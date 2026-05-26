Я год отслеживал сон с Apple Watch и Whoop — вот что из этого получилось

Целый год я тестировал Apple Watch 10 и Whoop MG как трекеры сна и пришёл к понятному выводу: для большинства людей выгоднее Apple Watch, а Whoop оправдан только при серьёзных спортивных задачах. Недавно я рассказывал, какие Apple Watch лучше выбрать, а может, вообще стоит посмотреть на браслеты? Ниже — главное из моего опыта и что это значит для тех, кто выбирает между двумя устройствами.



Apple Watch и Whoop: чем они отличаются

Apple Watch — это полноценные часы с экраном, уведомлениями, оплатой и звонками. Whoop — браслет без экрана, который работает только в связке с приложением на смартфоне. Whoop изначально делался как инструмент восстановления для профессиональных спортсменов, а позже стал популярнее у обычных пользователей, которым нужны подробные данные о сне.

Главное практическое отличие: Whoop ничего не показывает на запястье — все данные вы смотрите в приложении. Это плюс для сна (нет светящегося экрана в кровати), но минус, если хочется быстро глянуть пульс или уведомление.

Подписка Whoop: что входит в тарифы

У Whoop необычная модель оплаты: само устройство достаётся бесплатно, но за доступ к данным нужно платить годовой взнос. Тарифов три:

Whoop One — $199 в год (примерно от 22 000 ₽ в России), базовый трекер 5.0 и обычный ремешок

Whoop Peak — $239 в год (примерно от 26 000 ₽ в России), добавляет беспроводную зарядку и функции Healthspan, Health Monitor и Stress Monitor

Whoop Life — $359 в год (примерно от 39 000 ₽ в России), даёт устройство Whoop MG, измерение давления и ЭКГ медицинского уровня

Apple Watch 10 покупается один раз и обновляется через iOS без дополнительных платежей. Уже через два года подписки Whoop обойдётся дороже, чем сами Apple Watch — и это без учёта того, что подписку придётся продлевать постоянно.

Автономность Apple Watch и Whoop: что важно знать перед покупкой

Здесь разрыв принципиальный. Whoop держит заряд до 14 дней, тогда как Apple Watch — около 18 часов, максимум 36 в режиме энергосбережения. Если посчитать, Whoop переживает Apple Watch на полной мощности более чем в 18 раз.

У Whoop есть ещё одно практичное решение: беспроводная зарядка, которая надевается прямо на браслет. Можно дозарядить устройство, не снимая его — и продолжать отслеживать сон ночью. Правда, зарядка идёт только с тарифами Peak и Life.

Для Apple Watch слабая автономность — известная проблема, особенно если сравнивать с Garmin или Whoop. На практике это значит, что часы придётся заряжать каждый день, и обычно люди делают это либо утром в душе, либо вечером перед сном — то есть как раз тогда, когда трекер сна должен работать.

HRV, фазы сна и апноэ: какие данные есть в Apple Watch и Whoop

Whoop уходит глубоко в данные. Каждое утро вы получаете Sleep Performance Score — оценку ночи, в которую входят фазы сна, пробуждения, эффективность сна, его стабильность и стресс во сне. Сверху — показатель Sleep Sufficiency, который сравнивает фактический сон с тем, сколько вам реально нужно с учётом долга сна и дневных нагрузок.

Для сравнения, у Whoop есть и ИИ-коуч по сну, который объясняет оценку и советует время отхода ко сну с учётом накопленного дефицита. В период подготовки к марафону эти данные оказались для меня действительно полезными — особенно показатели вариабельности пульса (HRV) и VO2 max.

Apple Watch 10 показывает длительность сна, фазы, регулярность отхода ко сну, число пробуждений и общую оценку сна в Apple Watch. Этого достаточно для большинства пользователей. Более того, у Apple Watch есть функция определения апноэ сна, одобренная FDA — часы отслеживают дыхание и предупреждают о подозрительных паттернах. У Whoop похожих сертифицированных функций нет.

Важный нюанс для тех, кто думает про обновление: если у вас Apple Watch Series 10 на watchOS 26, по части сна вы получите практически то же самое, что и в Series 11. Отличия Series 11 — это в основном более долгая батарея (плюс шесть часов), 5G и более прочный экран, а не функции сна. Подробнее о том, что Apple готовит для часов, можно узнать из моего материала про watchOS 27 и новые функции.

Whoop против Здоровья Apple: где данные о сне понятнее

Apple Health показывает оценку сна, график фаз и раздел Vitals с пульсом, частотой дыхания и температурой запястья — с пометкой, попадают ли значения в ваш обычный диапазон. Можно задать цель по сну и расписание под разные дни недели.

Whoop в интерфейсе тяжелее: проценты, графики, метрики. Зато в приложении есть дневник сна, куда можно фиксировать кофеин, алкоголь и другие привычки, а ИИ-коуч даёт персональные советы под ваши данные. Apple Health тоже даёт советы по сну, но они общие и не подстраиваются под конкретные показатели.

Есть и обратная сторона у браслета без экрана: чтобы посмотреть данные, нужно сразу утром тянуться к телефону — а это, по моему мнению, плохая привычка для сна.

Apple Watch или Whoop: что выбрать для отслеживания сна

Короткий ответ: если вы не спортсмен — берите Apple Watch. Это удобные часы, которые заодно неплохо считают сон, и после покупки не нужно платить за подписку. Для большинства людей данных Apple хватает с запасом, плюс есть детектор апноэ с медицинским одобрением.

Whoop имеет смысл, если вы целенаправленно работаете над физической формой: готовитесь к марафону, триатлону, серьёзно тренируетесь и хотите видеть, как сон влияет на восстановление. Тогда подписка оправдывает себя — но именно как инструмент тренировок, а не просто трекер сна.

Если же ношение браслета на ночь раздражает в принципе, оба устройства не подойдут — стоит смотреть в сторону бесконтактных трекеров, которые кладутся под матрас.