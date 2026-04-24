Как Apple скрывает свои устройства до презентации

Утечки характеристик iPhone и iPad случаются каждый год, но вот маркетинговые изображения и упаковка новых устройств почти никогда не попадают в сеть заранее. Apple выстроила жёсткую систему защиты дизайнерских материалов — от физической охраны рабочих помещений до правил общения между сотрудниками. Достаточно посмотреть на четыре цвета iPhone 18 Pro, которые показали на фото — и сразу понятно, что это не официальный слив, а работа инсайдеров.



Охрана помещений с секретными проектами Apple

Помещения, где ведётся работа над дизайном и маркетинговыми материалами, закрыты не хуже секретных лабораторий. Доступ к ним контролируется кодами, электронными картами или кодовыми замками, а коды регулярно меняют, чтобы уволенные сотрудники не могли попасть внутрь.

На входе обязательно дежурит сотрудник ресепшен, а зоны приёма доставок тоже находятся под контролем. Отдельно оговаривается, что уборщики не имеют доступа к конфиденциальным материалам. Судя по всему, такое правило появилось не на пустом месте — источники намекают, что когда-то попытка утечки через клининговый персонал действительно имела место.

Внутри защищённых зон сотрудники обязаны убирать все материалы с досок, столов и из переговорных. Совещания по проектам проводятся только в запертых конференц-залах. Работа из дома, как правило, запрещена — исключения делаются только с отдельного разрешения. При этом даже изменения дизайна iPhone 18 Pro стали известны не из маркетинговых материалов, а из утечек чертежей.

Где Apple хранит файлы с неанонсированными продуктами

Цифровые файлы с ещё не объявленными продуктами нельзя оставлять открытыми на компьютере. Все рабочие машины должны быть защищены паролем, а диски — зашифрованы.

Если файлы нужно передать другой команде или подрядчику, их загружают на защищённый сервер Apple. Сами файлы шифруются 128-битным шифрованием — это стандартный уровень защиты, при котором перехватить и прочитать содержимое практически невозможно.

Бумажные материалы хранятся в запертых ящиках и шкафах. Зоны печати и цветопробы охраняются, а все ненужные распечатки обязательно уничтожаются в шредерах. Даже измельчённые обрезки хранятся в специальных закрытых контейнерах. Не менее тщательно охраняется и будущая камера iPhone 18 Pro — информация о ней тоже просачивается только через цепочку поставщиков.

Правила Apple для сотрудников, которые видят новые устройства

Все, кто работает с неанонсированными дизайнами Apple, проходят проверку квалификации и подписывают соглашение о неразглашении. Apple ведёт списки каждого, кто имеет доступ к таким проектам.

Сотрудникам рекомендуют не рассказывать даже о самом факте работы с Apple, чтобы не привлекать лишнего внимания. Обсуждать детали проекта можно только с коллегами, подписавшими соглашение, и только в закрытых помещениях без посторонних — никаких разговоров по громкой связи.

Вместо реальных названий продуктов в переписке используются только кодовые имена продуктов, утверждённые Apple. Дизайны, рендеры и любые визуальные материалы запрещено вкладывать в электронные письма. Если нужно передать пароль от защищённого файла, это делается по телефону, а не в переписке. Если дозвониться не удалось, пароль отправляют отдельным письмом — без самих файлов.

Файлы, которые получают производители аксессуаров для iPhone

Также было интересно узнать, в каких форматах Apple и её поставщики работают над прототипами устройств. Для проектирования используются:

.prt — трёхмерные модели в программе Siemens NX (работает только на Windows)

.x_t (Parasolid) — трёхмерные файлы для отдельных компонентов и защитных чехлов

.dwg и .dxf — двумерные чертежи

PDF-схемы с точными размерами деталей и иногда с указанием материалов

Gerber-файлы — двумерные макеты печатных плат

Каждый винт, скоба и проставка будущего iPhone моделируются как отдельный .prt-файл с точными размерами. На стороне софта анимации создаются в Mica — собственном инструменте Apple, доступном во внутренних сборках macOS. Для просмотра анимаций на устройствах используется специальный Mica-плеер.

Почему официальные изображения iPhone не появляются до презентации

Трёхмерные модели корпусов iPhone утекают почти каждый год — обычно через производителей чехлов, которые получают чертежи заранее. Но с маркетинговыми материалами и упаковкой ситуация совсем другая: они попадают в публичное пространство крайне редко.

Полностью избежать утечек не удаётся даже Apple. В 2018 году компания сама случайно опубликовала изображения ещё не анонсированного iPhone XS. А совсем недавно Apple непреднамеренно раскрыла название MacBook Neo до официального запуска. Кстати, среди свежих утечек — информация о том, что Apple планирует уменьшить Dynamic Island в iPhone 18 Pro.

Источники также отмечают, что сотрудники подрядчиков иногда нарушают правила безопасности Apple, но серьёзных утечек дизайнерских материалов через третьих лиц пока не происходило. Так что, если вы видите в сети «официальные» изображения будущего iPhone задолго до презентации, почти наверняка это фейк или фанатский рендер, а не реальная утечка из Apple.