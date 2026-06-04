10 полезных штук с WB и Ozon, которые я заказал себе в личное пользование

У меня рабочий стол с MacBook давно оброс мелочью — флешками, кабелями, держателями и всякими переходниками, без которых жизнь как-то не клеится. Часть я брал на пробу, часть докупал, когда первое сломалось или потерялось, и в итоге получился вполне рабочий список того, что реально пригодилось. Сюда же затесалась пара вещей в карман и одна большая штука на кухню. Цены в подборке разные: есть и совсем копеечные находки, и серьёзные покупки. Половину товаров я взял на Wildberries, половину — на Ozon, то есть фанатизма к одной площадке не было. А если хочется не WB и Ozon, а с зарубежной площадки, загляните в мою подборку 10 товаров с AliExpress по советам подписчиков.



Lexar JumpDrive M400 на 32 ГБ — лежит у меня в ключнице

Иногда нужно быстро перекинуть пару документов или загрузочный образ, и каждый раз искать накопитель по ящикам — занятие так себе. Поэтому флешку Lexar JumpDrive M400 на 32 ГБ я просто повесил на ключи и забыл — корпус металлический, с проушиной, выглядит аккуратно. Внутри USB 3.0, так что для офисных задач и переноса фото скорости хватает за глаза.

Для Mac это удобно ещё и тем, что флешка занимает один USB-A порт у хаба и не торчит лопатой. Я её регулярно беру с собой, пару раз ронял на асфальт — ничего, работает. Кстати, выбрать ещё что-то с WB, Ozon или AliExpress можете в моём канале Сундук Али-Бабы в MAX — там я скидываю находки чаще, чем сюда.

Цена: 862 ₽

Купить на Ozon

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Lexar JumpDrive S60 на 128 ГБ — моя флешка под архивы

Если первая модель — про «всегда с собой», то флешку Lexar S60 на 128 ГБ я держу в столе под другие задачи: скинуть архив фоток с iPhone, перетащить рабочие проекты, закинуть пару фильмов на отпуск. Объём 128 ГБ позволяет не выбирать, что удалить, а просто кидать всё подряд.

Интерфейс тут USB 2.0, поэтому ждать чудес по скорости не стоит — это рабочая лошадка для долгого хранения, а не для монтажа видео напрямую. Но за свои деньги соотношение объём/цена очень бодрое: для бэкапов с Mac в самый раз.

Цена: 1 516 ₽

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Магнитный кабель Hoco X52 на Type-C — спасение для разъёмов

Я обожаю магнитные кабели за одну простую штуку: разъём Type-C на телефоне или планшете перестаёт изнашиваться. Маленький магнитный пятак торчит в порту, а сам магнитный кабель Hoco X52 прилипает к нему сверху. Заявленный ток до 3 А, длина 1 м — для зарядки на тумбочке или за столом идеально.

Важный момент: это кабель только под зарядку, для передачи данных он не подходит, и об этом надо помнить. У меня такой живёт у кровати: вечером ткнул, утром отдёрнул — порт целее, нервы спокойнее.

Цена: 325 ₽

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Сетевой фильтр с USB и Type-C — мой рабочий стол наконец-то выдохнул

У меня на столе всегда было одно и то же: MacBook на зарядке, iPhone на зарядке, наушники тоже не вечные. Поэтому я взял сетевой фильтр с USB и Type-C портами — это и удлинитель на несколько розеток, и встроенные порты под кабели. Главное удобство — один Type-C порт прямо в корпусе, в него спокойно живёт зарядка для iPhone без отдельного блока.

Качество, конечно, не Belkin, но для своих денег держится бодро: ничего не греется, индикатор сети есть. Жена тоже оценила — ей теперь не надо выкорчёвывать мой зарядник, когда нужно подключить фен.

Цена: 1 306 ₽

Купить на Wildberries

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Повербанк на 30 000 мАч с беспроводной зарядкой — беру в поездки

В дорогу я давно перешёл на один большой повербанк вместо двух маленьких. Этот повербанк на 30 000 мАч как раз про такое: ёмкости хватает зарядить iPhone несколько раз и сверху ещё подкинуть наушники. На корпусе есть площадка под беспроводную зарядку — кладёшь телефон сверху, и он заряжается без проводов.

Лёгким его не назовёшь — рюкзак чувствует, что внутри что-то серьёзное. Но для долгих перелётов и поездок на машине это окупается одной ночью без розетки рядом. В быту дома, конечно, избыточен — это именно про путешествия.

Цена: 1 639 ₽

Купить на Wildberries

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Напольный штатив-монопод с пультом — для звонков и съёмки

Когда дочка попросила снять такие же танцы, как в Тиктоке, у меня кончились идеи, куда ставить iPhone. Поэтому я взял напольный штатив-монопод с пультом — он раскладывается в полноценный треножник почти в рост ребёнка и складывается обратно в обычную палку. В комплекте идёт Bluetooth-пульт для спуска затвора, что удобно и для съёмки, и для созвонов из кухни.

Для iPhone крепление подходит без проблем, держит даже Pro Max в чехле. Я ещё пару раз ставил его под видеовстречи, когда хотел показать что-то в комнате — лучше, чем городить башню из книг.

Цена: 462 ₽

Купить на Wildberries

Реклама. «ООО Маркетспейс» ИНН 7720647362 erid Y1jgkD6uB6jK1phqkTLTbNJQu4iL

Кольцо-держатель на заднюю крышку Айфона

Современный iPhone — это уже не телефон, а полноценная лопатка для одной руки. Поэтому я давно живу с кольцом сзади: цепляешь палец и не боишься уронить телефон лицом в кафель. Кольцо-держатель для телефона клеится на крышку чехла, поворачивается на 360 градусов и работает как мини-подставка для просмотра видео.

За 167 ₽ это вообще трудно ругать — расходник, если что, без слёз меняется. Главное, выбирать модель с плоским основанием, чтобы телефон ровно лежал на столе и не качался.

Цена: 167 ₽

Купить на Wildberries

Реклама. «ООО «Управляющая компания «Сима-ленд»» ИНН 6679151160 erid Y1jgkD6uB6jK1phqkTLTbNJPSQzc

Чехол на iPhone 16 Pro Max за 100 рублей

Иногда основной чехол улетает в стирку (да, я мою чехлы), и нужен какой-то на эти пару дней. Поэтому бюджетный чехол на iPhone 16 Pro Max за 97 ₽ — отличная штука держать дома про запас. По вырезам всё на месте, по толщине — обычный тонкий силикон/пластик, не претендующий на премиум.

Чудес за такие деньги ждать странно: это именно запасной вариант, а не замена нормальному кейсу с MagSafe. Но как страховка на «уронил, забыл, ребёнок утащил» — рабочая история, а 97 ₽ — это даже не цена кофе.

Цена: 97 ₽

Купить на Wildberries

Реклама. «ООО «Управляющая компания «Сима-ленд»» ИНН 6679151160 erid Y1jgkD6uB6jK1phqkTLTbNJPSQzc

Водонепроницаемый чехол для телефона — лежит у меня в рюкзаке к лету

Каждое лето одна и та же история: едешь к воде, телефон достаёшь снять момент, и тут — брызги, песок, чьи-то дети с водяным пистолетом. Водонепроницаемый чехол 20×11 см как раз про эту проблему — герметичный пакет на шнурке, в который iPhone влезает даже в обычном чехле. Через прозрачное окно можно снимать фото и видео под водой и пользоваться экраном.

Я его кидаю в рюкзак каждую поездку на море и в аквапарк — занимает место как кошелёк. За 95 ₽ заявлять айфон «защищён по IP68» я бы не стал, но как механическая преграда от воды и песка работает отлично, особенно для походов к речке.

Цена: 95 ₽

Купить на Ozon

Реклама. «ООО «Управляющая компания «Сима-ленд»» ИНН 6679151160 erid Y1jgkD6uB6jK1phqkTLTbNJPoqri

Аэрогриль Tefal Easy Fry Pop — стоит на кухне второй месяц

Я люблю готовить в духовке, но не люблю ее мыть. Поэтому взял такой аэрогриль Tefal Easy Fry Pop EY2452E0 — и теперь куриные крылышки, картошку и наггетсы готовлю только в нем. Греется быстро, циркуляция горячего воздуха честная, без капли масла получается вполне съедобная картошка фри.

Компактный, на кухонном столе не выглядит как промышленная установка, мыть удобно — корзина снимается. По цене это самая дорогая позиция подборки, но и сценарий использования у него ежедневный: даже Алиса научилась сама себе грызунные котлетки разогревать.

Цена: 10 310 ₽

Купить на Wildberries

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