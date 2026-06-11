Где скачать обои из iOS 27 и macOS 27 Golden Gate

Новые обои из iOS 27 и macOS 27 Golden Gate можно скачать прямо сейчас, не дожидаясь осеннего релиза систем. Сами обновления выйдут только через несколько месяцев, но фирменные заставки уже разлетелись по сети в полном разрешении. На презентации Apple показала iOS 27 вместе с обновлёнными системами для Mac и iPad, и обои стали приятным дополнением к анонсу. Ниже разбираемся, что нового и почему в этом году картинки на iPhone и Mac выглядят практически идентично.



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Как выглядят стандартные обои iOS 27 и macOS 27 Golden Gate

В этом году Apple сделала любопытный ход. Раньше у каждой системы был свой набор обоев, никак не связанный с остальными: на Mac одно, на iPhone другое, на iPad третье. Теперь же iOS 27, iPadOS 27 и macOS 27 используют вариации одного рисунка. Это плавные изогнутые формы, которые складываются в стилизованную цифру «27». Присмотритесь к любому из фонов, и вы увидите эту двойку с семёркой, спрятанную в переплетении линий.

Подход к названию macOS тоже сменился. Apple много лет называла настольную систему в честь национальных парков, озёр и других мест Калифорнии: Big Sur, Monterey, Sequoia. В этот раз компания отошла от традиции и назвала релиз в честь моста Золотые Ворота в Сан-Франциско. Отсюда и приставка Golden Gate, и тёплые золотистые тона в оформлении.

С остальным всё привычно. Каждый фон существует в светлой и тёмной версиях, чтобы аккуратно ложиться и на дневную, и на ночную тему. Получилась цельная визуальная история: поставили золотистый фон на Mac, синий на iPhone, и они смотрятся как части одного набора, а не случайная сборка.

Обои iOS 27 для iPhone: все цвета и версии

Для iPhone Apple подготовила пять статичных вариантов в разных цветах. Это синий, оранжевый, розовый, а также стандартные светлый и тёмный фоны. Все они построены на той же закрученной форме с цифрой «27», но за счёт палитры выглядят совершенно по-разному. Синий уходит в насыщенную глубину, оранжевый и розовый дают мягкое тёплое настроение, а нейтральные светлый и тёмный подойдут тем, кто не любит яркость на домашнем экране.

Здесь есть важный момент. В iOS 27, как и в последних версиях системы, обои умеют двигаться вместе с наклоном устройства, создавая эффект глубины. Но динамические версии станут доступны только с официальным релизом осенью. Прямо сейчас можно скачать лишь статичные картинки в полном разрешении, и для большинства пользователей этого более чем достаточно.

Установить фон проще простого. Сохраняете изображение на iPhone, открываете приложение «Фото» или «Настройки», выбираете картинку и ставите на экран блокировки или домашний экран. Никаких лишних действий и сторонних программ. Кстати, многих уже волнует, как iPhone держит заряд на первой бете, так что свежие обои это не единственное, ради чего стоит присмотреться к обновлению.

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Обои macOS 27 Golden Gate для Mac в светлой и тёмной версии

На Mac обои выглядят солиднее за счёт большего разрешения и горизонтальной ориентации. Светлая версия выдержана в золотисто-бежевых тонах с переходами в голубой и сиреневый, что прямо отсылает к названию Golden Gate. Тёмная версия наоборот глубокая, почти чернильная, с холодным фиолетово-синим отливом и тонкими светящимися линиями по краям изгибов. Обе картинки строятся на той же фирменной волне, только в более крупном и спокойном исполнении, без яркой пестроты.

Как и на iPhone, в macOS 27 есть динамические версии этих фонов, но воспроизвести их движение можно только средствами самой системы. Полноразмерные статичные картинки уже доступны, и для повседневного использования их хватает с головой.

Чтобы поставить такой фон на Mac, откройте «Системные настройки», затем раздел «Обои», пролистайте до пункта «Ваши фото» и нажмите «Добавить фото». Дальше можно выбрать снимок из медиатеки, добавить файл с диска или просто перетащить картинку на миниатюру вверху окна настроек. Есть и быстрый путь: кликните по сохранённому файлу правой кнопкой в Finder и выберите «Установить как фоновый рисунок». Картинку из интернета получится поставить прямо из Safari через контекстное меню, не сохраняя её отдельно.

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Новые функции iOS 27 и macOS 27, ради которых стоит ждать обновление

Обои это приятная мелочь, но за ними стоит куда более крупное обновление. В iOS 27 Apple переработала «Быстрые команды», доработала Image Playground и представила отдельное приложение для Siri. То есть голосовой ассистент наконец получает собственное место в системе, а не остаётся просто всплывающей панелью.

В macOS 27 Golden Gate список изменений похожий. Здесь дорабатывают интерфейс Liquid Glass, тоже добавляют новую Siri с отдельным приложением и улучшают скорость работы. Apple явно сделала ставку на сквозной опыт между устройствами, и единый стиль обоев это лишь самая заметная часть общей картины.

Для российских пользователей есть отдельный повод присмотреться к бете. Мы уже проверили, работают ли банковские приложения вроде Сбербанк Онлайн и Т-Банка после обновления, так что перед установкой загляните в этот разбор. Главное, что обои уже можно забрать. Поставьте их на свои устройства заранее и заодно настройтесь на осенние обновления, ради которых эти фоны и появились.