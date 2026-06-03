macOS Emerald или macOS Big Bear — как Apple назовет macOS 27

Каждый июнь перед WWDC я ловлю себя на одной и той же мысли: я всерьез задумываюсь не о новых функциях и не о дизайне будущих ОС — а о том, как Apple назовёт следующую macOS. Звучит мелочно, но за этим словом всегда прячется намёк на характер системы. Недавно мы разбирали, что известно о macOS 27 до презентации, а теперь пора подумать и про имя. И в этом году интрига особенно живая: на роль macOS 27 претендуют сразу два названия — Emerald и Big Bear.



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Официально Apple ещё ничего не подтвердила. Имя мы узнаем 8 июня, на презентации в рамках WWDC 2026. Но утечки и наблюдения сообщества уже сузили круг до пары вариантов, и оба, как ни странно, неплохо ложатся в логику компании. Давайте разберёмся, откуда они взялись и почему именно эти слова.

Как Apple выбирает названия для macOS

Сначала немного истории, без неё дальше будет непонятно. Традиция давать macOS звучные имена тянется с самого начала Mac OS X. Поколения росли на больших кошках: Tiger, Leopard, Lion. А потом, с выходом OS X Mavericks, Apple сменила тему и ушла в географию родного штата — на сцену вышла Калифорния.

С тех пор почти каждая система — это место на карте: Yosemite, Sierra, Mojave, Monterey, Ventura, Sonoma, Sequoia. Прошлогодняя версия получила имя Tahoe, в честь знаменитого озера на границе Калифорнии и Невады. И вот тут начинается самое интересное, потому что именно от Tahoe тянутся ниточки к одному из кандидатов.

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macOS Emerald: почему Apple может так назвать macOS 27

По данным инсайдеров, macOS 27 не станет революцией. Да, в ней появятся обновлённое приложение Siri и новые возможности Apple Intelligence. Но главный упор — на исправление ошибок и стабильность. Проще говоря, это будет вылизанная и доведённая до ума версия Tahoe.

И вот почему имя macOS Emerald звучит так логично. Изумрудная бухта (Emerald Bay) — это часть всё того же озера Тахо. То есть система остаётся «внутри» прошлогодней темы, просто становится её более чистой и зрелой версией.

Похожий приём Apple уже использовала. Вспомните пару Sierra и High Sierra: вторая была не новым этапом, а отполированной версией первой. Логика та же самая. Если macOS 27 — это работа над ошибками, то держаться рядом с Tahoe и взять имя из той же местности — красивый и осмысленный ход. Кстати, если сомневаетесь, потянет ли ваш компьютер обновление, мы уже разбирали, какие Mac обновятся на новую ОС.

Почему macOS 27 могут назвать Big Bear

Второй кандидат появился из неожиданного места. Контрибьютор MacRumors Аарон Перрис обратил внимание на имя файла графики с хештегом WWDC 2026, которую Apple выложила в X. В названии этого файла мелькнуло словосочетание Project Big Bear.

Big Bear — это реальное озеро в Калифорнии (Big Bear Lake). По теме оно вписывается идеально, и отсюда родилась версия, что macOS 27 назовут именно так. Звучит мощно и «по-калифорнийски».

Но я бы не спешил радоваться. Имя файла — штука обманчивая. Это может быть внутренний кодовый ярлык конкретной графики, маркетинговой кампании или вообще чего угодно, никак не связанного с именем системы. Так что Big Bear — это скорее красивая зацепка, чем твёрдый факт. А вы на какое имя ставите? Делитесь догадками в нашем чате в Telegram или МАКС.

Список неиспользованных названий macOS от Apple

А теперь то, что делает эту тему по-настоящему увлекательной. Ещё в 2014 году сообщество обнаружило больше двадцати товарных знаков с калифорнийскими названиями. Зарегистрированы они были на разные подставные ООО — почти наверняка фирмы-прокладки, через которые Apple прячет своё участие.

Часть этих имён со временем действительно пошла в дело: Yosemite, Sierra, Mojave, Monterey, Ventura, Sonoma, Sequoia. Заявки на другие названия в итоге забросили. Но вот что важно: Apple спокойно берёт даже заброшенные имена. Так в 2020 году появилась macOS Big Sur. То есть любое слово из старого списка всё ещё может выстрелить.

Вот какие названия из тех заявок пока остаются не использованными:

California

Condor

Diablo

Farallon

Grizzly

Mammoth

Miramar

Pacific

Redtail

Redwood

Rincon

Shasta

Skyline

Tiburon

Гарантий, конечно, никаких. Apple вообще может ни разу не воспользоваться этим запасом. Но согласитесь — гадать об этом каждый год по-своему весело. Тем более что среди вариантов есть и Grizzly, и Mammoth, которые звучат не хуже Big Bear. И тут стоит держать в голове ещё один момент: новую систему получат не все — Apple уже прекращает поддержку старых компьютеров на Intel.

Финальную точку поставит сама Apple. Имя macOS 27 объявят на презентации WWDC 2026 в понедельник, 8 июня. Лично я ставлю на что-то «тахо-родственное» вроде Emerald — уж очень это в духе обновления, которое доводит прошлогоднюю систему до блеска. Но если на экране вспыхнет Big Bear, удивлён не буду. А на что поставили бы вы?