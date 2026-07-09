Не только для зарядки. 10 гениальных способов использовать порт USB-C на твоём iPhone

Начиная с iPhone 15, Apple отказалась от разъёма Lightning в пользу USB-C, и теперь он есть во всех моделях, включая недорогие iPhone 16e и 17е. Да, у некоторых Айфонов есть нюансы с разъемами, и работают они не совсем так, как принято считать. Но, как бы там ни было, большинство владельцев все равно используют USB-C только для зарядки, хотя порт умеет заметно больше. Ниже — десять полезных сценариев применения разъема в новых Айфонах, о которых вы почти наверняка не знали.



Как зарядить другой телефон от Айфона

Конкуренты Айфона вроде Samsung давно предлагают беспроводную обратную зарядку, но на практике она неудобна: телефон приходится переворачивать, и оба устройства становятся бесполезными на время подзарядки. Apple реализовала своё решение через проводной USB-C. iPhone может отдавать до 4,5 Вт мощности — этого хватит, чтобы подзарядить AirPods, Apple Watch или даже Android-смартфон друга.

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Достаточно воткнуть USB-C кабель одним концом в iPhone, а другим — в порт второго устройства. С Apple Watch есть нюанс: часы заряжаются только магнитной шайбой, поэтому нужен их родной кабель с USB-C на конце — напрямую в корпус часов ничего не втыкается. Это не замена полноценной зарядке, но выручает, когда розетки под рукой нет, а наушники вот-вот сядут.

Кабель для iPhone

Подключаем флешку к iPhone — что для этого нужно

Даже базовые 128 ГБ рано или поздно заканчиваются, и не все доверяют облаку. Хорошая новость: iPhone поддерживает внешние накопители — обычные флешки и жёсткие диски. Достаточно подключить совместимый накопитель к USB-C и работать с ним через встроенное приложение «Файлы»: просматривать, перемещать и освобождать место.

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Важный момент, о котором Apple особо не рассказывает: скорость порта у разных моделей отличается в двадцать раз. В базовых Айфонах USB-C работает на скорости USB 2.0 — до 480 Мбит/с, как у старого Lightning. Полноценные 10 Гбит/с есть только у Pro-версий. На практике это значит, что скинуть пару гигабайт фото можно на любом iPhone, а вот работать с большим архивом прямо с диска комфортно только на Pro.

Флешка для iPhone

Один из удачных вариантов — компактная флешка Samsung Type-C (около 10 000 ₽ в России). Владельцам Pro-моделей она полезна вдвойне: ProRes-видео можно писать прямо на внешний диск. Такое видео занимает очень много места, поэтому запись мимо памяти iPhone позволяет снимать дольше и не забивать хранилище телефона. На не-Pro моделях этот сценарий недоступен — именно из-за медленного порта.

Как подключить клавиатуру к Айфону

Для длинных текстов лучше подходят iPad и Mac, но и iPhone — особенно крупные Plus и Pro Max — справляются с рабочими задачами. Лучше будет, если подключить к смартфону внешнюю клавиатуру, и iOS их — слава богу — поддерживает. Просто берем стороннюю клавиатуру и подключаем напрямую через USB-C, без всякой настройки.

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Для Айфона подойдёт большинство обычных клавиатур, например вот эта компактная проводная модель. Это реально удобная версия, которая и для компьютера подойдет лучше, чем Magic Keyboard просто в силу естественного механизма с кликом.

Клавиатура для iPhone

Пишем видео с внешним микрофоном — какой подойдёт

Если снимаешь видео для соцсетей, встроенного микрофона часто не хватает. Благо iPhone работает с внешними USB-C микрофонами — например, с беспроводным комплектом Rode Wireless Micro .

Постойте-ка, скажете вы. Как же так? Микрофон беспроводной, а требует USB-C. Верно. Но фишка здесь в том, что в разъем вставляется хаб, и он в свою очередь связывается с микрофоном без проводов. Так что технически запись действительно идет без проводов. Приёмник занимает порт, а передатчик крепится на одежду — получается нормальный петличный звук без студии.

Микрофон для iPhone

Как перенести фото с камеры на iPhone

Проводной перенос фото с камеры обычно быстрее беспроводного. Картридер Vention — идеальное решение. Стоит 1000 рублей, а подключается через тот же порт зарядки и работает со всеми подходящими SD-картами. Тот же переходник пригодится с Mac или iPad, когда захочешь редактировать на большом экране.

Картридер для iPhone

Выводим картинку с Айфона на телевизор — какой кабель нужен

USB-C превращает iPhone в источник картинки для большого экрана. Apple USB-C Digital AV Multiport Adapter меньше чем за 3к добавляет разъём HDMI, так что можно вывести 4K-контент на телевизор обычным HDMI-кабелем. Это выручает в отелях, где блокируют беспроводную трансляцию.

По факту на Али есть варианты и подешевле, так что переплачивать не обязательно. Например, порт в iPhone умеет в DisplayPort Alt Mode, поэтому достаточно простого кабеля USB-C — HDMI за $15 (примерно от 1000 ₽ в России) — и картинка пойдёт напрямую, без адаптера. Фирменный переходник нужен, только если параллельно хочешь заряжать телефон и подключать что-то ещё. Но универсальное решение тупо удобнее — я за него.

HDMI для iPhone

Как подключить геймпад к iPhone проводом

Консольные игры на Айфоне появились с iPhone 15 Pro, а сейчас их тянут и обычные модели — iPhone 16, 17 и даже бюджетный 16e. Это Resident Evil 4 Remake, Resident Evil Village, Death Stranding и Assassin’s Creed Mirage, те же версии, что на PlayStation. Пальцами по стеклу в них играть невозможно, нужен контроллер.

Конкретно этот геймпад работает по Bluetooth, но его же можно воткнуть в iPhone обычным кабелем USB-C. Провод убирает задержку беспроводного подключения — в шутерах разница чувствуется сразу. Минус один: питание идёт от телефона, поэтому батарея садится быстрее, а порт занят и зарядить Айфон параллельно не выйдет.

Геймпад для iPhone

Подключаем проводной интернет к Айфону

Для стабильного интернета можно подключить Ethernet-переходник на USB-C. Такой пригодится, когда Wi-Fi или LTE не дают нужной надёжности: на конференции с забитым эфиром, в отеле с проводным интернетом в номере или при загрузке большого файла, который жалко обрывать.

Просто берете переходник, одной стороной втыкаете в Айфон, а с другой — подключаете Ethernet-кабель. Ничего дополнительно, как правило, настраивать не приходится. Достаточно просто подтвердить подключение, и полетели.

Ethernet для iPhone

Эндоскоп и вентилятор — зачем это Айфону

Через USB-C к iPhone можно подключить эндоскоп — гибкий провод с крошечной HD-камерой и подсветкой на конце. Он пролезает в самые узкие щели и помогает заглянуть туда, куда обычной камерой не добраться. В Macworld сами такой не тестировали, но отмечают модель за $30 (примерно от 3 500 ₽ в России) с рейтингом 4,3 звезды и почти 7 000 отзывов.

Ещё один летний трюк — мини-вентилятор, который вставляется прямо в порт. Компактный вентилятор на 17 000 оборотов ($15, примерно от 1 800 ₽ в России) питается от iPhone и выдаёт направленный поток воздуха. Полезная мелочь в жаркий день, хотя и явно на любителя.

Эндоскоп для iPhone

Как подключить несколько устройств к одному порту

Главный минус iPhone — всего один порт, и подключить сразу несколько аксессуаров не выйдет. Решение — USB-хаб вроде этого от Ugreen. Он добавляет разъём для наушников, зарядку USB-C, HDMI, картридер, Ethernet и пару портов USB-A. Хаб не самый компактный, но если нужно несколько подключений одновременно, замены ему нет.

Если тебе интересна тема скоростей и типов разъёмов, стоит разобраться, какой USB-C порт использовать для максимальной скорости — не все порты одинаковы по пропускной способности.

USB-хаб для iPhone

Ещё два способа использовать USB-C в Айфоне

Проводной CarPlay. Многие машины с CarPlay работают только по проводу, и это тот же USB-C кабель. Проводное подключение стабильнее беспроводного и заодно заряжает телефон в дороге.

Переходник USB-C на 3,5 мм. Самый массовый аксессуар для порта после зарядки. Стоит копейки, позволяет включить любые проводные наушники и не разряжает телефон так, как Bluetooth.

Частые вопросы про USB-C в Айфоне

Можно ли зарядить другой телефон от iPhone?

Да. iPhone отдаёт до 4,5 Вт через USB-C — этого хватит на AirPods, фитнес-браслет или экстренную подзарядку чужого смартфона. Быстро не получится, но дотянуть до розетки можно.

Какая скорость USB-C в базовом iPhone?

До 480 Мбит/с — это стандарт USB 2.0, ровно как у старого Lightning. Скорость 10 Гбит/с доступна только в Pro-моделях, и именно поэтому запись ProRes на внешний диск работает не на всех Айфонах.

Нужен ли фирменный переходник Apple, чтобы вывести картинку на телевизор?

Нет. Порт поддерживает DisplayPort Alt Mode, так что хватит обычного кабеля USB-C → HDMI. Адаптер Apple имеет смысл, если нужно одновременно заряжать телефон и подключать другие устройства.

Можно ли подключить к iPhone несколько устройств сразу?

Только через USB-хаб: физический порт всего один. Хаб добавляет HDMI, Ethernet, картридер, USB-A и разъём для наушников.

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