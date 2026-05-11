10 настроек айфона, которые я всегда меняю сразу после покупки

Миша Королев

Новый iPhone из коробки настроен по логике Apple, а не по вашим задачам. Несколько изменений в настройках сразу после покупки помогут продлить автономность и убрать раздражающие уведомления, а заодно защитят от мошеннических звонков и потери данных. Если iPhone быстро разряжается даже ночью — причина может быть именно в настройках по умолчанию. Ниже — 10 пунктов, через которые стоит пройтись в первый же день. Пять функций лучше отключить, пять — включить.

Самые важные настройки, которые сделают ваш iPhone удобнее. Фото.

Самые важные настройки, которые сделают ваш iPhone удобнее

Какие функции iPhone лучше выключить сразу после включения

Эти функции активны по умолчанию, но большинству пользователей они приносят больше неудобств, чем пользы. Часть из них фоном расходует батарею, часть — отвлекает или мешает в российских реалиях. Поэтому в первую очередь отключаем все ненужное.

Экранное время на iPhone: когда его лучше отключить

Экранное время отслеживает, сколько вы пользуетесь устройством и отдельными приложениями. Функция включается при первой активации iPhone, но большинство людей в неё не заглядывает.

Какие функции iPhone лучше выключить сразу после включения. Экранное время не имеет никакого смысла, если вы купили айфон не для ребенка. Фото.

Экранное время не имеет никакого смысла, если вы купили айфон не для ребенка

Чтобы отключить, откройте «Настройки» — «Экранное время» и нажмите кнопку «Выключить учет активности приложений и сайтов» внизу экрана. Стопроцентных доказательств, что функция заметно сажает батарею, нет, но лишний фоновый процесс и регулярные напоминания об отчётах большинству пользователей не нужны.

Сгружать неиспользуемые приложения: почему лучше выключить

Функция автоматически удаляет редко используемые приложения, чтобы освободить память. Звучит удобно, но есть нюанс: удалённое российское приложение повторно скачать не получится, потому что многие программы из App Store уже исчезли.

Какие функции iPhone лучше выключить сразу после включения. В России это опасная настройка и ее обязательно надо отключить. Фото.

В России это опасная настройка и ее обязательно надо отключить

Отключается так: «Настройки» — App Store — переключатель «Сгружать неиспользуемые». Если на iPhone заканчивается место, лучше вручную пройтись по списку приложений и удалить ненужные — так вы точно не потеряете банковский клиент или сервис, которого больше нет в магазине. Кстати, в iOS 26 появились скрытые возможности вроде встроенного сканера, которые заменяют сторонние приложения и экономят место.

Как отключить отслеживание приложений на iPhone

Apple обязала разработчиков спрашивать разрешение на сбор данных для рекламы. По умолчанию каждое новое приложение будет показывать всплывающее окно с таким запросом. Чтобы iOS отказывала автоматически, откройте «Настройки» — «Конфиденциальность и безопасность» — «Отслеживание» и выключите «Запрос приложений на трекинг».

Какие функции iPhone лучше выключить сразу после включения. Не давайте приложениям отслеживать ваши действия. Фото.

Не давайте приложениям отслеживать ваши действия

После этого приложения больше не смогут даже спросить разрешение — система ответит за вас. Меньше всплывающих окон при первом запуске и меньше передачи данных рекламным сетям. Обсудить тонкости приватности и другие настройки можно в нашем чате в Telegram или чате в МАКС — там всегда помогут.

Запросы оценок и отзывов в App Store — как отключить

Запросы «оцените приложение» обычно выскакивают в самый неподходящий момент — посреди игры, заказа такси или чтения. В «Настройки» — App Store есть переключатель «Оценки и отзывы», который полностью отключает такие просьбы.

Какие функции iPhone лучше выключить сразу после включения. Оценку приложению вы можете поставить вручную в магазине App Store. Фото.

Оценку приложению вы можете поставить вручную в магазине App Store

Поставить оценку вручную через страницу приложения в магазине это не мешает. Зато теперь вы еще и не будете получать раздражающие уведомления прямо во время использования программы. Рекомендую отключить их еще и из практических соображений.

Фоновое обновление контента на iPhone: что выключить

Фоновое обновление позволяет приложениям подгружать свежие данные, даже когда вы ими не пользуетесь. Удобно для мессенджеров и почты, но заметно расходует батарею, особенно если в фоне работают десятки программ.

Какие функции iPhone лучше выключить сразу после включения. Одна из самых бесячих функций iPhone, которые можно смело отключать. Фото.

Одна из самых бесячих функций iPhone, которые можно смело отключать

Путь: «Настройки» — «Основные» — «Обновление контента». Можно отключить функцию полностью или оставить её только для нужных приложений — например, мессенджеров — и выключить для игр, маркетплейсов и редко используемых программ. Это один из самых заметных способов улучшить автономность iPhone без покупки дополнительных аксессуаров.

Что включить в настройках iPhone для комфортной работы

Эти настройки по умолчанию выключены или спрятаны глубоко в меню. С ними пользоваться смартфоном становится комфортнее, поэтому теперь давайте смотреть, что на iPhone необходимо включить.

Автояркость на iPhone: как настроить экран правильно

Функция автоматически подстраивает яркость дисплея под внешнее освещение. На улице экран становится ярче, в темноте — тусклее. Это и удобно, и помогает экономить заряд: дисплей — главный потребитель батареи в iPhone.

Что включить в настройках iPhone для комфортной работы. Автояркость сможет лучше подгонять яркость экрана под условия освещения. Фото.

Автояркость сможет лучше подгонять яркость экрана под условия освещения

Включается странно глубоко: «Настройки» — «Универсальный доступ» — «Дисплей и размер текста» — «Автояркость». Алгоритм у Apple отработан давно и работает аккуратно, так что смысла держать функцию выключенной обычно нет. А ещё стоит разобраться со всеми возможностями камеры iPhone — там тоже много настроек, которые по умолчанию работают не оптимально.

Поднятие для активации на iPhone: как работает функция

Когда вы берёте iPhone в руку, экран включается сам и показывает уведомления. Не нужно нажимать кнопку питания или тапать по дисплею — Face ID распознаёт лицо быстрее, потому что экран уже активен.

Что включить в настройках iPhone для комфортной работы. Стоит взять iPhone в руки и его экран уже активируется. Фото.

Стоит взять iPhone в руки и его экран уже активируется

Включается в «Настройки» — «Экран и яркость» — «Поднять для активации». Подписывайтесь на наш канал в Telegram и МАКС — там мы регулярно делимся такими лайфхаками для iPhone.

Где включить вибрацию клавиатуры на iPhone

При наборе текста каждая клавиша отзывается короткой вибрацией Taptic Engine. Ощущения от печати становятся «физическими» и более точными — особенно заметно на длинных сообщениях.

Что включить в настройках iPhone для комфортной работы. Так вы точно будете печатать с удобством. Фото.

Так вы точно будете печатать с удобством

Путь: «Настройки» — «Звуки и вибрация» — «Отклик клавиатуры» — «Тактильные сигналы». Минус один: функция немного увеличивает расход батареи, но цифры настолько малы, что в повседневном использовании это не заметно.

Как заглушить неизвестные номера на iPhone

Один из самых полезных переключателей против телефонных мошенников. После включения iOS автоматически отклоняет звонки с номеров, которых нет в контактах или с которыми вы давно не общались. Звонок уходит в голосовую почту, а уведомление остаётся в списке вызовов — пропущенный номер вы всё равно увидите.

Что включить в настройках iPhone для комфортной работы. С этой настройкой до вас не дозвонится никто посторонний. Фото.

С этой настройкой до вас не дозвонится никто посторонний

Включается в «Настройки» — «Приложения» — «Телефон» — «Заглушение неизвестных». Подвох тоже есть: если вы ждёте звонок от курьера, врача или из банка, важный вызов уйдёт в тишину. В такие дни функцию лучше временно отключать. Если после обновления iOS перестал работать Wi-Fi на iPhone — это тоже решается через настройки.

Автообновление iOS на iPhone: когда его лучше включить

С автообновлением iPhone сам устанавливает свежие версии iOS ночью, когда стоит на зарядке и подключён к Wi-Fi. Особенно удобно для минорных обновлений вроде iOS 26.4.2 — там обычно только исправления ошибок, без новых функций, ради которых хочется обновляться вручную.

Что включить в настройках iPhone для комфортной работы. Эта функция обеспечит вас свежей прошивкой. Фото.

Эта функция обеспечит вас свежей прошивкой

Включается в «Настройки» — «Основные» — «Обновление ПО» — «Автообновление» — «Устанавливать автоматически». Заодно настройка избавляет от ручного обновления всех устройств в экосистеме — если у вас есть ещё iPad и Mac, по аналогии стоит посмотреть и базовые настройки macOS.

С чего начать настройку iPhone сразу после покупки

Да, если новый iPhone у вас только появился — это пять минут разовой работы, после которых смартфон меньше отвлекает уведомлениями, аккуратнее расходует батарею и не отдаёт лишние данные рекламным сетям. Особенно важны два пункта: отключить «Сгружать неиспользуемые» и включить «Заглушение неизвестных» — это конкретная защита от потери приложений и от мошенников.

Если iPhone уже давно с вами, всё равно есть смысл пробежаться по списку: половина настроек включается по умолчанию неудачно, и многие пользователи годами живут с фоновым обновлением всех приложений подряд и постоянными запросами оценить очередную игру.

Операционные системы AppleСмартфоны AppleСоветы по работе с Apple
Новости по теме: Операционные системы Apple
Apple допилит дизайн Liquid Glass в macOS 27: что изменится в новой ОС для компьютеров в Mac. Фото.
Apple допилит дизайн Liquid Glass в macOS 27: что изменится в новой ОС для компьютеров в Mac
Новая функция iOS 27: Apple разрешит заменить Apple Intelligence на ChatGPT, Gemini, Claude или другой ИИ. Фото.
Новая функция iOS 27: Apple разрешит заменить Apple Intelligence на ChatGPT, Gemini, Claude или другой ИИ
iPhone в iOS 27 научится превращать бумажные билеты и абонементы в электронные. Фото.
iPhone в iOS 27 научится превращать бумажные билеты и абонементы в электронные