Какие iPhone, iPad и Mac обновятся на iOS 27, iPadOS 27 и macOS 27. Полный список поддерживаемых устройств

До WWDC 2026 остаются считанные дни, а большая часть новых функций iOS 27 уже утекла в сеть. Но вместе со свежими возможностями каждую осень приходит и грустная традиция: часть устройств остаётся на старой версии навсегда. В этом году список «отказников» особенно заметный, и если вы держите в руках iPhone 11 или работаете на Mac с процессором Intel, эта статья — для вас.



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Apple годами поддерживает старые устройства дольше конкурентов. Но рано или поздно новым функциям нужна более мощная начинка — и тогда самые возрастные модели уходят на покой. Сразу оговоримся: списки по iPhone и iPad пока строятся на утечках и расчётах, а вот по Mac всё уже официально. Разберём по порядку.

iPhone, которые обновятся на iOS 27

По данным китайского инсайдера Instant Digital из Weibo, опубликовавшего полный перечень совместимых моделей, без iOS 27 останутся четыре смартфона:

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone SE (2-го поколения)

Логика очевидна: все четыре аппарата построены на чипе A13 Bionic, который дебютировал ещё в 2019 году. Год назад iOS 26 уже попрощалась с iPhone XR, XS и XS Max — теперь очередь дошла до следующего поколения. Важно помнить, что это пока только утечка, и финальный список Apple назовёт на презентации.

Таким образом, список поддерживаемых устройств выглядит так:

iPhone Air

iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max

iPhone 16e, 17e

iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone SE (3-го поколения)

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max

Даже если ваш смартфон в списке, обновляться есть ради чего. На iPhone, например, наконец-то появится многозадачность как на iPad — две программы на одном экране одновременно.

Список iPad с поддержкой iPadOS 27

Отдельных утечек по планшетам пока нет, поэтому список ниже — наш прогноз, построенный по аналогии с iPhone. Если Apple действительно отрежет ещё одно поколение, под удар попадут:

iPad (8-го поколения)

iPad Air 3

iPad mini 5

У всех троих внутри чип A12 Bionic — поколение, от которого Apple постепенно избавляется в новых прошивках. Так что, если эти модели и попрощаются с поддержкой, удивляться не придётся.

Таким образом, список поддерживаемых устройств выглядит так:

iPad Pro 11 дюймов (1-го поколения, 2018)

iPad Pro 12,9 дюйма (3-го поколения, 2018)

iPad Pro 11 дюймов (2-го поколения, 2020)

iPad Pro 12,9 дюйма (4-го поколения, 2020)

iPad Pro 11 дюймов (3-го поколения, M1, 2021)

iPad Pro 12,9 дюйма (5-го поколения, M1, 2021)

iPad Pro 11 дюймов (4-го поколения, M2, 2022)

iPad Pro 12,9 дюйма (6-го поколения, M2, 2022)

iPad Pro 11 и 13 дюймов (M4, 2024)

iPad Pro 11 и 13 дюймов (M5, 2025)

iPad Air (4-го поколения, 2020)

iPad Air (5-го поколения, M1, 2022)

iPad Air 11 и 13 дюймов (M2, 2024)

iPad Air 11 и 13 дюймов (M3, 2025)

iPad Air 11 и 13 дюймов (M4, 2026)

iPad (9-го поколения, 2021)

iPad (10-го поколения, 2022)

iPad (A16, 11-го поколения, 2025)

iPad mini (6-го поколения, 2021)

iPad mini (A17 Pro, 7-го поколения, 2024)

Отдельно держите в уме iPad Pro 2018 года: он работает на чипе A12X — близком родственнике того самого A12, от которого Apple и избавляется. По сути, это поколение в одной лодке с выпадающими планшетами, поэтому именно 2018 Pro — самый вероятный кандидат на вылет, если компания проведёт границу строго по железу. Хотите первыми узнавать о судьбе любимых планшетов? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Какие Mac обновятся на macOS 27

А вот здесь никаких догадок — Apple подтвердила всё сама. Ещё в июне 2025 года компания подробно объяснила, почему отказывается от процессоров Intel. Четыре последних «интеловых» компьютера, которым ещё доступна macOS 26, дальше не пойдут:

MacBook Pro (16 дюймов, 2019)

MacBook Pro (13 дюймов, 2020, четыре порта Thunderbolt 3)

iMac (2020)

Mac Pro (2019)

macOS 26 Tahoe стала последней версией с поддержкой Intel. Теперь macOS 27 будет работать только на Apple Silicon — это закономерный финал перехода, начатого в 2020 году вместе с чипом M1. Если у вас один из этих Mac, паниковать рано: компьютер продолжит работать и какое-то время будет получать обновления безопасности.

Таким образом, список поддерживаемых устройств выглядит так:

MacBook Neo

MacBook Air (M1, 2020)

MacBook Air (M2, 2022)

MacBook Air (M3, 2024)

MacBook Air (M4, 2025)

MacBook Air (M5, 2026)

MacBook Pro 13 дюймов (M1, 2020)

MacBook Pro 14 и 16 дюймов (M1 Pro и M1 Max, 2021)

MacBook Pro 13 дюймов (M2, 2022)

MacBook Pro 14 и 16 дюймов (M2 Pro и M2 Max, 2023)

MacBook Pro 14 и 16 дюймов (M3, M3 Pro и M3 Max, 2023)

MacBook Pro 14 и 16 дюймов (M4, M4 Pro и M4 Max, 2024)

MacBook Pro 14 дюймов (M5, 2025)

MacBook Pro 14 и 16 дюймов (M5 Pro и M5 Max, 2026)

Mac mini (M1, 2020)

Mac mini (M2 и M2 Pro, 2023)

Mac mini (M4 и M4 Pro, 2024)

iMac (M1, 2021)

iMac (M3, 2023)

iMac (M4, 2024)

Mac Studio (M1 Max и M1 Ultra, 2022)

Mac Studio (M2 Max и M2 Ultra, 2023)

Mac Studio (M3 Ultra и M4 Max, 2025)

Mac Pro (M2 Ultra, 2023)

Как видите, в строю остаётся вся линейка на Apple Silicon — от самого первого M1 2020 года до свежих M5. Если ваш Mac в этом списке, можно спокойно дожидаться осеннего обновления.

Стоит ли менять устройство, которое не обновляется

Главное — без спешки. Даже без обновления ваш iPhone, iPad или Mac не превратится в кирпич: приложения продолжат запускаться, а Apple ещё какое-то время будет латать дыры в безопасности. Так что менять технику прямо завтра необязательно.

Если же вы давно присматривались к апгрейду, повод появился. Самый доступный вход в актуальную линейку — iPhone 16e, который в России обходится заметно дешевле флагманов. А вот владельцам Intel-машин стоит готовиться к переходу на Apple Silicon: разница в производительности и автономности того стоит.

Остались вопросы или не нашли свою модель в списках? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС — там вам точно помогут. А вы пользуетесь кем-то из «отказников», и подтолкнёт ли это вас к покупке нового устройства?

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