Из тысяч товаров на AliExpress отобрал 10 уникальных — каждая вещь со своим характером

В прошлый раз мы с вами разбирали подборку мелочей с AliExpress, которые меняют жизнь — там оказались вполне предсказуемые, но приятные штуки. Сегодня история другая: я перерыл тысячи товаров из Китая и отобрал десять действительно уникальных находок. Каждая позиция — это либо то, чего вы не встретите в обычных магазинах, либо вещь, которая на AliExpress стоит в разы адекватнее, чем где-либо ещё. Разбирайте, пока нет никаких праздников и маркетплейс доставляет посылки очень быстро!



Набор инструментов для ремонта велосипеда

Набор инструментов для велосипеда в обычных магазинах продают раза в три дороже за тот же набор функций. Шестигранники, отвёртки, выжимка цепи, монтажки — модель от Rockbros содержит всё в одном корпусе, помещается в карман и весит немного. Бренд на велосипедном рынке давно прижился и зарекомендовал себя как тот, что не разваливается после первого же ремонта в дороге. Один такой инструмент закрывает большинство ситуаций, в которые попадает обычный велосипедист — от затягивания болта до спасения цепи посреди леса.

Цена: от 370 рублей

Умный смеситель для раковины с экраном и датчиком температуры

Тот случай, когда AliExpress выручает: в обычных магазинах сантехники смеситель с датчиком температуры почти не встречается, а если и попадается, то с ценником как у небольшого холодильника. На корпусе экран с температурой воды, боковая ручка для регулировки, стильный дизайн, который подойдёт почти под любой современный интерьер. Оценки у модели стабильно высокие, отзывы подробные. Если ваш умный дом уже оброс розетками с Wi-Fi и роботом-пылесосом, пора прокачать и ванную.

Цена: 4860 рублей

Проводные наушники с пультом управления для iPhone

Проводные наушники с пультом — настоящее спасение, когда не хочется зависеть от заряда и Bluetooth. У гарнитуры UGREEN пульт управления совместим с iPhone и iPod, есть микрофон для звонков, амбушюры неплохо глушат окружающий шум. Сидят в ухе плотно, не выпадают при беге и активной ходьбе. Бренд известный, качество сборки соответствует — провод не перетирается через месяц, а штекер не разваливается после пары падений.

Цена: 1280 рублей

Компактный MP3-плеер на 64 ГБ, чтобы слушать музыку офлайн

Подписки на музыкальные сервисы дорожают каждый год, а половина любимых треков всё равно куда-то исчезает из каталога. Резонно, что обычный МР3-плеер — снова актуальное устройство. Закинул на плеер свою библиотеку — и слушаешь музыку без интернета, без рекламы и без ежемесячных списаний. Плеер компактный, влезает в карман джинсов, заряд держит долго, управление простое. На AliExpress такие уши стоят в разы дешевле, чем в обычной рознице, при том же качестве звука.

Цена: от 1900 рублей

Портативная игровая консоль для эмуляторов и ретро-игр

Если играть на телефоне уже надоело, выручит ретро-консоль от Miyoo. Эта приставка одна из лучших на рынке: компактный корпус, физические кнопки, экран приличного размера. Можно накатить любой эмулятор и поиграть во всё — от Денди и Сеги до PSP, тряхнуть стариной. Бонус — он работает как плеер для музыки и видео. Карта памяти в комплекте, остаётся только заполнить её играми из детства.

Цена: 4860 рублей

Угловая полка для ванной без сверления

Хорошую полку для ванной сложно выбрать в обычном магазине: либо страшная, либо стоит как маленький телевизор. У этой модели всё устроено умно: устанавливается без сверления, материал не ржавеет, по краям небольшие отверстия, через которые вода стекает и не застаивается лужицами. У продавца широкий ассортимент — можно подобрать конкретный размер и форму под свою ванную. После установки сразу понимаешь, как было неудобно жить без нормально организованного места под шампуни, гели и прочие флакончики.

Цена: 410 рублей

Большая плюшевая акула как в IKEA

Та самая плюшевая акула, которая стала интернет-мемом — и да, она бывает на AliExpress в варианте даже больше оригинала, причём за вменяемые деньги. По качеству и внешнему виду — подушка-акула идентична точностью до швов и оттенка серого. Размер можно выбрать самостоятельно, от компактной версии до варианта в человеческий рост, если очень хочется удивить друзей. Подойдёт в подарок, в детскую комнату или просто в качестве самой обнимаемой подушки в доме. С учётом того, что оригинал найти бывает непросто — это вариант, который реально радует.

Цена: 2480 рублей

USB Type-C адаптер для наушников на Айфон

Поддельных аксессуаров на Айфон на рынке столько, что страшно становится. Мы уже рассказывали, в какую ситуацию можно попасть с переходником для наушников. Эта же модель сертифицирована для iPhone и iPad, поддерживает микрофон и кнопки управления звуком на наушниках, передаёт чистый сигнал без шумов и потерь. Бренд на рынке аксессуаров проверенный — одни из лучших в категории кабелей и переходников. Если хочется подключить хорошие проводные наушники к современному устройству и не получить хрипящий звук на выходе — это рабочее решение без сюрпризов.

Цена: 750 рублей

Набор стикеров на ноутбук с мемами

Нормальный набор стикеров для ноута в России в обычной рознице не найти. Если хочется обклеить ноутбук, скетчбук или термос чем-то нестандартным, выбор обычно сводится к стикерам из канцелярского магазина рядом с домом, и это печальная картина. На AliExpress есть наборы на любой вкус, и эти конкретные — с животными и популярными мемами — выглядят выразительно и не выгорают на солнце. Качество печати приличное, стикеры не отслаиваются после первой воды. Самый простой способ оживить рабочее место.

Цена: 308 рублей

Полупрозрачный чехол для Nothing Phone 3

Многие владельцы iPhone в последнее время активно переходят на Android. Но есть нюанс: в обычных магазинах и на маркетплейсах чехлов для них не найти. Особенно, если купили Nothing Phone 3. Вместо сочувствия предложим этот полупрозрачный чехол : он сохраняет фишку телефона — видимость задней панели с подсветкой, при этом защищает корпус от ударов и царапин. Бренд Nillkin в категории чехлов давно зарекомендовал себя как один из самых надёжных. Сидит плотно, кнопки прожимаются чётко, вырезы под камеры точные. Лепота!

Цена: 762 рубля

