Что нельзя заказывать на Алиэкспрессе в 2026 году — за эти товары могут посадить

Заказывать гаджеты на «Алиэкспрессе» удобно и часто выгодно, но некоторые устройства способны привести не к экономии, а к уголовному делу. За покупку шпионской техники грозит до четырёх лет лишения свободы — и речь не о профессиональном оборудовании, а о вполне обычных на вид часах, флешках и трекерах. Разбираем, что именно нельзя заказывать в 2026 году, как проверить товар перед покупкой и что грозит за нарушение. Впрочем, есть и устройства, которые заказывать на Али точно можно — это лучший Android-флагман OnePlus 15.



Что нельзя заказывать на Алиэкспрессе в 2026 году

В России нельзя покупать и продавать технику для скрытого получения информации. Это любые предметы, которые могут тайно фотографировать, записывать звук и видео или передавать сигнал о своём местонахождении. Ответственность прописана в статье 138.1 УК РФ. А вот что точно можно — так это подписаться на канал Сундук Али-Бабы: там выкладывают только лучшие и легальные товары с Али, ВБ, Озон и Я.Маркета.

Конкретного списка запрещённых устройств в законе нет — есть только общий принцип. Прибор считается легальным, если у него открыто расположены элементы управления и индикация: объектив не замаскирован под пуговицу, есть кнопка записи и лампочка, которая загорается при работе камеры.

Вот как это выглядит на практике.

Покупать нельзя Покупать можно Флешка-диктофон без опознавательных знаков Диктофон с кнопками Record и Play и индикатором записи Камера в очках, авторучке, часах, лампочке, шурупе Обычный комплект видеонаблюдения для дома, муляж камеры Пинхол-камера — объектив чуть больше иголки на гибком шнуре Видеоскоп для осмотра щелей с объективом около сантиметра Трекер со встроенным микрофоном или режимом прослушивания GPS-трекер без микрофона — для машины или питомца Камера с чувствительностью 0,01 люкса и ниже Камера в смартфоне — все знают, что телефон умеет снимать Микрофон с дистанционным включением Средства шифрования из реестра нотификаций ФСБ

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Что грозит за покупку шпионской техники: статья 138.1 УК РФ

Статья 138.1 УК РФ наказывает за незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Оборот — это не только продажа, но и приобретение, изготовление и сбыт. То есть покупатель отвечает наравне с продавцом.

Санкция — штраф до 200 000 ₽, ограничение свободы или лишение свободы на срок до четырёх лет. Реальные приговоры по таким делам обычно мягче: чаще суды дают несколько месяцев или год-полтора.

Важный нюанс: одного факта покупки для уголовного дела мало. Это умышленное преступление, и следствию нужно доказать, что человек знал, что и зачем он приобретает. Если вас вызвали к следователю по такому поводу, разумнее не давать объяснений до разговора с адвокатом — не потому, что есть какие-то «правильные формулировки», а потому что предмет спора здесь юридический и разбираться в нём должен специалист.

Как проверить товар с Алиэкспресса перед заказом

Простой чек-лист, который закрывает большинство спорных ситуаций еще до того, как вы оформите заказ.

Посмотрите на фотографии устройства. Видна ли камера, есть ли кнопка записи, видоискатель? Если умные очки Xiaomi честно показывают, что они умеют, — это не скрытое средство слежения.

Видна ли камера, есть ли кнопка записи, видоискатель? Если умные очки Xiaomi честно показывают, что они умеют, — это не скрытое средство слежения. Запросите у продавца сертификат или декларацию соответствия. Эти документы подтверждают, что товар предназначен для обычных покупателей и свободно продаётся в России.

Эти документы подтверждают, что товар предназначен для обычных покупателей и свободно продаётся в России. Проверьте документ в реестре Росаккредитации. Китайские продавцы часто прикрепляют к описанию свои сертификаты, но по закону таможня принимает только документы, выданные в России . Китайский сертификат в нашей стране бесполезен.

Китайские продавцы часто прикрепляют к описанию свои сертификаты, но . Китайский сертификат в нашей стране бесполезен. Загляните в реестр нотификаций. Это список гаджетов, которые лицензионный центр ФСБ разрешил свободно продавать. Например, «Яндекс Станция» в реестре есть, поэтому её можно спокойно покупать. Правда, если устройства в списке нет, это ещё не значит, что оно запрещено — возможно, за разрешением просто никто не обращался.

Это список гаджетов, которые лицензионный центр ФСБ разрешил свободно продавать. Например, «Яндекс Станция» в реестре есть, поэтому её можно спокойно покупать. Правда, если устройства в списке нет, это ещё не значит, что оно запрещено — возможно, за разрешением просто никто не обращался. Поищите аналог в российском магазине. Главное правило простое: если устройство свободно продаётся в российской рознице, его можно заказать и за границей.

Кстати, о том, как безопасно и выгодно заказывать бытовые товары, мы рассказывали в материале раньше покупал в Икее, а теперь заказываю на Али.

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Какие диктофоны и микрофоны запрещены в России

Вне закона диктофоны, замаскированные под другие предметы. Флешка с функцией записи звука стоит на Алиэкспрессе от 2 000 ₽, и если по внешнему виду нельзя понять, что внутри диктофон, — это уже запрещённый гаджет. А вот такую флешку Кодак можно свободно купить.

Пример из практики: житель Ставрополя выставил на «Авито» флешку-диктофон, покупателем оказался оперативник ФСБ. На следствии мужчина признал, что понимал, какое устройство продаёт. Итог — полтора года лишения свободы.

Также под запретом микрофоны с дистанционным управлением, которые включаются на расстоянии. В Омске уголовное дело завели на женщину, продававшую такой микрофон: она сама раньше прослушивала мужа, подозревая измену, и это доказало умысел. Однако такие TWS-наушники с той же функцией в России разрешены — так что их покупать можно.

Перед покупкой диктофона стоит проверить, есть ли на корпусе значок микрофона или кнопки Record и Play. Если по устройству видно, что оно умеет записывать звук, — это уже не скрытый гаджет.

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Скрытые камеры с Алиэкспресса: что запрещено, а что можно

Запрещены сразу несколько типов камер.

Камеры, замаскированные под бытовые предметы — в очках, авторучках, часах, лампочках, будильниках. Камера в смартфоне при этом легальна: все знают, что телефон умеет снимать, поэтому скрытой она не считается.

— в очках, авторучках, часах, лампочках, будильниках. Камера в смартфоне при этом легальна: все знают, что телефон умеет снимать, поэтому скрытой она не считается. Пинхол-камеры — крошечные объективы, вынесенные на гибком шнуре. Отличить от легального видеоскопа для осмотра щелей можно по размеру: у пинхол-камеры объектив чуть больше иголки, у видеоскопа — около сантиметра.

— крошечные объективы, вынесенные на гибком шнуре. Отличить от легального видеоскопа для осмотра щелей можно по размеру: у пинхол-камеры объектив чуть больше иголки, у видеоскопа — около сантиметра. Фотоаппараты без видоискателя — когда фотограф не видит объект съёмки. Сюда же относят камеры, снимающие в темноте: если в описании указана освещённость 0,01 люкса или меньше, брать не стоит.

Показателен случай в Казани: мужчина продал через «Авито» камеру, замаскированную под шуруп. Покупателем снова оказался оперативник, а продавца осудили на пять месяцев лишения свободы. При этом обычный комплект видеонаблюдения для дома или муляж камеры для отпугивания воров покупать можно — если не переделывать их для скрытой съёмки.

Можно ли заказывать GPS- и GSM-трекеры

Сам по себе трекер, который сообщает о своём местоположении — типа такого от Ugreen, не запрещён — с ним можно защитить машину от угона или следить за питомцем. Но трекер могут признать шпионским, если в него встроен микрофон или режим дистанционного прослушивания.

Да и за человеком без его согласия — незаконная история. Даже легальный трекер, установленный в машину или в сумку коллеги, — это уже нарушение тайны частной жизни по статье 137 УК РФ, независимо от того, есть в устройстве микрофон или нет.

Можно ли заказывать средства шифрования из-за границы

Средства шифрования — оборудование, которое передаёт информацию, закрытую от посторонних ключом. Ввозить в Россию можно только те устройства, которые разрешены ФСБ и внесены в реестр нотификаций.

Здесь наказание мягче, чем за шпионские гаджеты: за оборот запрещённых средств шифрования грозит штраф от 1 000 до 2 500 ₽, а само оборудование конфискуют. Уголовной статьи, как за скрытые камеры, тут нет.

Частые вопросы о том, что можно заказывать на АлиЭкспресс

Можно ли заказать GPS-трекер для собаки?

Да, если в устройстве нет микрофона и функции дистанционного прослушивания. Верховный суд отдельно подтвердил законность покупки таких гаджетов для животных.

Законна ли видеоняня или камера для дома?

Да. Обычная камера видеонаблюдения не замаскирована под другой предмет, имеет корпус, индикатор и очевидное назначение. Незаконной она станет, только если её переделать для скрытой съёмки.

Легальны ли умные часы с диктофоном?

Если функция записи заявлена в описании, вынесена в интерфейс и работа диктофона видна на экране — да. Запрещены часы, в которых микрофон или камера спрятаны и никак себя не проявляют.

Можно ли купить экшн-камеру с ночной съёмкой?

Обычная камера с ночным режимом вопросов не вызывает. Настораживать должна заявленная чувствительность 0,01 люкса и ниже — это уже характеристика специальной техники.

Что будет, если посылку задержали на таможне?

Товар изымут, а материалы могут передать в ФСБ. Дальше всё зависит от того, удастся ли доказать умысел. В такой ситуации стоит сразу обратиться к адвокату — до любых объяснений.

Что запомнить перед заказом на Алиэкспрессе

Коротко о главном, чтобы не превратить выгодную покупку в уголовное дело:

Если устройство свободно продаётся в российских магазинах, его можно заказывать и за границей.

Китайские сертификаты соответствия в России недействительны — таможня их не признаёт.

Диктофоны, камеры и трекеры без опознавательных знаков и замаскированные под другие предметы покупать нельзя.

Площадка значения не имеет: запрещённое устройство остаётся запрещённым и на «Алиэкспрессе», и на «Авито».

За оборот шпионской техники грозит до четырёх лет лишения свободы по статье 138.1 УК РФ.

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Если вы заказываете на «Алиэкспрессе» обычную электронику, зарядки, аксессуары и бытовые гаджеты, беспокоиться не о чем. Осторожность нужна только с камерами, микрофонами и трекерами без явных кнопок и индикаторов — здесь лишняя экономия может стоить куда дороже самого гаджета.

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