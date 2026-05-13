Чем новая Siri в iOS 27 будет отличаться от iOS 26

За пару недель до WWDC Bloomberg выкатил новую порцию деталей о переработанной Siri в iOS 27. По данным Марка Гурмана, ассистент получит новый жест для системного поиска, режим чата с историей и возможность выбирать, кто будет отвечать — Siri, ChatGPT или Gemini. Ранее мы уже рассказывали, что вы впервые сможете выбрать ИИ по умолчанию в iOS 27 и получить нормального ассистента вместо Siri. Это слух, но довольно подробный — и он многое говорит о том, куда Apple двигает голосового помощника.



Как будет работать Siri в iOS 27

По словам Гурмана, Siri в iOS 27 будет работать на технологиях Google Gemini и станет ближе к агентным ассистентам — то есть сможет не только отвечать, но и выполнять действия в приложениях, опираясь на личные данные пользователя. Раньше Bloomberg уже сообщал, что Siri появится в Dynamic Island при активации с боковой кнопки или по голосовой команде, а ещё Apple готовит отдельное приложение Siri с интерфейсом чат-бота — с историей переписки, закреплёнными запросами и загрузкой файлов.

Если всё подтвердится, это будет самый серьёзный пересмотр Siri за последние годы. Но пока это именно репортаж по инсайдерским источникам, а не презентация Apple — официальные подробности должны прозвучать на WWDC.

Новый поиск на iPhone жестом сверху

Главное нововведение, о котором пишет Bloomberg, — это системный жест «Search or Ask». Чтобы вызвать поиск, нужно будет свайпнуть вниз от верхней центральной части экрана в любом месте системы. После этого в Dynamic Island появится строка поиска с иконкой микрофона для голосового режима.

По описанию интерфейс похож на нынешний Spotlight, но с одним важным отличием: он сможет показывать более продвинутые результаты из приложений, а не только ярлыки и совпадения по названиям. Bloomberg прямо сравнивает это с тем, что уже умеют делать ChatGPT и Gemini. Кстати, в iOS 27 ждут и новый режим камеры на iPhone — тоже интересное обновление.

Ещё одна деталь: нажав на строку поиска, можно будет переключаться между Siri и сторонними сервисами — тем же ChatGPT или Gemini. То есть Apple, судя по утечке, не пытается запереть пользователя внутри своего ассистента, а даёт выбор поискового движка прямо в системном интерфейсе.

Siri как ChatGPT: чат, история и загрузка файлов

Вторая важная часть отчёта — превращение Siri в полноценный чат-бот. По данным Гурмана, после обычного запроса к Siri появится прозрачная карточка с результатом, и если свайпнуть её вниз, откроется режим переписки, визуально похожий на ленту сообщений.

Внутри чата обещают встроенные мини-карточки приложений: погода, ближайшие встречи, заметки и другие данные будут показываться прямо в диалоге, без переключения между программами. А через кнопку «+» можно будет загружать в Siri изображения и документы — и через приложение, и через чат-вид. Похожая логика уже работает в ChatGPT и Gemini, так что Apple явно подтягивает Siri к привычному формату общения с ИИ.

Сторонние ИИ в Siri в iOS 27

Если утечка подтвердится, в повседневном использовании iPhone изменится несколько привычных сценариев:

Поиск по системе можно будет вызывать одним жестом сверху, не возвращаясь на главный экран.

можно будет вызывать одним жестом сверху, не возвращаясь на главный экран. Один и тот же интерфейс будет искать и в приложениях, и в интернете, и через ИИ-ассистентов.

В Siri можно будет «дозадавать» вопросы в режиме переписки, а не начинать новый запрос с нуля.

Документы и фотографии можно будет отправлять ассистенту напрямую — для разбора, перевода или резюме.

Выбор между Siri, ChatGPT и Gemini станет встроенной настройкой, а не сторонним приложением.

Это всё ещё не подтверждённые Apple функции, а пересказ инсайдерского отчёта. Но Гурман обычно довольно точен по части интерфейсных решений, и на WWDC что-то из перечисленного почти наверняка покажут. Также стоит обратить внимание на то, как новая Siri изменит работу AirPods — там тоже немало интересного.

Кому пригодится новая Siri на iPhone

Новая Siri будет интересна тем, кто уже активно пользуется ChatGPT или Gemini и хотел бы получить то же самое прямо в системе, без отдельных приложений. Особенно — людям, которые много ищут, работают с документами на ходу или часто диктуют запросы голосом. Полный список отличий старой Siri и новой выглядит так:

Выбор ИИ по умолчанию;

Отдельное приложение Siri в iOS 27 с интерфейсом чат-бота;

Новый режим камеры с Siri;

Считывание содержимого экрана iPhone и взаимодействие с интерфейсом;

Запоминание контекста;

Исполнение сразу нескольких команд в одном запросе;

Создание автоматизаций и команд голосом через Siri.

Если же вы Siri почти не трогаете и пользуетесь телефоном по принципу «звонки, мессенджеры, камера», от обновления не стоит ждать революции в повседневности. Часть новых функций, скорее всего, потребует относительно свежего iPhone — точные требования Apple объявит на WWDC, и тогда станет понятно, попадает ли ваш аппарат в список поддерживаемых.

Пока вывод простой: подождать презентации и не делать выводов по утечкам. Но направление, в котором Apple ведёт Siri, теперь видно довольно отчётливо — это полноценный ИИ-ассистент с поиском, чатом и работой с файлами, а не привычная голосовая команда «поставь будильник».