МАКС перестал работать на Айфоне и ПК — как теперь им пользоваться

История с удалением национального мессенджера из App Store получила неприятное продолжение. Мало того что приложение пропало из магазина, так теперь МАКС не запускается у части пользователей: на старте показывает только кнопку «Обновить», а обновиться никак нельзя. Почему так вышло и, главное, что с этим делать, разберём по порядку. Если совсем коротко про предысторию, то Apple уже объяснила, за что удалила МАКС из App Store.



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Почему МАКС не открывается на Айфоне

Корень проблемы в том, что приложение требует обязательного обновления. Раньше это было обычным делом: вышла новая версия, МАКС просит обновиться, вы жмёте кнопку и пользуетесь дальше. Но теперь приложения нет в App Store, а значит, и взять обновление неоткуда. В итоге у части пользователей МАКС не запускается: на экране активна только кнопка «Обновить», которая ведёт в никуда. Нажимаешь, и ничего не происходит, мессенджер так и висит на этом окне.

Получается замкнутый круг: пользоваться приложением система не даёт, пока не обновишься, а обновиться невозможно. Разработчики просто не успели вовремя отключить принудительные обновления, и старые сборки оказались в ловушке. И все это на фоне того, что глава «Ростелекома» вообще назвал Apple врагами России из-за удаления МАКС.

Хорошая новость: задело не всех, всё упирается в установленную версию. Мы проверили сами: на сборке 26.17.0 (iPhone 16e) и 26.17.3 (iPhone 15 Pro Max) национальный мессенджер работает без проблем. Так что если у вас стоит одна из этих версий, скорее всего, всё в порядке и паниковать рано. А вот у кого МАКС успел запросить апдейт, тем повезло меньше.

Веб-версия МАКС не работает

Параллельно подвёл и компьютерный МАКС. Перестала открываться не только веб-версия в браузере, но и отдельное приложение для ПК. Мы прогнали проверку на Firefox, Chrome, Яндекс Браузере и Safari на Mac, результат везде одинаковый: мессенджер просто не загружается.

Обидно вдвойне: раньше веб-клиент был запасным аэродромом, не работает на телефоне, открыл в браузере на ноутбуке и переписываешься. Теперь и эта лазейка закрылась, зато приложение МАКС для ПК работает без проблем. Придется качать ее, но из сторонних источников, так как сайт недоступен.

Что делать, если MAX не работает на Айфоне

Главное правило, не удаляйте приложение. Если МАКС у вас работает, оставьте его в покое: переписки при удалении хоть и сохранятся, а вот поставить мессенджер заново на Айфон уже не получится, в App Store его попросту нет.

Заодно стоит свериться со своей версией: посмотреть её можно прямо в приложении, в настройках профиля. Если номер совпадает с теми, что мы проверили выше, скорее всего, экран с принудительным обновлением вам пока не грозит. В первую очередь, чтобы MAX не исчез с Айфона, отключите автоматическую выгрузку.

Откройте «Настройки». Зайдите в раздел App Store. Выключите пункт «Сгружать неиспользуемые». Тогда iOS не тронет приложение, даже если вы давно им не пользовались, и не подсунет вам тот самый экран с бесполезной кнопкой «Обновить».

И помните про уведомления: в MAX после удаления из App Store пуши о новых сообщениях и звонках больше не приходят, так что МАКС придётся открывать вручную, чтобы ничего не пропустить. Если же мессенджер нужен позарез, а на Айфоне он отвалился, остаётся Андроид: там МАКС спокойно живёт в RuStore, Google Play и AppGallery.

А мы продолжаем следить за ситуацией и расскажем подробности, как только появится конкретика. Хотите обсудить новость? Заглядывайте в наш чат в Telegram.