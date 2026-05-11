10 настроек айфона, которые я всегда меняю сразу после покупки

Новый iPhone из коробки настроен по логике Apple, а не по вашим задачам. Несколько изменений в настройках сразу после покупки помогут продлить автономность и убрать раздражающие уведомления, а заодно защитят от мошеннических звонков и потери данных. Если iPhone быстро разряжается даже ночью — причина может быть именно в настройках по умолчанию. Ниже — 10 пунктов, через которые стоит пройтись в первый же день. Пять функций лучше отключить, пять — включить.



Какие функции iPhone лучше выключить сразу после включения

Эти функции активны по умолчанию, но большинству пользователей они приносят больше неудобств, чем пользы. Часть из них фоном расходует батарею, часть — отвлекает или мешает в российских реалиях. Поэтому в первую очередь отключаем все ненужное.

Экранное время на iPhone: когда его лучше отключить

Экранное время отслеживает, сколько вы пользуетесь устройством и отдельными приложениями. Функция включается при первой активации iPhone, но большинство людей в неё не заглядывает.

Чтобы отключить, откройте «Настройки» — «Экранное время» и нажмите кнопку «Выключить учет активности приложений и сайтов» внизу экрана. Стопроцентных доказательств, что функция заметно сажает батарею, нет, но лишний фоновый процесс и регулярные напоминания об отчётах большинству пользователей не нужны.

Сгружать неиспользуемые приложения: почему лучше выключить

Функция автоматически удаляет редко используемые приложения, чтобы освободить память. Звучит удобно, но есть нюанс: удалённое российское приложение повторно скачать не получится, потому что многие программы из App Store уже исчезли.

Отключается так: «Настройки» — App Store — переключатель «Сгружать неиспользуемые». Если на iPhone заканчивается место, лучше вручную пройтись по списку приложений и удалить ненужные — так вы точно не потеряете банковский клиент или сервис, которого больше нет в магазине.

Как отключить отслеживание приложений на iPhone

Apple обязала разработчиков спрашивать разрешение на сбор данных для рекламы. По умолчанию каждое новое приложение будет показывать всплывающее окно с таким запросом. Чтобы iOS отказывала автоматически, откройте «Настройки» — «Конфиденциальность и безопасность» — «Отслеживание» и выключите «Запрос приложений на трекинг».

После этого приложения больше не смогут даже спросить разрешение — система ответит за вас. Меньше всплывающих окон при первом запуске и меньше передачи данных рекламным сетям.

Запросы оценок и отзывов в App Store — как отключить

Запросы «оцените приложение» обычно выскакивают в самый неподходящий момент — посреди игры, заказа такси или чтения. В «Настройки» — App Store есть переключатель «Оценки и отзывы», который полностью отключает такие просьбы.

Поставить оценку вручную через страницу приложения в магазине это не мешает. Зато теперь вы еще и не будете получать раздражающие уведомления прямо во время использования программы. Рекомендую отключить их еще и из практических соображений.

Фоновое обновление контента на iPhone: что выключить

Фоновое обновление позволяет приложениям подгружать свежие данные, даже когда вы ими не пользуетесь. Удобно для мессенджеров и почты, но заметно расходует батарею, особенно если в фоне работают десятки программ.

Путь: «Настройки» — «Основные» — «Обновление контента». Можно отключить функцию полностью или оставить её только для нужных приложений — например, мессенджеров — и выключить для игр, маркетплейсов и редко используемых программ. Это один из самых заметных способов улучшить автономность iPhone без покупки дополнительных аксессуаров.

Что включить в настройках iPhone для комфортной работы

Эти настройки по умолчанию выключены или спрятаны глубоко в меню. С ними пользоваться смартфоном становится комфортнее, поэтому теперь давайте смотреть, что на iPhone необходимо включить.

Автояркость на iPhone: как настроить экран правильно

Функция автоматически подстраивает яркость дисплея под внешнее освещение. На улице экран становится ярче, в темноте — тусклее. Это и удобно, и помогает экономить заряд: дисплей — главный потребитель батареи в iPhone.

Включается странно глубоко: «Настройки» — «Универсальный доступ» — «Дисплей и размер текста» — «Автояркость». Алгоритм у Apple отработан давно и работает аккуратно, так что смысла держать функцию выключенной обычно нет.

Поднятие для активации на iPhone: как работает функция

Когда вы берёте iPhone в руку, экран включается сам и показывает уведомления. Не нужно нажимать кнопку питания или тапать по дисплею — Face ID распознаёт лицо быстрее, потому что экран уже активен.

Включается в «Настройки» — «Экран и яркость» — «Поднять для активации».

Где включить вибрацию клавиатуры на iPhone

При наборе текста каждая клавиша отзывается короткой вибрацией Taptic Engine. Ощущения от печати становятся «физическими» и более точными — особенно заметно на длинных сообщениях.

Путь: «Настройки» — «Звуки и вибрация» — «Отклик клавиатуры» — «Тактильные сигналы». Минус один: функция немного увеличивает расход батареи, но цифры настолько малы, что в повседневном использовании это не заметно.

Как заглушить неизвестные номера на iPhone

Один из самых полезных переключателей против телефонных мошенников. После включения iOS автоматически отклоняет звонки с номеров, которых нет в контактах или с которыми вы давно не общались. Звонок уходит в голосовую почту, а уведомление остаётся в списке вызовов — пропущенный номер вы всё равно увидите.

Включается в «Настройки» — «Приложения» — «Телефон» — «Заглушение неизвестных». Подвох тоже есть: если вы ждёте звонок от курьера, врача или из банка, важный вызов уйдёт в тишину. В такие дни функцию лучше временно отключать.

Автообновление iOS на iPhone: когда его лучше включить

С автообновлением iPhone сам устанавливает свежие версии iOS ночью, когда стоит на зарядке и подключён к Wi-Fi. Особенно удобно для минорных обновлений вроде iOS 26.4.2 — там обычно только исправления ошибок, без новых функций, ради которых хочется обновляться вручную.

Включается в «Настройки» — «Основные» — «Обновление ПО» — «Автообновление» — «Устанавливать автоматически». Заодно настройка избавляет от ручного обновления всех устройств в экосистеме — если у вас есть ещё iPad и Mac, по аналогии стоит посмотреть и базовые настройки macOS.

С чего начать настройку iPhone сразу после покупки

Да, если новый iPhone у вас только появился — это пять минут разовой работы, после которых смартфон меньше отвлекает уведомлениями, аккуратнее расходует батарею и не отдаёт лишние данные рекламным сетям. Особенно важны два пункта: отключить «Сгружать неиспользуемые» и включить «Заглушение неизвестных» — это конкретная защита от потери приложений и от мошенников.

Если iPhone уже давно с вами, всё равно есть смысл пробежаться по списку: половина настроек включается по умолчанию неудачно, и многие пользователи годами живут с фоновым обновлением всех приложений подряд и постоянными запросами оценить очередную игру.