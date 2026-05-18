10 функций iPhone, о которых не знает большинство: проверь, пользуешься ли ты ими

iOS за годы обросла десятками функций, о которых не догадывается даже опытный пользователь. Apple редко выносит такие настройки на видное место — вот они и пылятся где-то в глубине подменю. Помимо этих советов, у iPhone есть и скрытые возможности вроде встроенного сканера и конвертера файлов. Собрал десять приёмов, которые работают на iPhone с iOS 26 и новее. Стоит попробовать хотя бы раз.



ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В МАКС, ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ САМЫЕ ТОПОВЫЕ ТОВАРЫ С ALIEXPRESS ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ

Виджет из иконки приложения на iPhone

Любая иконка на главном экране может стать виджетом без захода в отдельное меню. Достаточно зажать значок и выбрать один из квадратов наверху — это и есть размеры виджета. Работает и со встроенными приложениями Apple, и со сторонними, если у них есть виджет. Чтобы вернуть обычную иконку, снова зажмите её и нажмите на значок с четырьмя квадратами в верхнем левом углу.

Полезно тем, кто хочет видеть прямо на рабочем столе погоду, календарь или заметки, не переключаясь в приложение. Виджеты экономят время: вместо того чтобы открывать программу, листать вкладки и искать нужную информацию, вы получаете её одним взглядом на экран. Особенно удобно с виджетами Погоды и Календаря — они показывают актуальные данные без единого касания. Попробуйте поставить виджет заметок на главный экран, и вы удивитесь, насколько чаще будете в них заглядывать.

Где посмотреть посещённые места на iPhone

В приложении Карты есть отдельный раздел с местами, где вы побывали. Удобно, если съездили на выходные в новый город и хотите вспомнить, где находился тот самый ресторан. Чтобы открыть список, зайдите в Карты, нажмите на свой профиль, выберите «Места» и затем «Посещённые места». Записи отсортированы по категориям — например, отдых или покупки — и по городам.

Историю можно очистить вручную или выставить срок хранения. Полностью отключить функцию отслеживания можно по пути «Настройки — Карты — Геопозиция — Посещённые места». Если вы переживаете за конфиденциальность, стоит заглянуть в этот раздел и решить, что оставить, а что удалить. Кстати, история мест полезна не только для ностальгии — по ней можно восстановить маршрут поездки или найти адрес заведения, название которого вылетело из головы. Хотите узнать про iPhone ещё больше? Подписывайтесь на наш канал в Telegram и МАКС.

Создать свою вибрацию на контакт в iPhone

Держите iPhone на беззвучке? Тогда настройте свой рисунок вибрации для конкретных людей — и будете понимать, кто пишет, даже не глядя на экран. Есть немало неочевидных функций iOS, которые делают iPhone удобнее, и кастомные вибрации — одна из них. Настроить рисунок вибрации можно так:

Откройте контакт в приложении Контакты и нажмите «Править». Выберите «Рингтон» или «Звук сообщения». Перейдите в раздел «Тактильные сигналы» и нажмите «Создать вибрацию». Задайте рисунок обычными касаниями и удержаниями пальца по экрану.

Эта функция особенно пригодится тем, кто работает в шумном офисе или, наоборот, в тихой обстановке, где звонок неуместен. Можно задать уникальный паттерн вибрации для супруга, начальника или близкого друга — и мгновенно понимать по ощущению в кармане, стоит ли доставать телефон прямо сейчас. Функция существует уже много лет, но пользуются ей единицы.

Изменить кнопки на экране блокировки iPhone

Фонарик и камера на экране блокировки — это не приговор. Любую из этих кнопок можно заменить на действие из Пункта управления, включая команды от сторонних приложений. Если вам не нужна камера на экране блокировки, стоит узнать, как отключить запуск камеры с экрана блокировки и поставить что-то более полезное.

Чтобы заменить кнопки, сделайте следующее:

Зажмите экран блокировки. Нажмите «Настроить» для текущих обоев или «+» для новых. Уберите ненужную кнопку через «–». Добавьте новую через «+».

Это особенно удобно, если вместо фонарика вы чаще запускаете диктофон, переводчик или быстрый сценарий из Команд. Многие ставят себе запуск Shazam одним нажатием — услышали песню, ткнули кнопку на локскрине и тут же узнали название. Вариантов десятки, и подобрать можно под любой сценарий использования.

Касание задней панели iPhone: как включить и настроить

Функция Back Tap появилась давно, но о ней легко забыть. Двойное или тройное постукивание по задней крышке iPhone может запускать что угодно — скриншот, фонарик или собственный сценарий из приложения Команды. Настройка спрятана в «Настройки — Универсальный доступ — Касание — Касание задней панели». Если интересно копнуть глубже, у нас есть отдельный материал про скрытые функции боковой кнопки.

Главное преимущество Back Tap в том, что он работает даже через чехол. Можно назначить двойное постукивание на скриншот, а тройное — на включение фонарика или запуск Shazam. В сочетании с приложением Команды возможности становятся практически безграничными: запуск таймера, отправка заготовленного сообщения, переключение режима фокусировки. Попробуйте хотя бы один жест — скорее всего, вы к нему быстро привыкнете.

Длинный скриншот на iPhone: как создать

Обычный скриншот сохраняет только то, что видно на экране. Но если нужно сохранить длинную статью или PDF целиком, есть отдельный режим. Сделайте скриншот как обычно, нажмите на превью в углу и выберите вкладку «Вся страница» вверху. Длинный скриншот сохраняется в PDF — его можно отправить или положить в Файлы.

Удобно для рецептов или каких-то инструкций в браузере. Особенно полезно, когда нужно сохранить страницу с важной информацией, которая может исчезнуть — например, подтверждение заказа или билет. PDF-скриншот сохраняет не только текст, но и изображения, ссылки и структуру страницы. Обратите внимание, что функция работает не только в Safari, но и в некоторых других приложениях — попробуйте в Заметках или в Mail.

Скрыть приложение на iPhone

Если какие-то приложения не должны мозолить глаза, их можно спрятать поштучно — зажать иконку и выбрать пункт со скрытием через Face ID. А можно скрыть целую страницу рабочего стола — и все приложения на ней исчезнут с глаз.

Чтобы спрятать страницу, сделайте следующее:

Зажмите главный экран до режима редактирования. Нажмите на точки внизу экрана. Снимите галочку с нужной страницы.

Приложения, скрытые таким способом, не уходят в папку «Скрытое» в библиотеке приложений — их по-прежнему видно в Spotlight и в соответствующих категориях. Чтобы вернуть страницу, повторите шаги и снова поставьте галочку. Это удобно, если вы хотите убрать с глаз экран с рабочими приложениями на время отпуска или спрятать игры, чтобы не отвлекаться. Не смогли найти нужные настройки или с ними возникли проблемы? Пишите в наш чатик в Telegram или МАКС, там вам точно помогут.

Таймер в Пункте управления iPhone: быстрый запуск без приложения Часы

Если добавить кнопку таймера в Пункт управления, на ней появится удобный слайдер для быстрого запуска. Это во сто раз удобнее, чем каждый раз открывать приложение Часы и вводить время вручную.

Вот как это настроить:

Откройте Пункт управления и нажмите «+». Выберите «Добавить элемент управления» и найдите иконку таймера. Зажмите её, выкрутите слайдер на нужное время и нажмите «Старт».

Диапазон — от одной минуты до двух часов. Идеально для готовки, тренировок или напоминаний. Слайдер позволяет выбрать время буквально одним движением пальца — провели вниз, отпустили, таймер тикает. Привыкаешь к такому за один раз и потом удивляешься, как раньше обходился без этой штуки.

Как убрать геолокацию с фото на iPhone перед отправкой

Отправлять фото вместе с координатами съёмки не всегда хочется. Айфон позволяет убрать эти данные двумя способами. Первый: откройте фото в приложении Фото, проведите вверх и нажмите «Изменить геопозицию» — затем «Без геопозиции». Второй способ — прямо при отправке: тапните «Поделиться», затем «Параметры» и выключите переключатель «Геопозиция».

Получатель не узнает, где сделан снимок. Это особенно важно для безопасности, когда вы отправляете фото из дома в мессенджерах или прикладываете к объявлению на Авито. Координаты в метаданных фотографии могут рассказать о вашем местоположении больше, чем вы думаете — вплоть до точного адреса. Заведите привычку отключать геометку при отправке незнакомым людям, и эта простая мера убережёт вас от лишних рисков.

Как выключить музыку на iPhone по таймеру

Если любите засыпать под музыку или какой-нибудь монотонный подкаст, то сейчас будете шокированы. iPhone умеет сам выключать воспроизведение по таймеру. В приложении Часы откройте «Таймеры», задайте время и в пункте «По окончании» прокрутите вниз до варианта «Остановить». Когда время закончится, музыка или подкаст замолкнут сами.

Никаких сторонних приложений и подписок для этого не нужно — функция встроена в систему с давних пор. Работает с любым источником звука: Apple Music, Spotify, YouTube, подкасты, аудиокниги. Ставите таймер на 20-30 минут, кладёте телефон на тумбочку и спокойно засыпаете. Утром iPhone будет молчать, а не играть музыку на полную громкость до будильника. Удобная мелочь, которая экономит заряд батареи и бережёт сон.

Что настроить на iPhone в первую очередь

Никакой революции — большинство этих штук существует уже несколько версий iOS. Но именно из таких мелочей и складывается удобство в каждодневном использовании. Длинный скриншот и таймер сна выручают постоянно, свои вибрации спасают тех, кто живёт с выключенным звуком, а кнопки на локскрине — отличный повод наконец перенастроить iPhone под себя.

Попробуйте начать хотя бы с двух-трёх функций из списка и понаблюдайте, как изменится ваш опыт. Скорее всего, через неделю вы будете удивляться, как обходились без них раньше. Если хочется ещё в том же духе, загляните в ещё пять полезных лайфхаков.