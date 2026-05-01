Покупки с AliExpress, которые выбрал редактор AppleInsider.ru и его жена

Есть покупки, которые берёшь без особых ожиданий — ну, мелочь какая-нибудь, что там может удивить. А потом эта мелочь встраивается в быт так, что без неё уже неудобно. Я собрал десять товаров с AliExpress, которые меня реально удивили — не ценой и не упаковкой, а тем, как они изменили конкретные мелочи в повседневной жизни. От кардридера за 230 рублей до отпаривателя Xiaomi, который заменил нам утюг. Каждая из этих находок с AliExpress стоила того, чтобы о ней рассказать.



❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ЧАТИК В ТЕЛЕГРАМЕ. ТАМ СОБРАЛИСЬ ТОЛЬКО ИЗБРАННЫЕ ЧИТАТЕЛИ

Мини-отвёртка на связке ключей — выручала раз двадцать

Винтик на дужке очков — это такая вещь, которая раскручивается строго в самый неподходящий момент. В ресторане, в аэропорту, на собрании. Раньше я просто терпел, пока дужка болталась, а потом искал дома крестовую отвёртку. Теперь на связке ключей висит мини-отвёртка для очков, и починка занимает секунд десять.

Весит она буквально ничего — вы даже не заметите, что она там. При этом подходит под стандартные винты на оправах и мелкой электронике. Я повесил её на ключи в марте, и с тех пор доставал столько раз, что уже сбился со счёта. За 40 рублей — это, пожалуй, самая удивительная покупка в подборке по соотношению цены и пользы.

Цена: 40 рублей

Купить отвёртку

Кардридер для SD-карт — воткнул и забыл

Если вы снимаете на камеру или дрон и потом мучаетесь с перекидыванием файлов — вот простейшее решение. Компактный кардридер подключается по USB 3.0, поддерживает карты до 512 ГБ и не требует никакого дополнительного софта. Воткнул — система увидела — перетащил файлы.

Никакой магии тут нет, но удивило другое: за 230 рублей он делает ровно то же самое, что и кардридеры за 800–1000 рублей из оффлайн-магазинов. Компактный, лёгкий, в кармане рюкзака вообще не ощущается. Если у вас Mac без встроенного слота для SD — через переходник на USB-C работает без вопросов.

Цена: 230 рублей

Купить кардридер

Отпариватель Xiaomi Mijia — утюг я с тех пор не доставал

Я из тех людей, которые умудряются сжечь утюгом даже хлопковую футболку. Раньше просто смирялся с мятой одеждой или отдавал всё жене. Потом взял отпариватель Xiaomi Mijia и понял, что мне вообще не нужно было учиться гладить. Водишь вдоль ткани, пар разглаживает складки, испортить что-то физически невозможно.

Пользуюсь с января — за это время прогнал через него рубашки, шторы, пальто жены и даже школьную форму дочери. Нагревается за 30 секунд, бак на 200 мл хватает на несколько вещей подряд. Для тех, кто не дружит с утюгом, — это одна из лучших находок с AliExpress, точно вам говорю.

Цена: 2 500 рублей

Купить отпариватель

❗️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СУНДУК АЛИБАБЫ, ЧТОБЫ ПОКУПАТЬ ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ С АЛИЭКСПРЕСС

Подставка UGREEN для ноутбука — использую в паре с Макбуком

Если вы работаете за ноутбуком больше пары часов подряд, то знаете это ощущение: к вечеру шея деревенеет, а плечи ползут к ушам. Проблема банальная — экран ниже уровня глаз. Подставка UGREEN из алюминиевого сплава поднимает ноутбук на нужную высоту и решает вопрос.

Регулируется угол наклона и высота, подходит для ноутбуков до 17 дюймов — мой MacBook Pro 14″ стоит на ней как влитой. Конструкция складная, в сложенном виде практически плоская, так что в рюкзак влезает без проблем. Алюминий приятно холодит и немного помогает с теплоотводом. За 2 060 рублей — серьёзная вещь, а не пластиковая подпорка.

Цена: 2 060 рублей

Купить подставку

Веб-камера UGREEN с 4K — я перестал стесняться созвонов

Встроенная камера ноутбука — это почти всегда мутная картинка с зерном, от которой на созвонах хочется провалиться сквозь землю. Раньше я просто отключал видео, но на рабочих митингах это не всегда вариант. Веб-камера UGREEN снимает в 4K, у неё автофокус и встроенный шумодав — разница с ноутбучной камерой видна сразу.

Крепится на монитор прищепкой, есть физическая крышечка на объектив — можно не заклеивать камеру изолентой. На Mac работает без каких-либо драйверов, plug-and-play в чистом виде. За 2 140 рублей — это, пожалуй, самый адекватный апгрейд рабочего места, если вы часто сидите в Zoom или FaceTime.

Цена: 2 140 рублей

Купить веб-камеру

Настольные часы в стиле стимпанк — реально нравится

Знаете эту ловушку: берёшь телефон посмотреть время, а через пятнадцать минут обнаруживаешь себя в Telegram или в рилсах? Я устал от этого и поставил на стол настольные часы с RGB-подсветкой в стиле стимпанк. Теперь время — вот оно, на столе, а iPhone остаётся экраном вниз.

Днём они просто аккуратно показывают цифры, а вечером начинается магия — RGB-подсветка мягко переливается, и это выглядит как декорация из научной фантастики. Работают от USB-C, бесшумные, яркость настраивается. Поставил в октябре, и с тех пор каждый, кто приходит в гости, зависает рядом и спрашивает, где я это взял. За 3 279 рублей — полноценный элемент декора.

Цена: 3 279 рублей

Купить часы

Настольный хоккей — брал дочери, а рубимся с женой

Дочь канючила, что скучно, а давать ей iPhone в сотый раз я не хотел. Заказал настольный хоккей с фишками и ожидал, что она поиграет минут десять и забросит. Формально так и вышло — дочь переключилась через полчаса. Но мы с женой неожиданно подсели сами и теперь рубимся каждый вечер после ужина.

Тут главное — скорость и азарт: щёлкаешь резинкой по фишкам, пытаешься забить их на сторону противника. Ничего не нужно заряжать, настраивать, скачивать. Доска деревянная, компактная, убирается на полку за секунду. За 469 рублей — это лучшее, что можно купить на AliExpress из категории «настолки для всей семьи».

Цена: 469 рублей

Купить игру

Напольная сушилка на колёсиках — я забыл, что такое бельё на балконе

Раньше бельё сушилось на балконе, и каждый раз это был квест: вытащи таз, развесь, потом не забудь забрать до дождя. С напольной сушилкой на колёсиках всё стало проще — закинул бельё после стирки, откатил к батарее, и готово.

Три яруса — влезает полная загрузка стиральной машины за раз. Внизу ещё полка для обуви, что удобно. В сложенном виде стоит у стены и почти не занимает места. Колёсики — это то, что реально отличает её от обычных сушилок: не надо таскать на руках, просто катишь куда нужно. За 1 650 рублей — вещь, которая удивила меня своей практичностью.

Цена: 1 650 рублей

Купить сушилку

Светящееся дерево-светильник — вечерний свет за копейки

Я долго искал какой-нибудь ненавязчивый светильник для вечера — чтобы не люстра в потолок, а что-то тёплое и камерное. Светильник в виде дерева с LED-огоньками оказался именно тем, что нужно. Включаешь вечером — и комната превращается во что-то уютное, хоть на обложку ставь.

Ветки гибкие — можно изогнуть в любую форму, хоть раскидистое дерево, хоть компактный куст. Тёплый свет не бьёт по глазам, идеально как фоновое освещение. Питается от USB, так что можно воткнуть хоть в повербанк, хоть в зарядку от iPhone. За 609 рублей — одна из тех покупок, которая стоит в десять раз дороже, чем выглядит.

Цена: 609 рублей

Купить светильник

Мыльные лепестки в дорогу — лежат в каждой моей сумке

В поездах и на заправках мыло у раковины — это лотерея. Иногда есть, иногда нет, а иногда лучше бы не было. Я кинул в сумку коробку одноразовых мыльных лепестков и закрыл вопрос. Достаёшь один листочек, мочишь водой — и нормально моешь руки с пеной.

В коробке 100 штук, хватает надолго. Разные ароматы, упаковка компактная — не больше пачки салфеток. Я купил три коробки: одна в рюкзаке, одна в дорожной сумке, одна у дочери в школьном рюкзаке. За 50 рублей — это тот случай, когда что купить на AliExpress ещё, если не такие мелочи, которые реально упрощают жизнь.

Цена: 50 рублей

Купить мыло