Купил магнитный повербанк UGREEN MagFlow Air на 10 000 мАч в отпуск. Делюсь впечатлениями после отдыха

Перед каждым отпуском у меня в голове крутится один и тот же сценарий: где-нибудь в горах или на берегу телефон сядет в самый неудачный момент, как раз когда нужна карта или билет. В этот раз я решил не геройствовать и взял в поездку магнитный аккумулятор UGREEN MagFlow Air на 10 000 мАч. Две недели я гонял его не на столе дома, а в реальных условиях: в горах, на пляже, в дороге. Недавно я уже подробно разбирал зарядку UGREEN на 300 Вт, а сегодня поделюсь топовым повербанком из той же экосистемы. Если коротко, батарея мне зашла, но у неё есть свой характер, и про него важно знать заранее.



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UGREEN MagFlow Air 10 000: что это за повербанк

Перед нами модель PB570, и это уже серьёзный класс устройства, а не лёгкая зарядка на один экстренный случай. Внутри две ячейки, включённые в серию, отсюда и солидная ёмкость. Корпус чёрный, матовый, спереди круг катушки Qi2, по которому магнитные повербанки узнаются с первого взгляда.

Главная фишка, которая выделяет эту модель, это встроенный кабель USB-C в оплётке. Он торчит прямо из корпуса, и его видно сразу. Звучит как мелочь, но на практике это снимает целый класс проблем: в дорогу можно вообще не брать отдельный шнур, он уже намертво вшит в аккумулятор. За кабель же, кстати, удобно цеплять батарею, когда несёшь её в руке. Проводная зарядка тут до 30 Вт, беспроводная по Qi2 до 15 Вт. Отдельно отмечу, что повербанк заявлен как разрешённый к провозу в самолёте, а это для отпуска прямо в тему: с такими вещами на досмотре лишних вопросов не любят.

По габаритам устройство не назвать миниатюрным. Оно заметно толще и тяжелее лёгких карманных батарей, но это честная плата за две ячейки и приличный запас энергии. В руке аккумулятор лежит плотно, без люфта и скрипа, материалы приятные. Чувствуется, что это сделано как вещь, а не как одноразовая побрякушка с маркетплейса за три копейки.

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Как держится MagSafe-повербанк через чехол

Для магнитного повербанка фиксация это половина смысла, поэтому магниты я проверял отдельно и придирчиво. К голому айфону батарея липнет идеально. Прикладываешь, и она намертво магнитится к корпусу, можно трясти телефон, можно ходить и бегать, ничего не отваливается. Это та самая приятная хватка, ради которой люди и берут именно магнитные модели, а не обычные повербанки с проводом.

Через чехол держится чуть слабее, но тут уже всё зависит не от батареи, а от магнитов в самом чехле. Если у вас нормальный чехол с честным MagSafe, фиксация остаётся уверенной, и повербанк никуда не денется. Если магниты в чехле слабенькие, аккумулятор будет держаться, но без той самой мёртвой хватки. Я часть теста гонял именно через чехол, и за две недели батарея ни разу не слетела сама по себе, даже когда телефон болтался в кармане куртки на ходу.

Единственный нюанс по эргономике: на iPhone 15 Plus и 16 Plus аккумулятор немного выпирает за границы корпуса. Ничего страшного, пользоваться телефоном это не мешает, но визуально торец чуть выходит за рамку. На моделях покрупнее это будет совсем незаметно.

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На сколько хватает повербанка на 10 000 мАч

Цифры на коробке это хорошо, но в отпуске важнее простой вопрос: сколько раз эта штука зарядит мой телефон. Я тестировал на iPhone 16 Plus, аппарат не самый прожорливый, но и не малыш с крошечной батареей.

По факту 10 000 мАч закрывают полную зарядку дважды. Полностью посаженный 16 Plus батарея поднимает до сотни, и после этого у неё ещё остаётся примерно на ту же операцию. То есть на двоих, или на один день с активной навигацией, фото и видео, это уже спокойный запас без нервов. Мы с женой по факту так и делили: уходим на весь день в горы, цепляем повербанк, и до вечера про розетку можно вообще не вспоминать.

Запаса хватает не только на айфон. От этой же батареи я спокойно подкидывал заряд в кейс AirPods и в Apple Watch, и ёмкость такое выдерживает без проблем. Для отпуска вдвоём, когда устройств в сумке набирается с десяток, это правильный объём: не приходится высчитывать, кому сегодня достанется зарядка, а кто потерпит до отеля.

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Скорость зарядки магнитного повербанка по проводу и Qi2

А вот тут начинается самое интересное, ради чего я вообще люблю тестировать гаджеты вдумчиво. У этой модели скорость зарядки приятно удивила, причём именно по магниту, а не по проводу, как можно было бы ожидать.

Сначала я подключал повербанк к айфону встроенным проводом. Телефон честно показал, что отрезок с 58 до 80 процентов он пройдёт за 23 минуты. А когда я переключился на беспроводную зарядку по MagSafe, тот же участок батарея закрыла уже за 17 минут. Да, по магниту получилось быстрее, и для меня это было неожиданно приятно. Обычно беспроводная зарядка проигрывает кабелю, а тут вышло наоборот, так что снимать телефон с магнита и искать порт особого смысла нет.

Отдельно про нагрев, потому что для аккумуляторов это всегда щекотливая тема. В работе батарея грелась почти незаметно, даже под конец цикла зарядки. Это для меня жирный плюс в её копилку: видимо, две ячейки и более продуманная схема охлаждения дают о себе знать. Телефон при этом тоже оставался прохладным, а значит, и его аккумулятор изнашивается медленнее, чем на дешёвых батареях, которые греют корпус как сковородку.

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Стоит ли покупать MagFlow Air на 10 000 мАч

После двух недель плотного использования мой вывод простой: это крепкий универсальный повербанк для тех, кто не любит остаться без связи в дороге.

Брать его стоит, если вы путешествуете вдвоём, уходите из отеля надолго или хотите подзаряжать не только айфон, но и наушники с часами. Встроенный кабель в оплётке снимает головную боль с поиском шнура, проводная зарядка до 30 Вт ощутимо бодрая, беспроводная по факту оказалась ещё быстрее, а нагрева почти нет. Плюс две полные зарядки 16 Plus от одной батареи это реально комфортный запас на день.

Платите вы за всё это габаритами и весом: устройство не из тех, что незаметно лежит в кармане, его лучше кидать в рюкзак или поясную сумку. На айфонах формата Plus торец чуть выпирает за рамку корпуса. Но в дороге этот размен мне показался честным, потому что взамен вы получаете спокойствие и автономность на весь день.

По части доступности тоже всё в порядке. Официальные продажи в России стартуют в июле, так что ждать серых поставок и переживать за гарантию не придётся. Помимо заказа онлайн, повербанк можно будет взять и офлайн, в привычных сетях вроде М.Видео, DNS и «Технопарка», то есть пощупать перед покупкой и сразу унести с собой получится без проблем.

Если вам нужен один аккумулятор, который вытянет двоих и кучу гаджетов сразу, MagFlow Air на 10 000 мАч закроет эту задачу с запасом. Я погонял его в реальном отпуске и ни о чём не пожалел.

Купить повербанк на 10 000 мАч