Скрытые возможности iPhone в iOS 26 — редактор PDF, конвертер файлов и удобный сканер сканер документов

В iOS 26 Apple перенесла на iPhone приложение Просмотр, знакомое пользователям Mac. Это бесплатный встроенный инструмент для PDF, изображений и сканов, который заменяет россыпь разрозненных функций в «Файлах», «Почте» и сторонних приложениях. Если вы недавно обновили свой iPhone на iOS 26, Просмотр уже ждёт вас на домашнем экране. Ниже — что именно оно умеет и в каких задачах действительно экономит время.



Просмотр изначально появился ещё на NeXTSTEP как быстрый просмотрщик документов, а затем стал стандартным приложением macOS, постепенно обзаведясь разметкой, управлением страницами и поддержкой подписи. Теперь тот же набор инструментов доступен и на iPhone.

Приложение работает с PDF, JPEG, PNG, HEIC и TIFF. Внутри можно листать длинные документы, увеличивать мелкие детали и смотреть свойства файла без переключения между приложениями. Базовый набор включает разметку, подпись, работу с формами, сканирование и лёгкое редактирование — без перегруженного интерфейса.

Где находится Просмотр на iPhone после обновления iOS 26

Приложение появляется автоматически после установки iOS 26 — его можно запустить с домашнего экрана или через поиск. Главное изменение: файлы внутри «Файлов» теперь открываются именно в Просмотр, а не в старом встроенном просмотрщике. Это даёт одно понятное место, откуда начинается работа с документом.

Навигация устроена предсказуемо: свайпы для перелистывания, щипок для зума, кнопка миниатюр для просмотра всех страниц сеткой, поиск по тексту и панель информации с размером и датами файла. Для длинных PDF это удобнее, чем прыгать по приложениям. Кстати, если после обновления вы заметили изменения в автономности iPhone, это нормально — система перестраивает индексы.

Пометки в PDF на iPhone без сторонних приложений

Панель разметки появляется сверху, как только файл поддерживает аннотации. Внутри собраны привычные по Mac инструменты — без необходимости ставить отдельный редактор PDF.

выделение, подчёркивание и зачёркивание текста

рисование пером, маркером или карандашом

добавление подписи пальцем

фигуры — стрелки, прямоугольники, круги

текстовые блоки и стикеры на изображениях и сканах

правка и удаление любых аннотаций касанием

Главный смысл — реагировать на документ, а не переписывать его заново. Для согласования правок и быстрых пометок этого хватает с запасом.

Как заполнить PDF-форму на iPhone в приложении Просмотр

Просмотр сам распознаёт поля в форме и проводит вас по ним без лишних меню. Это та задача, ради которой раньше многие держали под рукой Mac или искали стороннее приложение для PDF.

откройте форму в Просмотре с домашнего экрана или из «Файлов» коснитесь подсвеченного поля и начните печатать примите подсказку автозаполнения, если система предлагает имя или адрес отметьте чекбоксы и переключатели одним касанием добавьте подпись через инструмент подписи проверьте все поля прокруткой сохраните или отправьте готовую форму

Сканирование документов в PDF через Просмотр на iPhone

Встроенный сканер запускается быстро и сразу выдаёт PDF, готовый к отправке или хранению. Камера сама находит края страницы, поэтому от пользователя нужно минимум усилий.

В одну сессию можно добавить несколько страниц — удобно, если сканируете чеки или многостраничную форму. Новый скан можно вставить и в существующий PDF: например, дописать подписанную страницу к готовому файлу. Отдельное приложение для сканирования теперь не нужно. А если вам важно понимать, зачем обновлять iPhone прямо сейчас, Просмотр — одна из весомых причин.

Удалить, повернуть и переставить страницы PDF на iPhone

Часть привычной с Mac логики работы со страницами добралась и до iPhone. В режиме миниатюр страницы можно переставлять, удалять и вставлять новые.

откройте просмотр миниатюр — все страницы будут в вертикальном списке

удержание на странице открывает меню вставки, поворота и удаления

в качестве новой страницы можно добавить пустой лист, файл из хранилища или свежий скан

порядок страниц меняется перетаскиванием

поворот и обрезка доступны для отдельных страниц

Для подготовки документа перед отправкой этого обычно достаточно — без перехода на компьютер.

Обрезать фото и удалить фон на iPhone

С картинками Просмотр работает в логике быстрых правок, а не полноценного фоторедактора. Можно обрезать и поворачивать кадр, удалять фон у объектов (если объект чётко выделяется), менять размер для уменьшения веса файла.

Разметка доступна и в режиме изображений: подписи, фигуры и пометки — всё на месте. Изменения сохраняются сразу, без лишних диалогов.

Конвертировать PDF и изображения на iPhone в JPEG, PNG и HEIC

Просмотр умеет сохранять файлы в HEIC, JPEG, PNG, TIFF и PDF — это покрывает большинство сценариев. При экспорте появляются ползунки качества для сжатия: можно сохранить детали или сжать файл, чтобы было удобнее отправить.

Сжатие PDF особенно полезно для тяжёлых сканов — текст остаётся читаемым, а размер файла уменьшается. Важная деталь: при экспорте создаётся новый файл, оригинал остаётся нетронутым. Это страхует от случайных правок. Если после обновления на iOS 26 у вас возникли проблемы с работой iPhone, имейте в виду — Apple уже исправила многое в свежих версиях.

Как сохранить и отправить изменённый PDF с iPhone

Изменения сохраняются автоматически — можно закрыть документ и вернуться к нему позже без риска потерять прогресс. Делиться файлом можно через AirDrop, «Почту», «Сообщения» и любые другие приложения из шита «Поделиться».

Синхронизация через iCloud подтягивает свежую версию на других устройствах, общие папки обновляются предсказуемо. Печать тоже осталась в меню обмена — пригодится, если нужна бумажная копия.

Поставить пароль на PDF на iPhone

PDF можно закрыть паролем для защиты — полезно для финансовых или медицинских документов. Есть и опция нового документа: чистая страница или содержимое буфера обмена как стартовая точка для заметки или подписи.

В «Файлах» можно задать Просмотр приложением по умолчанию для определённых типов файлов — долгое нажатие на документе открывает выбор между Preview и Quick Look. Это убирает из рутины лишний шаг.

Если вы регулярно работаете с PDF — подписываете договоры, заполняете анкеты, сканируете чеки — Просмотр закрывает большую часть задач без сторонних приложений и без перехода на Mac. Это редкий случай, когда встроенное приложение заменяет связку из трёх-четырёх сторонних. Тем, кто открывает PDF пару раз в год, можно не вникать: всё нужное и так откроется по умолчанию. А вот владельцам iPhone, которые часто решают «бумажные» вопросы со смартфона, ради этого стоит обновиться на iOS 26.