройки AirDrop для быстрой передачи файлов

Даже без iOS 27 скорость передачи можно подтянуть, если соблюсти несколько простых условий.

Держите устройства рядом. AirDrop рассчитан на короткую дистанцию, и чем ближе iPhone друг к другу, тем стабильнее держится Wi-Fi. Стена или комната между гаджетами уже бьёт по скорости.

AirDrop рассчитан на короткую дистанцию, и чем ближе iPhone друг к другу, тем стабильнее держится Wi-Fi. Стена или комната между гаджетами уже бьёт по скорости. Включите Wi-Fi и Bluetooth на обоих гаджетах. Без них передача либо не стартует, либо свалится в медленный режим. Режим энергосбережения тоже лучше отключить, он умеет придушивать беспроводные модули. К слову, первые тесты автономности iOS 27 показывают, как новая прошивка ведёт себя с зарядом, и это тоже влияет на то, насколько охотно iPhone берётся за тяжёлые задачи.

на обоих гаджетах. Без них передача либо не стартует, либо свалится в медленный режим. Режим энергосбережения тоже лучше отключить, он умеет придушивать беспроводные модули. К слову, первые тесты автономности iOS 27 показывают, как новая прошивка ведёт себя с зарядом, и это тоже влияет на то, насколько охотно iPhone берётся за тяжёлые задачи. Снимите блокировку с экрана принимающего iPhone. Заблокированный аппарат иногда отказывается принимать файлы или делает это вяло.

с экрана принимающего iPhone. Заблокированный аппарат иногда отказывается принимать файлы или делает это вяло. Не нагружайте смартфоны тяжёлыми задачами во время передачи. Если в фоне крутится загрузка из App Store или активная игра, часть ресурсов уходит туда, а не на пересылку.

Эти советы не превратят iOS 26 в iOS 27, но помогут выжать максимум из того железа, которое у вас уже есть. А заодно объясняют, почему один и тот же файл иногда улетает за секунды, а иногда висит дольше обычного. Часто дело не в самом AirDrop, а в обстановке вокруг и состоянии обоих устройств. Не нашли нужный пункт в настройках или что-то упорно не работает? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, подскажем и поможем разобраться.

Станет ли AirDrop быстрее в финальной iOS 27

Тест проводили на самой первой бета-версий iOS 27, а до публичного релиза системе предстоит пройти ещё много этапов. Apple традиционно подкручивает производительность от беты к бете, так что финальные цифры вполне могут подобраться ближе к заявленным 80%. Бывает и наоборот: ранние сборки иногда работают быстрее финальных, потому что в них ещё не включены все фоновые службы. Так что окончательную картину покажет только релиз осенью. Если хотите оценить скорость сами, можно установить первую бету iOS 27 уже сейчас.

Скорость к тому же сильно зависит от обстановки: модели iPhone, загруженности эфира вокруг, помех от чужих роутеров и устройств. В людном месте с десятками активных сетей AirDrop почти всегда медленнее, чем в тихой квартире. В идеальных условиях и на свежих флагманах разрыв с iOS 26 окажется даже больше, чем в этом тесте.

Промежуточный итог однозначный: AirDrop в iOS 27 стал ощутимо шустрее, и для тех, кто регулярно перекидывает крупные файлы между своими устройствами, это один из приятных поводов обновиться. А когда на новую систему перейдёт всё ваше окружение, разница в скорости станет совсем очевидной.