Почему Макбук Нео — лучший ноутбук для школьника. Проверил на своих детях

Иван Кузнецов

Помните, я недавно рассказывал, как заказал MacBook Neo из США и в итоге пожалел об этом? Так вот, тот самый ноутбук наконец-то ко мне приехал. Заказывал я его, к слову, не себе и даже не дочери, а жене — нужен был легкий компьютер для работы из любого угла квартиры. Но коробку мы вскрыли вечером, а к утру ноутбук уже переехал на стол к дочке. Так бывает: берешь технику для одного человека, а пользуется ей совсем другой. Рассказываю, как самый дешевый MacBook за пару дней превратился в детский ноутбук — и почему я не стал его отбирать.

Дизайн у MacBook Neo, конечно, топ. Фото.

Дизайн у MacBook Neo, конечно, топ

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Как выбрать ноутбук для ребёнка

Сценарий был простой. Жене нужен был компьютер — что-то компактное, чтобы работать из любого угла квартиры, а не сидеть привязанной к одному столу. MacBook Neo подходил по всем параметрам: 13 дюймов, вес чуть больше килограмма, тонкий корпус. Заказал, дождался доставки, поставил заряжаться.

Как выбрать ноутбук для ребёнка. Милый розовый компьютер, неудивительно, что дочке понравился. Фото.

Милый розовый компьютер, неудивительно, что дочке понравился

Дочка подошла из любопытства — посмотреть на новую штуку на столе. Открыла крышку, провела пальцем по тачпаду, нашла браузер, включила мультики. Через десять минут стало понятно, что хозяйка у ноутбука теперь другая. Она не спрашивала, как тут что работает. Просто села и начала пользоваться, будто компьютер был у нее всегда.

Жене я в итоге заказал второй такой же. А этот так и остался детским. Кстати, подобные истории из жизни с гаджетами я постоянно рассказываю в наших каналах в Telegram и МАКС — подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить.

Почему MacBook проще Windows-ноутбука для ребёнка

Главное открытие — ребенку не пришлось ничего объяснять. В macOS логика интерфейса устроена так, что разобраться может человек вообще без опыта. Иконки крупные, жесты на тачпаде интуитивные, приложения открываются в один тап.

Почему MacBook проще Windows-ноутбука для ребёнка. Я взял MacBook сразу с русской клавиатурой. Фото.

Я взял MacBook сразу с русской клавиатурой

Дочка сама нашла, как сделать громче, как переключаться между вкладками, как свернуть окно. Никаких настроек, никаких «пап, а где тут…». Для меня это оказался отдельный плюс: не нужно сидеть рядом и работать техподдержкой. Отдельно отмечу родительский контроль. Через «Экранное время» можно ограничить время за компьютером, заблокировать ненужные сайты и задать расписание. Настраивается за пять минут прямо с моего iPhone. Для ноутбука, за которым сидит ребенок, это важнее любых характеристик.

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Работает все, кстати, нормально. Браузер, видео, простые игры из App Store, обучающие приложения — Neo тянет это без задержек. Греться при просмотре мультиков ему нечем: система охлаждения здесь пассивная, вентилятора нет вообще, поэтому ноутбук работает абсолютно бесшумно.

MacBook Neo для учёбы: экран, память и автономность

Теперь к железу — коротко и по делу. MacBook Neo построен на процессоре A18 Pro. Да, это тот самый чип, что стоит в iPhone 16 Pro, и для ноутбука Apple это первый подобный шаг — раньше компьютеры Mac работали только на чипах серии M. Звучит как компромисс, но на практике A18 Pro по многим сценариям обходит старичка M1, который до сих пор отлично себя чувствует в ноутбуках. Я как-то сравнивал Neo с MacBook Pro в реальной работе — разница есть, но для детских задач запаса более чем достаточно.

MacBook Neo для учёбы: экран, память и автономность. А еще компьютер достаточно компактный, и при необходимости его можно будет взять с собой. Фото.

А еще компьютер достаточно компактный, и при необходимости его можно будет взять с собой

Экран — 13-дюймовый Liquid Retina с разрешением 2408×1506 точек и яркостью до 500 нит. Картинка четкая, миллиард цветов, мультики и фотографии выглядят прекрасно. Оперативной памяти 8 ГБ, накопитель — 256 или 512 ГБ в зависимости от версии. Корпус алюминиевый, на выбор четыре цвета: серебристый, розовый, ярко-зеленый и темно-синий.

Автономность — то, ради чего вообще берут ноутбук. Apple обещает до 16 часов просмотра видео и около 11 часов веб-серфинга. На практике дочка садится за него после школы, и до вечера заряжать не приходится. Весит Neo 1,23 кг при толщине 1,27 см — ребенок спокойно носит его из комнаты в комнату.

Понятно, что для монтажа видео или тяжелых задач это не вариант. Но для учебы, браузера, презентаций и развлечений запаса хватает с головой.

Сколько стоит MacBook Neo на Озоне

Самое интересное — цена. MacBook Neo это самый дешевый ноутбук Apple за всю историю компании. В США он стартовал с 599 долларов, а образовательная версия для студентов стоит и вовсе 499.

Сколько стоит MacBook Neo на Озоне. Сейчас компьютер можно купить достаточно выгодно. Фото.

Сейчас компьютер можно купить достаточно выгодно

В России его можно взять на Озоне. Сам ноутбук обойдется в 47 300 рублей, плюс придется доплатить 5 400 рублей таможенной пошлины. Итого выйдет около 52 700 рублей за новый MacBook. Для сравнения: в офлайн-рознице и у части продавцов за Neo просят 57-80 тысяч. К слову, цена MacBook Neo в России в последнее время подобралась к американской, так что искать выгодные варианты стало заметно проще.

Купить MacBook Neo на Ozon

Если вы выбираете первый ноутбук ребенку и не хотите переплачивать, MacBook Neo — отличный кандидат. Понятная macOS, нормальная автономность, бесшумная работа, родительский контроль из коробки и адекватная цена. Я заказывал его жене, но ни разу не пожалел, что компьютер достался дочке — она освоила его без единого вопроса. А это, пожалуй, и есть лучший показатель для детского ноутбука.

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