Почему Макбук Нео — лучший ноутбук для школьника. Проверил на своих детях

Помните, я недавно рассказывал, как заказал MacBook Neo из США и в итоге пожалел об этом? Так вот, тот самый ноутбук наконец-то ко мне приехал. Заказывал я его, к слову, не себе и даже не дочери, а жене — нужен был легкий компьютер для работы из любого угла квартиры. Но коробку мы вскрыли вечером, а к утру ноутбук уже переехал на стол к дочке. Так бывает: берешь технику для одного человека, а пользуется ей совсем другой. Рассказываю, как самый дешевый MacBook за пару дней превратился в детский ноутбук — и почему я не стал его отбирать.



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Как выбрать ноутбук для ребёнка

Сценарий был простой. Жене нужен был компьютер — что-то компактное, чтобы работать из любого угла квартиры, а не сидеть привязанной к одному столу. MacBook Neo подходил по всем параметрам: 13 дюймов, вес чуть больше килограмма, тонкий корпус. Заказал, дождался доставки, поставил заряжаться.

Дочка подошла из любопытства — посмотреть на новую штуку на столе. Открыла крышку, провела пальцем по тачпаду, нашла браузер, включила мультики. Через десять минут стало понятно, что хозяйка у ноутбука теперь другая. Она не спрашивала, как тут что работает. Просто села и начала пользоваться, будто компьютер был у нее всегда.

Жене я в итоге заказал второй такой же. А этот так и остался детским. Кстати, подобные истории из жизни с гаджетами я постоянно рассказываю в наших каналах в Telegram и МАКС — подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить.

Почему MacBook проще Windows-ноутбука для ребёнка

Главное открытие — ребенку не пришлось ничего объяснять. В macOS логика интерфейса устроена так, что разобраться может человек вообще без опыта. Иконки крупные, жесты на тачпаде интуитивные, приложения открываются в один тап.

Дочка сама нашла, как сделать громче, как переключаться между вкладками, как свернуть окно. Никаких настроек, никаких «пап, а где тут…». Для меня это оказался отдельный плюс: не нужно сидеть рядом и работать техподдержкой. Отдельно отмечу родительский контроль. Через «Экранное время» можно ограничить время за компьютером, заблокировать ненужные сайты и задать расписание. Настраивается за пять минут прямо с моего iPhone. Для ноутбука, за которым сидит ребенок, это важнее любых характеристик.

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Работает все, кстати, нормально. Браузер, видео, простые игры из App Store, обучающие приложения — Neo тянет это без задержек. Греться при просмотре мультиков ему нечем: система охлаждения здесь пассивная, вентилятора нет вообще, поэтому ноутбук работает абсолютно бесшумно.

MacBook Neo для учёбы: экран, память и автономность

Теперь к железу — коротко и по делу. MacBook Neo построен на процессоре A18 Pro. Да, это тот самый чип, что стоит в iPhone 16 Pro, и для ноутбука Apple это первый подобный шаг — раньше компьютеры Mac работали только на чипах серии M. Звучит как компромисс, но на практике A18 Pro по многим сценариям обходит старичка M1, который до сих пор отлично себя чувствует в ноутбуках. Я как-то сравнивал Neo с MacBook Pro в реальной работе — разница есть, но для детских задач запаса более чем достаточно.

Экран — 13-дюймовый Liquid Retina с разрешением 2408×1506 точек и яркостью до 500 нит. Картинка четкая, миллиард цветов, мультики и фотографии выглядят прекрасно. Оперативной памяти 8 ГБ, накопитель — 256 или 512 ГБ в зависимости от версии. Корпус алюминиевый, на выбор четыре цвета: серебристый, розовый, ярко-зеленый и темно-синий.

Автономность — то, ради чего вообще берут ноутбук. Apple обещает до 16 часов просмотра видео и около 11 часов веб-серфинга. На практике дочка садится за него после школы, и до вечера заряжать не приходится. Весит Neo 1,23 кг при толщине 1,27 см — ребенок спокойно носит его из комнаты в комнату.

Понятно, что для монтажа видео или тяжелых задач это не вариант. Но для учебы, браузера, презентаций и развлечений запаса хватает с головой.

Сколько стоит MacBook Neo на Озоне

Самое интересное — цена. MacBook Neo это самый дешевый ноутбук Apple за всю историю компании. В США он стартовал с 599 долларов, а образовательная версия для студентов стоит и вовсе 499.

В России его можно взять на Озоне. Сам ноутбук обойдется в 47 300 рублей, плюс придется доплатить 5 400 рублей таможенной пошлины. Итого выйдет около 52 700 рублей за новый MacBook. Для сравнения: в офлайн-рознице и у части продавцов за Neo просят 57-80 тысяч. К слову, цена MacBook Neo в России в последнее время подобралась к американской, так что искать выгодные варианты стало заметно проще.

Купить MacBook Neo на Ozon

Если вы выбираете первый ноутбук ребенку и не хотите переплачивать, MacBook Neo — отличный кандидат. Понятная macOS, нормальная автономность, бесшумная работа, родительский контроль из коробки и адекватная цена. Я заказывал его жене, но ни разу не пожалел, что компьютер достался дочке — она освоила его без единого вопроса. А это, пожалуй, и есть лучший показатель для детского ноутбука.