Новая Siri в iOS 27: теперь AirPods смогут заменить телефон в кармане

До анонса iOS 27 остаётся около месяца, и главным сюрпризом обновления, по слухам, станет переработанная Siri. Новый голосовой помощник может изменить не только iPhone, но и опыт использования AirPods — наушники наконец получат шанс стать самостоятельным голосовым устройством, а не просто аксессуаром для звонков и музыки. О том, какие изменения ждут iOS 27 помимо Siri, мы уже рассказывали.



Новая Siri в iOS 27: главные функции голосового помощника

iOS 27 будет во многом построена вокруг давно ожидаемого обновления Siri. Apple, по слухам, делает помощника на основе больших языковых моделей — это те же технологии, что стоят за ChatGPT и подобными чат-ботами. Речь идёт не о косметических правках, а о смене подхода: Siri должна научиться поддерживать разговор, а не только выполнять односложные команды.

Среди ожидаемых возможностей нового помощника:

разговорный режим в стиле ChatGPT с диалогом «вопрос-ответ-уточнение»

умение учитывать ваш личный контекст — заметки, переписку, календарь

глубокое управление приложениями и действиями между ними

выполнение многошаговых задач по одной команде

поддержка сторонних ИИ-сервисов через расширения

Важно держать в голове, что всё это пока остаётся слухами и инсайдами. Финальный набор функций станет известен только после официальной презентации. Подробнее о том, что изменится в Siri и какие функции появятся, читайте в нашем разборе.

Как Siri будет работать с AirPods после обновления

Сейчас вызов Siri фразой «Привет, Siri» в наушниках работает, но пользуются этим немногие — помощник часто не понимает запрос или отвечает не по делу. Многие пользователи носят AirPods Pro почти весь день, но к Siri обращаются редко именно из-за её ненадёжности.

Если Apple действительно доведёт помощника до уровня современных чат-ботов, картина меняется. AirPods превращаются в устройство для полноценного голосового управления: можно задать вопрос, попросить написать сообщение, поставить задачу или уточнить деталь, не доставая телефон из кармана. Для тех, кто и так почти не снимает наушники, это серьёзный сдвиг в повседневных сценариях.

Siri, ChatGPT и Gemini: чем отличается голосовой ИИ Apple

У ChatGPT, Gemini и других голосовых ИИ есть общая проблема: чтобы ими воспользоваться, нужно открыть приложение. С AirPods и Siri этого шага нет — помощник вызывается голосом в любой момент. Тесная связка железа и системы — то, чего сторонним сервисам добиться сложно. Кстати, Google тоже не стоит на месте — недавно стало известно, когда выйдет новая Siri с Gemini на устройствах Apple.

Текущая интеграция ChatGPT в Siri это отчасти показывает, но работает неуклюже: каждый раз приходится явно говорить «спроси у ChatGPT», а полноценного диалога нет. По слухам, в iOS 27 эта прослойка исчезнет, и общение станет естественным. Подробнее о том, как новая Siri станет похожа на ChatGPT, мы рассказывали отдельно.

Голосовые команды AirPods: что можно будет делать без iPhone

Новая Siri в связке с AirPods пригодится в первую очередь тем, кто:

носит наушники большую часть дня — на работе, в дороге, на прогулке

часто отвечает на сообщения и хочет диктовать их голосом

использует iPhone для рабочих задач и хочет автоматизировать рутину

привык к голосовым ассистентам и устал от ограничений нынешней Siri

Если вы редко достаёте AirPods из кейса или не пользуетесь голосовыми командами в принципе, обновление вряд ли что-то поменяет. Голосовой интерфейс — штука привычки, и Apple здесь не делает революции, а догоняет конкурентов.

Какие AirPods получат новые функции Siri

Пока официальных требований к моделям AirPods нет — неизвестно, какие наушники получат полный набор функций новой Siri, а какие останутся с базовой поддержкой. Покупать новые AirPods заранее, до анонса iOS 27, смысла нет: список совместимых устройств Apple обычно публикует вместе с презентацией системы.

Для справки: актуальные AirPods Pro 3 в США сейчас продаются по цене от $199. В России эта цена превращается в 17,5 тысяч рублей, если заказывать на AliExpress.

Если вы уже носите AirPods каждый день, новая Siri в iOS 27 — главный повод следить за презентацией Apple. Помощник, который реально понимает запросы и поддерживает диалог прямо в ухе, способен изменить то, как вы работаете с iPhone. Но пока это всё слухи: ждём официального анонса и не делаем поспешных покупок. Тем, кто к голосовому управлению равнодушен, спешить тем более некуда — обновление прилетит само вместе с iOS 27.