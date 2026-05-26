В России запускают новый сервис пополнения по СБП. Как он будет работать

Представь ситуацию. Ты в другом городе, в кармане — наличные, а банкомат твоего банка где-то на другом конце города. Что делать? Сейчас — либо искать «свой» банкомат, либо терять деньги на комиссиях. Но скоро всё изменится. Центробанк опубликовал проект указания, который полностью перекроит работу с наличными через Систему быстрых платежей. Напомним, что СБП уже позволяет платить по QR-коду даже за рубежом, а теперь система научится работать ещё и с наличными.



Пополнение карты наличными через банкомат чужого банка

Банк России разработал проект указания, согласно которому с 1 октября 2026 года россияне смогут вносить наличные на свой счёт через банкомат любого банка — участника СБП. Деньги будут моментально зачисляться в тот банк, где открыт ваш счёт. То есть вы подходите к ближайшему банкомату Сбербанка, вносите купюры, а они тут же оказываются, скажем, на вашем счёте в Т-Банке и все это без комиссии.

Новый сервис работает именно через СБП — ту самую систему, через которую вы уже привыкли переводить деньги по номеру телефона. Только теперь она научится работать и с наличными.

Правда, без ограничений не обойдётся. Лимиты на внесение наличных через чужой банкомат составят 25 000 рублей за одну операцию, 50 000 рублей в сутки и 200 000 рублей в месяц. Для понимания: если вам нужно внести крупную сумму — например, 150 000 рублей — придётся растянуть это на три дня или дойти до «своего» банкомата. Лимиты не гигантские, но для повседневных задач вполне хватит. Получил зарплату наличными, хочешь закинуть на карту — пожалуйста.

Особенно это пригодится жителям небольших городов и посёлков, где банкомат может быть один на весь район — и тот не от вашего банка. ЦБ прямо указывает, что сервис повысит доступность финансовых услуг на отдалённых и малонаселённых территориях.

Какие банки будут принимать переводы через СБП из-за рубежа

Это не единственное нововведение. С 1 апреля 2027 года системно значимые банки будут обязаны дать клиентам возможность получать трансграничные переводы от других физических лиц через СБП. Напомним, что с недавних пор для переводов по СБП потребуется ИНН — это тоже важно учитывать.

Что такое системно значимые банки? Это 12 крупнейших кредитных организаций, на которые приходится около 80% совокупных активов всего банковского сектора страны. В этот список входят:

Сбербанк

ВТБ

Альфа-Банк

Т-Банк

Газпромбанк

Совкомбанк

Россельхозбанк

Райффайзенбанк

ПСБ

МКБ

ЮниКредит Банк

Банк ДОМ.РФ

Проще говоря, если ваш близкий живёт в Казахстане или Беларуси и хочет отправить вам деньги через СБП, ваш банк (если он из списка системно значимых) будет обязан такой перевод принять. Банки с универсальной лицензией получат отсрочку — они должны будут обеспечить такую возможность к 1 октября 2027 года.

Трансграничные переводы через СБП уже работают с рядом стран ближнего зарубежья — Абхазией, Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Молдовой, Таджикистаном и Узбекистаном. Но обязательности для банков до сих пор не было — каждый подключался по желанию.

Оплата налогов и штрафов через СБП без комиссии

Системно значимые банки обяжут принимать через СБП оплату госпошлин, штрафов и налогов — на порталах госуслуг, сайтах ведомств и в точках обслуживания бюджетных организаций.

Некоторые банки уже сейчас позволяют оплачивать штрафы и налоги через СБП. Но это — инициатива конкретных банков, а не обязательное требование. С вступлением нового указания в силу все 12 системно значимых кредитных организаций будут обязаны поддерживать такие платежи. Важный нюанс: ещё в ноябре 2024 года ЦБ установил нулевой тариф на оплату налогов и госуслуг через СБП — то есть комиссии за такие платежи нет и не будет.

Это удобно. Получили уведомление о штрафе на Госуслугах — оплатили через СБП прямо из приложения банка, не вводя никаких реквизитов карты. Быстро, безопасно и бесплатно. Кстати, если не знали, переводы через СБП с мая стали платными, но это касается далеко не всех.



Когда заработают новые функции СБП

С 1 октября 2026 года — пополнение счёта наличными через банкомат любого банка по СБП. Лимиты: 25 тысяч за операцию, 50 тысяч в сутки, 200 тысяч в месяц.

С 1 апреля 2027 года — системно значимые банки обязаны принимать трансграничные переводы от физлиц через СБП и обеспечить оплату госпошлин, штрафов и налогов через систему.

Проект указания ЦБ пока находится на стадии обсуждения — предложения и замечания принимаются до 8 июня 2026 года. Но с учётом того, что Центробанк последовательно расширяет возможности СБП уже не первый год, сомнений в том, что всё это заработает, практически нет.