Как Apple скрывает свои устройства до презентации

Миша Королев

Утечки характеристик iPhone и iPad случаются каждый год, но вот маркетинговые изображения и упаковка новых устройств почти никогда не попадают в сеть заранее. Apple выстроила жёсткую систему защиты дизайнерских материалов — от физической охраны рабочих помещений до правил общения между сотрудниками. Достаточно посмотреть на четыре цвета iPhone 18 Pro, которые показали на фото — и сразу понятно, что это не официальный слив, а работа инсайдеров.

Apple оберегает дизайн iPhone до самой презентации по высшему разряду. Фото.

Apple оберегает дизайн iPhone до самой презентации по высшему разряду

Охрана помещений с секретными проектами Apple

Помещения, где ведётся работа над дизайном и маркетинговыми материалами, закрыты не хуже секретных лабораторий. Доступ к ним контролируется кодами, электронными картами или кодовыми замками, а коды регулярно меняют, чтобы уволенные сотрудники не могли попасть внутрь.

Как Apple защищает дизайн и маркетинговые материалы перед запуском продукта

Даже утечки коробок случаются достаточно редко

На входе обязательно дежурит сотрудник ресепшен, а зоны приёма доставок тоже находятся под контролем. Отдельно оговаривается, что уборщики не имеют доступа к конфиденциальным материалам. Судя по всему, такое правило появилось не на пустом месте — источники намекают, что когда-то попытка утечки через клининговый персонал действительно имела место.

Внутри защищённых зон сотрудники обязаны убирать все материалы с досок, столов и из переговорных. Совещания по проектам проводятся только в запертых конференц-залах. Работа из дома, как правило, запрещена — исключения делаются только с отдельного разрешения. При этом даже изменения дизайна iPhone 18 Pro стали известны не из маркетинговых материалов, а из утечек чертежей.

Где Apple хранит файлы с неанонсированными продуктами

Цифровые файлы с ещё не объявленными продуктами нельзя оставлять открытыми на компьютере. Все рабочие машины должны быть защищены паролем, а диски — зашифрованы.

Где Apple хранит файлы с неанонсированными продуктами. Узнать что-либо конкретное до ивента практически невозможно. Характеристики — да, но не внешний вид. Фото.

Узнать что-либо конкретное до ивента практически невозможно. Характеристики — да, но не внешний вид

Если файлы нужно передать другой команде или подрядчику, их загружают на защищённый сервер Apple. Сами файлы шифруются 128-битным шифрованием — это стандартный уровень защиты, при котором перехватить и прочитать содержимое практически невозможно.

Бумажные материалы хранятся в запертых ящиках и шкафах. Зоны печати и цветопробы охраняются, а все ненужные распечатки обязательно уничтожаются в шредерах. Даже измельчённые обрезки хранятся в специальных закрытых контейнерах. Не менее тщательно охраняется и будущая камера iPhone 18 Pro — информация о ней тоже просачивается только через цепочку поставщиков.

Правила Apple для сотрудников, которые видят новые устройства

Все, кто работает с неанонсированными дизайнами Apple, проходят проверку квалификации и подписывают соглашение о неразглашении. Apple ведёт списки каждого, кто имеет доступ к таким проектам.

Сотрудникам рекомендуют не рассказывать даже о самом факте работы с Apple, чтобы не привлекать лишнего внимания. Обсуждать детали проекта можно только с коллегами, подписавшими соглашение, и только в закрытых помещениях без посторонних — никаких разговоров по громкой связи.

Обсуждение проекта в закрытой переговорной

Обсуждение проекта в закрытой переговорной

Вместо реальных названий продуктов в переписке используются только кодовые имена продуктов, утверждённые Apple. Дизайны, рендеры и любые визуальные материалы запрещено вкладывать в электронные письма. Если нужно передать пароль от защищённого файла, это делается по телефону, а не в переписке. Если дозвониться не удалось, пароль отправляют отдельным письмом — без самих файлов.

Файлы, которые получают производители аксессуаров для iPhone

Также было интересно узнать, в каких форматах Apple и её поставщики работают над прототипами устройств. Для проектирования используются:

  • .prt — трёхмерные модели в программе Siemens NX (работает только на Windows)
  • .x_t (Parasolid) — трёхмерные файлы для отдельных компонентов и защитных чехлов
  • .dwg и .dxf — двумерные чертежи
  • PDF-схемы с точными размерами деталей и иногда с указанием материалов
  • Gerber-файлы — двумерные макеты печатных плат

Каждый винт, скоба и проставка будущего iPhone моделируются как отдельный .prt-файл с точными размерами. На стороне софта анимации создаются в Mica — собственном инструменте Apple, доступном во внутренних сборках macOS. Для просмотра анимаций на устройствах используется специальный Mica-плеер.

Почему официальные изображения iPhone не появляются до презентации

Трёхмерные модели корпусов iPhone утекают почти каждый год — обычно через производителей чехлов, которые получают чертежи заранее. Но с маркетинговыми материалами и упаковкой ситуация совсем другая: они попадают в публичное пространство крайне редко.

Полностью избежать утечек не удаётся даже Apple. В 2018 году компания сама случайно опубликовала изображения ещё не анонсированного iPhone XS. А совсем недавно Apple непреднамеренно раскрыла название MacBook Neo до официального запуска. Кстати, среди свежих утечек — информация о том, что Apple планирует уменьшить Dynamic Island в iPhone 18 Pro.

Маркетинговые материалы Apple редко утекают до анонса

Маркетинговые материалы Apple редко утекают до анонса

Источники также отмечают, что сотрудники подрядчиков иногда нарушают правила безопасности Apple, но серьёзных утечек дизайнерских материалов через третьих лиц пока не происходило. Так что, если вы видите в сети «официальные» изображения будущего iPhone задолго до презентации, почти наверняка это фейк или фанатский рендер, а не реальная утечка из Apple.

