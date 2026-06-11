Тест AirDrop в iOS 27: как изменилась передача файлов между устройствами Apple
Apple на WWDC 2026 пообещала, что AirDrop в iOS 27 станет на 80% быстрее. Цифра красивая, но маркетинговые слайды и реальная передача файлов нередко расходятся. Ускорение AirDrop оказалось среди главных новых функций iOS 27, поэтому новую версию протестировали на практике и прогнали отправку тяжёлого ролика между двумя iPhone.
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Сравнение AirDrop в iOS 27 и iOS 26
Для проверки взяли видео длительностью 7 минут 30 секунд и весом 3,5 ГБ. Файл тяжёлый, так что разница в скорости видна без всякого секундомера. Лёгкую фотографию можно перекинуть и за секунду, а вот на крупном ролике любая оптимизация сразу вылезает наружу.
Сначала ролик передали с iPhone на iOS 27 на устройство со старой iOS 26. Передача заняла 2 минуты 11 секунд. Затем тот же файл отправили с iOS 27 на iOS 27, и здесь уже хватило 41 секунды.
В процентах это ускорение на 69%. До обещанных Apple 80% не дотянули, но 41 секунда против двух минут с лишним ощущается совсем иначе, особенно когда нужно быстро скинуть отснятое видео или большой архив с фотографиями.
Главный вывод из эксперимента простой: полную скорость AirDrop отдаёт только тогда, когда оба iPhone работают на iOS 27. Если на принимающей стороне стоит система постарше, прирост тоже будет, но далеко не такой заметный. И это логично: ускорение заложено в новой версии системы, а старая просто не умеет работать по новым правилам. Кстати, если новая прошивка чем-то не устроит, всегда можно откатиться с iOS 27 на iOS 26 и вернуться к привычной версии.
Почему AirDrop работает быстрее на iOS 27
AirDrop в данном случае не использует интернет. Технология находит соседнее устройство по Bluetooth, а потом поднимает прямое соединение по Wi-Fi между двумя гаджетами. По этому каналу файлы и летят, поэтому итоговая скорость упирается в качество беспроводного модуля и в то, насколько грамотно система управляет соединением.
В iOS 27 Apple переработала именно программную часть процесса. Железо внутри iPhone осталось прежним, а вот логика передачи стала аккуратнее: меньше простоя на этапе подключения, плотнее заполняется канал. Раньше заметная доля времени уходила на сам момент соединения двух устройств, когда файл ещё не пошёл. Apple подрезала именно эти задержки, и на длинном ролике экономия набегает в десятки секунд.
Есть нюанс, который многие упускают. Обе стороны должны понимать новый алгоритм. Когда iPhone на iOS 27 отправляет файл на устройство с iOS 26, новой системе приходится работать по старым правилам, и весь смысл оптимизации пропадает. Поэтому максимальный прирост виден только внутри пары обновлённых смартфонов. Для большой семьи или команды, где айфоны у всех, это лишний аргумент перейти на новую систему вместе. Один отстающий смартфон тянет всю передачу обратно к скоростям iOS 26.
Стоит держать в голове и то, что результат получен на конкретной паре устройств. На другой связке iPhone цифры окажутся своими, но сам характер прироста сохранится. Хотите разобраться в остальных изменениях системы? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там разбираем все нововведения iOS 27.
Настройки AirDrop для быстрой передачи файлов
Даже без iOS 27 скорость передачи можно подтянуть, если соблюсти несколько простых условий.
- Держите устройства рядом. AirDrop рассчитан на короткую дистанцию, и чем ближе iPhone друг к другу, тем стабильнее держится Wi-Fi. Стена или комната между гаджетами уже бьёт по скорости.
- Включите Wi-Fi и Bluetooth на обоих гаджетах. Без них передача либо не стартует, либо свалится в медленный режим. Режим энергосбережения тоже лучше отключить, он умеет придушивать беспроводные модули. К слову, первые тесты автономности iOS 27 показывают, как новая прошивка ведёт себя с зарядом, и это тоже влияет на то, насколько охотно iPhone берётся за тяжёлые задачи.
- Снимите блокировку с экрана принимающего iPhone. Заблокированный аппарат иногда отказывается принимать файлы или делает это вяло.
- Не нагружайте смартфоны тяжёлыми задачами во время передачи. Если в фоне крутится загрузка из App Store или активная игра, часть ресурсов уходит туда, а не на пересылку.
Эти советы не превратят iOS 26 в iOS 27, но помогут выжать максимум из того железа, которое у вас уже есть. А заодно объясняют, почему один и тот же файл иногда улетает за секунды, а иногда висит дольше обычного. Часто дело не в самом AirDrop, а в обстановке вокруг и состоянии обоих устройств. Не нашли нужный пункт в настройках или что-то упорно не работает? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, подскажем и поможем разобраться.
Станет ли AirDrop быстрее в финальной iOS 27
Тест проводили на самой первой бета-версий iOS 27, а до публичного релиза системе предстоит пройти ещё много этапов. Apple традиционно подкручивает производительность от беты к бете, так что финальные цифры вполне могут подобраться ближе к заявленным 80%. Бывает и наоборот: ранние сборки иногда работают быстрее финальных, потому что в них ещё не включены все фоновые службы. Так что окончательную картину покажет только релиз осенью. Если хотите оценить скорость сами, можно установить первую бету iOS 27 уже сейчас.
Скорость к тому же сильно зависит от обстановки: модели iPhone, загруженности эфира вокруг, помех от чужих роутеров и устройств. В людном месте с десятками активных сетей AirDrop почти всегда медленнее, чем в тихой квартире. В идеальных условиях и на свежих флагманах разрыв с iOS 26 окажется даже больше, чем в этом тесте.
Промежуточный итог однозначный: AirDrop в iOS 27 стал ощутимо шустрее, и для тех, кто регулярно перекидывает крупные файлы между своими устройствами, это один из приятных поводов обновиться. А когда на новую систему перейдёт всё ваше окружение, разница в скорости станет совсем очевидной.