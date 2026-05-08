Apple добавит камеру в AirPods, но снимать на нее не получится

AirPods с камерами в ножках корпуса вышли на позднюю стадию разработки — об этом со ссылкой на источники пишет Марк Гурман из Bloomberg. Главное, что нужно понять про этот гаджет сразу: камеры в нём — не для пользователя. Они нужны Siri, чтобы анализировать то, на что вы смотрите. Ранее мы уже разбирали, что известно об AirPods Ultra, и теперь картина становится яснее.



Что известно об AirPods с камерой и новой Siri

По данным Bloomberg, прототипы новых AirPods уже имеют почти финальный дизайн и возможности. Это означает, что Apple осталось внести небольшие правки и доработать программную часть, после чего продукт перейдёт на следующий этап — пробное мелкосерийное производство для внутреннего тестирования.

При таком статусе релиз до конца года выглядит реалистичным, но продукт ещё не анонсирован и теоретически может быть отменён или отложен. Apple привязывает запуск к обновлённой Siri: пока компания не будет довольна качеством функций Visual Intelligence, выводить такие AirPods на рынок смысла нет.

Зачем AirPods нужна камера

По описанию Гурмана, камеры разместят на ножке каждого наушника, и сами ножки будут чуть длиннее, чем у нынешних AirPods Pro. Камеры низкого разрешения — они не предназначены для фото и видео. Их задача — передавать картинку Siri для анализа.

Это продолжение функции Visual Intelligence, которая уже есть на iPhone: вы наводите камеру на объект и спрашиваете у ассистента, что это. С новыми AirPods телефон доставать не нужно — достаточно посмотреть на предмет и задать вопрос голосом.

С помощью наушников вы сможете:

посмотреть на набор продуктов и спросить, что из них можно приготовить

уточнить маршрут по достопримечательностям, на которые вы смотрите

добавить в календарь данные с афиши или плаката

По сути, это тот же опыт, что и Visual Intelligence на iPhone, только без необходимости доставать телефон и наводить его на объект.

Чем AirPods с камерой будут отличаться от AirPods Pro

Внешне устройство будет похоже на AirPods Pro 3, но с двумя заметными отличиями:

удлинённые ножки — в них помещается камера

видимый светодиодный индикатор, который загорается, когда визуальные данные отправляются в облако

Светодиод — это не косметика, а сигнал о приватности: пользователь и окружающие должны видеть, когда наушник реально передаёт изображение на серверы Apple. Это та же логика, что у зелёной точки рядом с камерой iPhone.

Дата выхода и цена AirPods Ultra с камерой

Точной цены и официального названия пока нет. Некоторые аналитики в шутку предлагают вариант AirPods Ultra — он логично вписывается в линейку Apple, где уже есть Apple Watch Ultra и ожидаются другие Ultra-устройства, но это не официальное имя.

Гурман говорит, что наушники разрабатываются около четырёх лет и входят в волну AI-продуктов Apple — вместе с подвеской-значком и умными очками. Из всей этой тройки AirPods с камерами продвинулись дальше всего. Реалистичный ориентир по релизу — конец года, в связке с обновлениями iOS 27 и новой Siri. Но это пока слух, а не подтверждённый план.

Если Visual Intelligence на iPhone у вас уже в ходу и спрашивать Siri о том, что вокруг, реально удобно — такие AirPods станут логичным следующим шагом. А вот если к голосовому ассистенту вы обращаетесь от случая к случаю, всё упрётся в один вопрос: насколько обновлённая Siri окажется полезной в реальной жизни, а не на сцене презентации. Мы подробно разбирали, как новая Siri в iOS 27 изменит AirPods, и перспективы там интересные. Но перезапуск ассистента Apple обещает уже не первый год, и пока обещания идут впереди результата.

Второй важный момент — приватность. Камера на ухе, которая отправляет картинку в облако, потребует от Apple очень аккуратной коммуникации: одного светодиода для спокойствия окружающих, скорее всего, будет мало. Пока всё, что у нас есть — отчёт Bloomberg о позднем этапе разработки. Сигнал серьёзный: устройство существует и движется к релизу. Но считать его решённым делом рано. Дождитесь анонса спокойно: если новая Siri действительно заработает так, как обещано, тогда и будет смысл решать, стоят ли камеры в ушах своих денег.