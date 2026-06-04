Новый налог на смартфоны и ноутбуки перенесли на 1 декабря — что это значит для цен на iPhone и MacBook

Хорошая новость для всех, кто откладывал покупку техники Apple на осень. Новый налог на электронику заработает позже, чем обещали. Минпромторг решил перенести технологический сбор с 1 сентября на 1 декабря 2026 года — об этом на ПМЭФ-2026 заявил замминистра промышленности и торговли Василий Шпак. У рынка появилась небольшая отсрочка, и это далеко не единственная новость месяца: недавно Apple удалила мессенджер MAX из App Store, так что поводов следить за российским рынком хватает. Разбираемся, что поменялось со сбором и стоит ли готовиться к росту цен.



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Новый сбор на электронику в России: дата запуска и правила

Изначально технологический сбор должен был заработать с 1 сентября 2026 года. Теперь старт перенесли на 1 декабря — на три месяца позже.

По словам Василия Шпака, отсрочку сделали по просьбе самой отрасли. Чиновник подчеркнул, что государство будет действовать «точечно, аккуратно, поступательно», а сам сбор в министерстве считают источником инвестиций в развитие электронной отрасли.

При этом сам платеж никуда не делся. Это обязательный сбор для всех, кто ввозит электронику в Россию или производит ее внутри страны. Правовой основой стал федеральный закон №425-ФЗ от 28 ноября 2025 года, а платить нужно за каждую единицу товара из специальных перечней правительства. Важный момент: обычных покупателей это не касается напрямую. Физические лица, которые ввозят технику для себя, от сбора освобождены. Платят импортеры и производители — а вот заложат ли они эти расходы в ценник, вопрос отдельный.

И да, на старте под сбор попадут только смартфоны и ноутбуки. Остальные категории государство обещает подключать постепенно. Чтобы не пропустить, когда список расширят, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС — там оперативно публикуем новости из мира Apple.

Как техсбор повлияет на цены iPhone и MacBook в России

Минпромторг уже назвал конкретные суммы. И они оказались куда скромнее, чем пугавшие всех «до 5000 рублей за единицу»:

смартфоны — 250 рублей за штуку;

— 250 рублей за штуку; ноутбуки — 500 рублей за штуку.

На фоне реальных цен это копейки. Подробнее эти цифры мы уже разбирали в материале о том, сколько придется доплатить за iPhone и MacBook. Для iPhone 18 Pro, который стоит от 100 000 рублей, надбавка в 250 рублей просто теряется. С MacBook та же история: 500 рублей при цене в 150 000-300 000 рублей вы вряд ли заметите в чеке. То есть прямого подорожания техники Apple из-за сбора ждать не стоит — суммы слишком малы относительно стоимости устройств. По крайней мере, пока.

Как новый техсбор ударит по поставщикам смартфонов и ноутбуков

Дело не в размере платежа, а в схеме оплаты. По задумке, вносить сбор нужно до допуска товара к продаже. Без оплаты технику просто не получится ввести в оборот через систему «Честный ЗНАК». Для бизнеса это выглядит так:

импортер завозит крупную партию смартфонов или ноутбуков; платит сбор за всю партию сразу — еще до первой продажи; замораживает деньги в обороте и ждет выручки.

Для небольших компаний такая нагрузка на оборотный капитал может оказаться болезненной. Выложить миллионы рублей заранее, не продав ни одного устройства, — удовольствие на любителя. Поэтому бизнес и предложил платить постфактум, то есть после реализации товара.

Перенос на 1 декабря — это, по сути, компромисс. Время на подготовку появилось, а сами правила игры пока обсуждаются. Если хотите обсудить новый сбор и поделиться мнением, пишите в наш чат в Telegram или МАКС — там собрались самые внимательные читатели.

Стоит ли покупать iPhone и MacBook до введения техсбора

Если коротко — в ближайшие месяцы паниковать не из-за чего. До декабря техника продается по старым правилам, а суммы сбора настолько малы, что напрямую на ценнике вы их не увидите.

Но есть нюанс, за которым стоит следить. Технологический сбор — это новый обязательный платеж, и его размер в будущем вполне могут пересмотреть. А еще сбор могут распространить на другие категории: планшеты, наушники, умные часы. Если под него попадут AirPods и Apple Watch, совокупный эффект для кошелька станет заметнее.

Стоит держать в уме и другие инициативы властей. Например, ходили разговоры о том, правда ли, что iPhone обложат дополнительным налогом — и вот такой утильсбор ударил бы по ценам куда заметнее техсбора. Так что держать тему на радаре имеет смысл — особенно тем, кто и так внимательно считает деньги при покупке техники в России.