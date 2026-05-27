Что нового в iOS 26.6 beta 1 и стоит ли устанавливать ее прямо сейчас

Кирилл Пироженко

Пока мы ждём iOS 27 с новыми функциями, Apple выпустила первую бета-версию iOS 26.6 для разработчиков. Обновление выглядит небольшим, но в нём есть две заметные правки для безопасности и работы с контактами: новая защита для Apple Maps и уведомление о превышении лимита заблокированных номеров.

Разбираемся в новых функциях iOS 26.6

iOS 26.6 beta 1: какие функции добавила Apple

Публичная iOS 26.5 уже вышла, а Apple продолжает дорабатывать линейку iOS 26 параллельно с подготовкой iOS 27 к показу на WWDC. Номер сборки iOS 26.6 beta 1 — 23G5028e против 23F77 у iOS 26.5. Сам по себе релиз небогат на новые функции, но включает два значимых изменения: защитный механизм для Карт и предупреждение в Контактах. Подробнее о том, что вошло в обновление, можно прочитать в нашем материале о первых бетах iOS 26.6.

Ничего принципиально нового в этой сборке нет. Apple сосредоточилась на стабильности

По сути это последние штрихи перед тем, как iOS 26 уйдёт в режим только обновлений безопасности. Если вы не разработчик и не сидите на бетах — спешить некуда: обе функции дождутся вас в публичном релизе. К тому же Apple должна в ближайшее время выпустить небольшой фикс iOS 26.5.1, который уберет баги и шероховатости iOS 26.5.

Сколько номеров можно заблокировать на iPhone

Главная бытовая новость беты — появилось уведомление о максимальном числе заблокированных номеров. Лимит — 20 000 контактов на iPhone или iPad. Когда вы упрётесь в потолок, система покажет сообщение «Blocked Contacts Limit Reached» и предложит сначала удалить кого-то из списка, чтобы заблокировать нового абонента.

Теперь мы знаем лимит по количеству заблокированных контактов. Вы никогда его не достигните

Чтобы почистить список, нужно зайти в Настройки — Приложения — Телефон — Заблокированные контакты. Там же приложения Телефон и Контакты подсказывают о дубликатах и предлагают убрать повторы.

Кому это вообще важно? Честный ответ — почти никому. 20 000 номеров в чёрном списке — это уровень человека, который годами вручную блокирует спам-звонки, или сценарий корпоративных устройств. Обычному пользователю удобнее использовать фильтрацию неизвестных номеров и сторонние определители, а не пополнять блок-лист вручную. Но если вы из тех, кто действительно копит блокировки тысячами, теперь хотя бы понятно, где находится граница.

Apple Maps Blastdoor: что это и от чего защищает

Второе изменение интереснее. В iOS 26.6 нашли новый системный компонент Maps Blastdoor. Сравнение прошивок iOS 26.5 и iOS 26.6 beta 1 показало, что в системе появился отдельный фреймворк — по сути, изолированный модуль для обработки данных Карт.

Apple Maps на iPhone — теперь данные обрабатываются в изолированной среде

Технология Blastdoor — не новая. Apple внедрила её ещё в iOS 14 для iMessage, чтобы защититься от так называемых zero-click атак — это уязвимости, при которых злоумышленнику достаточно прислать вам особым образом сформированное сообщение, и устройство можно скомпрометировать без единого клика жертвы. Blastdoor работает как «карантин»: входящие данные разбираются и проверяются в изолированной среде с ограниченными правами, и только потом передаются основной системе.

Деталей про Maps Blastdoor пока мало, но логика та же: изолировать обработку данных, которые приходят в Карты извне — маршруты, точки, ссылки, общие места. Это разумный шаг: Карты обмениваются с серверами и другими пользователями всё большим объёмом информации, и любая ошибка в парсинге этих данных потенциально превращается в дыру в безопасности.

Стоит ли устанавливать iOS 26.6 beta 1 прямо сейчас

Короткий ответ — нет, если у вас основной iPhone. Бета для разработчиков нестабильна, может сажать аккумулятор и ломать работу отдельных приложений. Обе функции работают незаметно для пользователя: уведомление о лимите вы, скорее всего, никогда не увидите, а Maps Blastdoor — это вообще фоновый защитный слой. К тому же Карты Apple в России максимально неактуальны, поэтому функция явно пройдет мимо 99% пользователей iPhone в нашей стране.

Новое в iOS 26.6 beta 1: улучшение безопасности Apple Maps и уведомления о заблокированных контактах

Если хочется попробовать новое раньше всех — дождитесь публичной беты или сразу финальной версии iOS 26.6. А пока ждёте, можете попробовать сделать свои 3D-обои на iPhone с уже установленной iOS 26.

Основные изменения Apple приберегла для iOS 27. Презентация состоится 8 июня 2026 года на WWDC. Среди ожидаемого — переработанная Siri, лучшая поддержка сторонних ИИ-сервисов и доработки стабильности. Это всё ещё прогноз и слухи, поэтому относиться к списку стоит как к ориентиру, а не к официальному анонсу.

