Четыре цвета iPhone 18 Pro показали на фото — чёрного снова не будет

Каждый год Apple выбирает для Pro-моделей iPhone один «фирменный» цвет, который моментально становится хитом продаж. В прошлом году таким стал Cosmic Orange — дерзкий оранжевый оттенок, который прилично подтолкнул продажи iPhone вверх и сделал его бестселлером. Теперь его время уходит. На смену приходит нечто более сдержанное, но при этом не менее эффектное.



Новые фото iPhone 18 Pro

20 апреля в сети появились фотографии, на которых запечатлены защитные стёкла для камерного модуля iPhone 18 Pro в четырёх цветах. Снимки опубликовал известный инсайдер Маджин Бу, который неоднократно «сливал» информацию о будущих iPhone — и нередко оказывался прав. А теперь он подтвердил предыдущую утечку с цветами iPhone 18 Pro.

На фотографиях хорошо видны четыре варианта: чёрный, серебристый, тёмно-красный и голубой. Подписи на китайском подтверждают, что речь идёт именно о камерном модуле iPhone 18 Pro. Если это реальные комплектующие, а не очередные накладки с AliExpress, то перед нами — практически финальная цветовая палитра будущего флагмана.

Все цвета iPhone 18 Pro

Фотографии Маджина Бу идеально совпали с инсайдом Macworld, опубликованным 17 апреля. Издание ссылается на источник, знакомый с цепочкой поставок Apple, и называет конкретные цвета iPhone 18 Pro:

Dark Cherry (Pantone 6076) — глубокий винно-красный оттенок, главная новинка линейки

(Pantone 2121) — светло-голубой, напоминающий Mist Blue обычного iPhone 17

Dark Gray — тёмно-серый, возвращение нейтрального тёмного варианта

— тёмно-серый, возвращение нейтрального тёмного варианта Silver — классический серебристый, без сюрпризов

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ЧАТИК В ТЕЛЕГРАМЕ. ТАМ ТЕБЕ ОТВЕТЯТ НА ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ

Обратите внимание: чёрного цвета снова не будет. Apple второй год подряд отказывается от классического чёрного для Pro-линейки. Это подтвердил и китайский инсайдер Instant Digital — по его данным, iPhone 18 Pro и Pro Max в чёрном цвете не выйдут.

Новый цвет Dark Cherry у iPhone 18 Pro

Главная интрига 2026 года — Dark Cherry. Ещё раньше Марк Гурман из Bloomberg писал, что Apple экспериментирует с дизайном для новых Pro-моделей. Другие инсайдеры упоминали бордовый, бургунди и даже коричневый. Теперь картина прояснилась: это будет глубокий винный тон, ближе к вишне, чем к классическому красному.

Dark Cherry — это не яркий и не кричащий цвет. Он значительно сдержаннее прошлогоднего Cosmic Orange. Матовая текстура стеклянной задней панели, скорее всего, придаст ему бархатистый вид, а титановая рамка дополнит ощущение премиальности.

ПОДПИШИСЬ НА "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В ТЕЛЕГРАМ, ЧТОБЫ УЗНАВАТЬ О СКИДКАХ САМЫМ ПЕРВЫМ

Что интересно, на фотографии Маджина Бу вишнёвый оттенок при определённом освещении уходит в коричневый. Это косвенно подтверждает слова более ранних инсайдеров, которые упоминали «кофейный» и «коричневый» цвета. Вероятно, все они видели один и тот же Dark Cherry, просто при разных условиях освещения.

А серебристый на снимках выглядит как Starlight — мягкий, тёплый, а не холодный серебряный. Впрочем, это может быть просто эффект камеры.

Почему цвета iPhone 18 Pro ещё могут измениться

Все четыре цвета пока находятся в стадии разработки. iPhone 18 Pro ещё не вышел на этап массового производства, и Apple вполне может изменить планы. Более того, компания не всегда предлагает четыре цвета для Pro-моделей — один из вариантов могут убрать.

В прошлом году Apple рассматривала чёрный и стальной серый для iPhone 17 Pro. Ни один из этих цветов не добрался до финала. Так что и в этом году возможны сюрпризы.

Что нового получит iPhone 18 Pro

Цвета — далеко не единственная новость. Вот что известно о будущем флагмане на данный момент.

Камера с переменной апертурой. Это, пожалуй, самое важное обновление. Впервые в истории iPhone камера сможет физически менять размер диафрагмы. В тёмных условиях она будет открываться шире, пропуская больше света. При ярком освещении — сужаться, предотвращая пересвет. Это технология из мира зеркальных камер, и её появление в iPhone — большой шаг вперёд. О переменной апертуре писали Ming-Chi Kuo, MacRumors и несколько китайских инсайдеров.

Уменьшенный Dynamic Island. Часть компонентов Face ID переедет под экран, что позволит сделать «островок» заметно компактнее. Это подтверждают несколько независимых источников, включая аналитика Росса Янга.

Чип A20 Pro на 2-нм. Новый процессор под кодовым названием Borneo Ultra будет построен на передовом 2-нм процессе TSMC. Обещают прирост производительности и снижение энергопотребления.

Модем Apple C2. Второе поколение собственного модема Apple обеспечит поддержку 5G и спутниковый интернет в одном чипе.

ПОДПИШИСЬ НА НАШ КАНАЛ В MAX, ЧТОБЫ ЧИТАТЬ НОВОСТИ, ЕСЛИ НЕ РАБОТАЕТ ТЕЛЕГА

Цена. Аналитики считают, что Apple постарается сохранить текущий уровень цен, несмотря на удорожание компонентов. Компания ведёт переговоры с Samsung и SK Hynix о скидках на чипы памяти.

Дата выхода iPhone 18 Pro

Презентация iPhone 18 Pro и Pro Max ожидается в сентябре 2026 года — Apple верна своему графику. Вместе с Pro-моделями покажут и складной iPhone, который, по слухам, назовут iPhone Ultra. А вот базовые iPhone 18 и iPhone 18e, скорее всего, отложат до весны 2027 года.

До сентября ещё далеко, и утечки будут появляться всё чаще. Но уже сейчас понятно: Apple делает ставку на элегантность. Dark Cherry — это не про «посмотрите на меня», а про сдержанную роскошь. После яркого оранжевого такой поворот выглядит логичным. Вопрос лишь в том, доживёт ли вишнёвый до финальной линейки.