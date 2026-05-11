Почему в Apple Watch нет Touch ID, хотя Apple очень хотела

Миша Королев

По данным китайского инсайдера Instant Digital, Apple отказалась от идеи встроить сканер отпечатков пальцев в Apple Watch. Причин две: дополнительный сенсор слишком дорог на фоне роста цен на память и компоненты, а его электроника заняла бы место, нужное под более ёмкий аккумулятор. Пока это слух, но он объясняет, почему многолетние ожидания Touch ID на часах могут так и остаться ожиданиями — особенно на фоне скорого выхода Apple Watch Series 12.

Как Apple хотела встроить Touch ID в Digital Crown

История тянется не первый год. Ещё в 2020 году патентная заявка Apple показывала, что компания рассматривает встраивание Touch ID прямо в Digital Crown — то самое колёсико на боку часов. Формулировки в патенте были, как обычно, размытыми, но иллюстрации не оставляли вопросов: датчик планировали разместить именно в колёсике.

Летом прошлого года Macworld нашёл утечку кода, которая указывала на запуск функции в моделях 2026 года. В коде упоминался «AppleMesa» — внутреннее кодовое имя Touch ID у Apple. Тогда казалось, что часы вот-вот получат собственный биометрический сенсор.

Почему Apple отказалась от Touch ID в Apple Watch

Теперь Instant Digital — у которого есть репутация довольно точного источника по продуктам Apple — пишет, что компания передумала. По его словам, разговоры про биометрию в Apple Watch остаются чистым слухом, а текущая логика Apple — оставить разблокировку через привязанный iPhone. Фокус компании сейчас на другом: более ёмкая батарея и датчики здоровья.

Причины отказа от Touch ID он называет две:

  • стоимость дополнительного сенсора в момент, когда маржинальность Apple и так страдает из-за подорожавшей памяти и других компонентов;
  • место под управляющую электронику сенсора пришлось бы отнять у аккумулятора.

Важно держать в голове: это утечка от стороннего инсайдера, а не заявление Apple. Официально компания планы по Touch ID в часах не комментировала ни в одну сторону. Кстати, вместо биометрии Apple делает ставку на продвинутые функции здоровья, вроде оценки сна.

Touch ID в Apple Watch: зачем нужен

Для повседневного сценария ничего не меняется. Apple Watch разблокируются автоматически, когда вы снимаете часы и надеваете их снова, разблокировав рядом iPhone. Дальше до конца дня часы остаются открытыми — пока вы их не снимете. Сценариев, где Touch ID реально пригодился бы, не так много: разве что подтверждение покупок Apple Pay или вход в банковские приложения прямо с запястья.

Компромисс, о котором говорит инсайдер, выглядит логично. Между сканером отпечатка и батареей большинство пользователей выберут второе — автономность Apple Watch давно остаётся главной претензией к линейке, особенно на фоне конкурентов с неделей работы.

Стоит ли ждать Apple Watch с Touch ID в 2026 году

Здесь есть две стороны. С одной — патент и утечка кода были, и они достаточно конкретные, чтобы говорить о реальной разработке. С другой — Apple регулярно доводит до прототипов функции, которые потом не выходят в продукт. Решение «не выпускать» — такая же часть процесса, как и решение «выпускать».

Instant Digital — источник с приличной репутацией, но не на уровне Куо или Гурмана. Воспринимать его слова стоит как сигнал, а не как окончательный приговор. До анонса осенних Apple Watch ещё есть время, и планы Apple теоретически могут поменяться снова. А пока можно посмотреть, какие новые циферблаты появятся в watchOS 27.

Если вы выбираете Apple Watch в 2026 году и ждали именно Touch ID — расчёт лучше строить без этой функции. Покупать часы «в надежде, что добавят» — плохая стратегия в принципе, а в случае с этим слухом особенно.

Если у вас уже есть Apple Watch и вас устраивает текущая разблокировка через iPhone — новость можно спокойно пропустить. Практически она ничего не меняет: биометрии на часах как не было, так и не будет, по крайней мере в обозримом будущем. А вот обещание более крупной батареи и новых датчиков здоровья — это уже куда более интересный ориентир для тех, кто планирует апгрейд.

