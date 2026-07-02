Купил магнитный повербанк UGREEN MagFlow Air на 10 000 мАч в отпуск. Делюсь впечатлениями после отдыха

Кирилл Пироженко

Перед каждым отпуском у меня в голове крутится один и тот же сценарий: где-нибудь в горах или на берегу телефон сядет в самый неудачный момент, как раз когда нужна карта или билет. В этот раз я решил не геройствовать и взял в поездку магнитный аккумулятор UGREEN MagFlow Air на 10 000 мАч. Две недели я гонял его не на столе дома, а в реальных условиях: в горах, на пляже, в дороге. Недавно я уже подробно разбирал зарядку UGREEN на 300 Вт, а сегодня поделюсь топовым повербанком из той же экосистемы. Если коротко, батарея мне зашла, но у неё есть свой характер, и про него важно знать заранее.

Этот аккумулятор отлично справился с зарядкой айфонов в отпуске. Фото.

Этот аккумулятор отлично справился с зарядкой айфонов в отпуске

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UGREEN MagFlow Air 10 000: что это за повербанк

Перед нами модель PB570, и это уже серьёзный класс устройства, а не лёгкая зарядка на один экстренный случай. Внутри две ячейки, включённые в серию, отсюда и солидная ёмкость. Корпус чёрный, матовый, спереди круг катушки Qi2, по которому магнитные повербанки узнаются с первого взгляда.

UGREEN MagFlow Air 10 000: что это за повербанк. Встроенный кабель можно использовать и для переноски. Фото.

Встроенный кабель можно использовать и для переноски

Главная фишка, которая выделяет эту модель, это встроенный кабель USB-C в оплётке. Он торчит прямо из корпуса, и его видно сразу. Звучит как мелочь, но на практике это снимает целый класс проблем: в дорогу можно вообще не брать отдельный шнур, он уже намертво вшит в аккумулятор. За кабель же, кстати, удобно цеплять батарею, когда несёшь её в руке. Проводная зарядка тут до 30 Вт, беспроводная по Qi2 до 15 Вт. Отдельно отмечу, что повербанк заявлен как разрешённый к провозу в самолёте, а это для отпуска прямо в тему: с такими вещами на досмотре лишних вопросов не любят.

По габаритам устройство не назвать миниатюрным. Оно заметно толще и тяжелее лёгких карманных батарей, но это честная плата за две ячейки и приличный запас энергии. В руке аккумулятор лежит плотно, без люфта и скрипа, материалы приятные. Чувствуется, что это сделано как вещь, а не как одноразовая побрякушка с маркетплейса за три копейки.

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Как держится MagSafe-повербанк через чехол

Для магнитного повербанка фиксация это половина смысла, поэтому магниты я проверял отдельно и придирчиво. К голому айфону батарея липнет идеально. Прикладываешь, и она намертво магнитится к корпусу, можно трясти телефон, можно ходить и бегать, ничего не отваливается. Это та самая приятная хватка, ради которой люди и берут именно магнитные модели, а не обычные повербанки с проводом.

Как держится MagSafe-повербанк через чехол. Аккумулятор немного выпирает за границы корпуса iPhone 15 Plus и 16 Plus. Фото.

Аккумулятор немного выпирает за границы корпуса iPhone 15 Plus и 16 Plus

Через чехол держится чуть слабее, но тут уже всё зависит не от батареи, а от магнитов в самом чехле. Если у вас нормальный чехол с честным MagSafe, фиксация остаётся уверенной, и повербанк никуда не денется. Если магниты в чехле слабенькие, аккумулятор будет держаться, но без той самой мёртвой хватки. Я часть теста гонял именно через чехол, и за две недели батарея ни разу не слетела сама по себе, даже когда телефон болтался в кармане куртки на ходу.

Единственный нюанс по эргономике: на iPhone 15 Plus и 16 Plus аккумулятор немного выпирает за границы корпуса. Ничего страшного, пользоваться телефоном это не мешает, но визуально торец чуть выходит за рамку. На моделях покрупнее это будет совсем незаметно.

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На сколько хватает повербанка на 10 000 мАч

Цифры на коробке это хорошо, но в отпуске важнее простой вопрос: сколько раз эта штука зарядит мой телефон. Я тестировал на iPhone 16 Plus, аппарат не самый прожорливый, но и не малыш с крошечной батареей.

На сколько хватает повербанка на 10 000 мАч. Полностью посаженный 16 Plus он поднимает до сотни дважды. Фото.

Полностью посаженный 16 Plus он поднимает до сотни дважды

По факту 10 000 мАч закрывают полную зарядку дважды. Полностью посаженный 16 Plus батарея поднимает до сотни, и после этого у неё ещё остаётся примерно на ту же операцию. То есть на двоих, или на один день с активной навигацией, фото и видео, это уже спокойный запас без нервов. Мы с женой по факту так и делили: уходим на весь день в горы, цепляем повербанк, и до вечера про розетку можно вообще не вспоминать.

Запаса хватает не только на айфон. От этой же батареи я спокойно подкидывал заряд в кейс AirPods и в Apple Watch, и ёмкость такое выдерживает без проблем. Для отпуска вдвоём, когда устройств в сумке набирается с десяток, это правильный объём: не приходится высчитывать, кому сегодня достанется зарядка, а кто потерпит до отеля.

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Скорость зарядки магнитного повербанка по проводу и Qi2

А вот тут начинается самое интересное, ради чего я вообще люблю тестировать гаджеты вдумчиво. У этой модели скорость зарядки приятно удивила, причём именно по магниту, а не по проводу, как можно было бы ожидать.

Скорость зарядки магнитного повербанка по проводу и Qi2. Ориентируемся на данные системы. Фото.

Ориентируемся на данные системы

Сначала я подключал повербанк к айфону встроенным проводом. Телефон честно показал, что отрезок с 58 до 80 процентов он пройдёт за 23 минуты. А когда я переключился на беспроводную зарядку по MagSafe, тот же участок батарея закрыла уже за 17 минут. Да, по магниту получилось быстрее, и для меня это было неожиданно приятно. Обычно беспроводная зарядка проигрывает кабелю, а тут вышло наоборот, так что снимать телефон с магнита и искать порт особого смысла нет.

Отдельно про нагрев, потому что для аккумуляторов это всегда щекотливая тема. В работе батарея грелась почти незаметно, даже под конец цикла зарядки. Это для меня жирный плюс в её копилку: видимо, две ячейки и более продуманная схема охлаждения дают о себе знать. Телефон при этом тоже оставался прохладным, а значит, и его аккумулятор изнашивается медленнее, чем на дешёвых батареях, которые греют корпус как сковородку.

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Стоит ли покупать MagFlow Air на 10 000 мАч

После двух недель плотного использования мой вывод простой: это крепкий универсальный повербанк для тех, кто не любит остаться без связи в дороге.

Стоит ли покупать MagFlow Air на 10 000 мАч. Серьезный вариант для поездок и долгих вылазок. Фото.

Серьезный вариант для поездок и долгих вылазок

Брать его стоит, если вы путешествуете вдвоём, уходите из отеля надолго или хотите подзаряжать не только айфон, но и наушники с часами. Встроенный кабель в оплётке снимает головную боль с поиском шнура, проводная зарядка до 30 Вт ощутимо бодрая, беспроводная по факту оказалась ещё быстрее, а нагрева почти нет. Плюс две полные зарядки 16 Plus от одной батареи это реально комфортный запас на день.

Платите вы за всё это габаритами и весом: устройство не из тех, что незаметно лежит в кармане, его лучше кидать в рюкзак или поясную сумку. На айфонах формата Plus торец чуть выпирает за рамку корпуса. Но в дороге этот размен мне показался честным, потому что взамен вы получаете спокойствие и автономность на весь день.

По части доступности тоже всё в порядке. Официальные продажи в России стартуют в июле, так что ждать серых поставок и переживать за гарантию не придётся. Помимо заказа онлайн, повербанк можно будет взять и офлайн, в привычных сетях вроде М.Видео, DNS и «Технопарка», то есть пощупать перед покупкой и сразу унести с собой получится без проблем.

Если вам нужен один аккумулятор, который вытянет двоих и кучу гаджетов сразу, MagFlow Air на 10 000 мАч закроет эту задачу с запасом. Я погонял его в реальном отпуске и ни о чём не пожалел.

Купить повербанк на 10 000 мАч

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