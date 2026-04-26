Тим Кук назвал свою главную ошибку в Apple за все 15 лет на посту CEO

Тим Кук на прощальной встрече с сотрудниками Apple назвал запуск Apple Maps в 2012 году своей первой большой ошибкой на посту CEO. Впервые за всё время он объяснил причину провала: тестирование карт проводилось в основном в окрестностях штаб-квартиры Apple в Купертино, и команда просто не заметила, насколько плохо сервис работает в остальном мире. Об этом стало известно на фоне того, что Тим Кук уходит с поста главы Apple.



Почему Карты Apple провалились после запуска в 2012 году

По данным Bloomberg, на внутренней встрече Apple Town Hall 22 апреля 2026 года Кук обсуждал с сотрудниками передачу полномочий новому CEO Джону Тернусу. В ходе разговора уходящий глава компании вспомнил и о своих ошибках.

Продукт не был готов, а мы думали, что он готов, потому что тестировали в основном локально, рядом с собой.

Это первое публичное объяснение того, почему Apple Maps при запуске выдавали ошибочные маршруты, иногда буквально угрожавшие жизни пользователей. Австралийская полиция в 2012 году даже выпускала предупреждения о навигации Apple.

Последствия того запуска были серьёзными: Кук уволил руководителя Apple Maps Ричарда Уильямсона, публично извинился перед пользователями, а затем уволил и Скотта Форсталла — вице-президента, отвечавшего за iOS и отказавшегося подписать то самое извинение. Форсталл, напомним, был лично отобран Стивом Джобсом и долгое время считался одним из кандидатов на пост CEO. С тех пор структура Apple была стабильна и только в конце 2025 года топ-менеджеры вновь стали уходить из Apple, но уже по своей инициативе.

Apple Watch — главным продукт эпохи Тима Кука

Когда речь зашла об успехах, Кук выделил Apple Watch. По его словам, он до сих пор помнит первое письмо от пользователя, который написал, что часы спасли ему жизнь.

Сейчас я получаю такие письма каждый день, но то первое заставило меня буквально остановиться

Он назвал Apple Watch главным достижением за время своего руководства, хотя добавил, что «выдающихся моментов было много».

При этом Кук признал, что список его ошибок за 15 лет был бы «необычайно длинным». Среди очевидных кандидатов — отменённый проект Apple Car и так и не вышедшая беспроводная зарядка AirPower, которую Apple анонсировала публично, но не смогла довести до производства. Ранее сам Кук уже рассказывал о будущем Apple после своего ухода и судя по преемнику, таких проблем больше возникнуть не должно.

Apple Maps в 2026 году: как изменились карты Apple

С 2012 года Apple вложила огромные ресурсы в переработку картографического сервиса. Сегодня Apple Maps считается сильным продуктом — по данным WSJ, к 2023 году пользователи стали относиться к нему значительно лучше. Тем не менее идеальным сервис назвать по-прежнему нельзя: как отмечает редакция AppleInsider, у одного из сотрудников кнопка «Домой» периодически прокладывает маршрут к месту с похожим названием в нескольких километрах от реального адреса.

Кроме того, Apple Maps движется в сторону монетизации: летом 2026 года в сервисе появится реклама. Apple обещает, что она будет работать с соблюдением приватности пользователей, но сам факт появления рекламы в навигации — заметный сдвиг для компании, которая всегда позиционировала свои сервисы как альтернативу рекламной модели Google.

Что провал Apple Maps говорит о культуре Apple

История с Apple Maps — не просто курьёз из прошлого. Она показывает, как устроена культура принятия решений в Apple. Компания выпустила сырой продукт, заменив им Google Maps на сотнях миллионов iPhone, и была настолько уверена в его качестве, что не заметила проблемы за пределами Калифорнии.

Для пользователей эта история напоминает простую вещь: даже Apple может серьёзно ошибаться, и громкий запуск новой функции — не гарантия того, что она будет работать хорошо с первого дня. Это полезно держать в голове при каждом крупном обновлении.

Смена CEO на нового главу Apple Джона Тернуса, инженера по образованию и опыту, может повлиять на то, как Apple тестирует продукты перед запуском. Но это пока лишь надежда, а не факт.