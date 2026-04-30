iOS 27 добавит в камеру iPhone новый режим: зачем он нужен и как будет работать

В iOS 27 Apple собирается встроить Siri и Apple Intelligence прямо в приложение Камера. Главное практическое изменение: визуальный поиск перестанет быть скрытым жестом и переедет в основной интерфейс камеры, где его действительно будут замечать. Многие пользователи iPhone до сих пор не в курсе, что у них есть встроенная умная камера из-за того, что эта фишка никак не связана с основным приложением. Это одна из нескольких новых функций iOS 27, которые меняют привычные приложения.



Что такое режим Siri в приложении Камера iOS 27

В приложении Камера в iOS 27 появится отдельный режим Siri — рядом с уже привычными «Фото», «Видео», «Портрет» и «Панорама». Когда вы переключитесь в этот режим, кнопка спуска затвора сменится на логотип Apple Intelligence: это сигнал, что камера сейчас работает не как камера, а как помощник.

По сути, Apple переносит туда Visual Intelligence — функцию визуального поиска, которая умеет распознавать объекты вокруг вас и давать по ним подсказки. Сейчас она вызывается долгим нажатием на кнопку Camera Control, и это жест, о котором многие владельцы iPhone просто не знают. Перенос в Камеру решает именно эту проблему: функцию увидят все, кто делает фото.

Как iPhone будет считать калории и БЖУ по фото

Самое заметное новшество — сканирование этикеток с пищевой ценностью. Наводите камеру на упаковку — и калории, белки, жиры и углеводы автоматически попадают в приложение Здоровье.

Для кого это полезно:

тем, кто следит за калориями и не хочет вбивать данные вручную

тем, кто пользуется сторонними трекерами питания и устал от ручного ввода

тем, кто восстанавливается после тренировок или болезней и считает макронутриенты

Это не революция — похожие сканеры давно есть в фитнес-приложениях. Но встроенный инструмент удобнее: не нужно ставить отдельное приложение и давать ему доступ к камере. Кстати, с обновлением также изменится работа с контентом: iOS 27 заблокирует часть сайтов и приложений.

Сканирование визиток и билетов через Камеру iPhone

Кроме еды, обновлённый Visual Intelligence получит ещё две практичные функции.

Перенос контактов с визиток: камера распознаёт телефон и адрес на визитке или печатном материале и сразу добавляет их в приложение Контакты. Полезно тем, кто часто ходит на конференции и встречи — стопка визиток на столе наконец перестанет копиться.

Билеты и карты лояльности в Wallet: физический билет на мероприятие или членскую карту можно будет отсканировать, и система сделает из них цифровую версию в приложении Wallet. Это закрывает старую боль — когда у тебя в кармане куча бумажных пропусков и пластиковых карточек, которые легко забыть дома.

Функции Visual Intelligence, которые сохранятся в iOS 27

Старые сценарии никуда не денутся. Visual Intelligence по-прежнему сможет:

распознавать растения и животных

добавлять события в Календарь по фото афиши или приглашения

отправлять изображение в ChatGPT или поиск Google по картинке

Кнопка Camera Control тоже продолжит работать, но теперь долгое нажатие будет открывать не отдельный экран Visual Intelligence, а тот самый режим Siri внутри Камеры. То есть интерфейс станет единым: один вход — все функции. Кстати, вместе с камерой преобразится и новая Siri в iOS 27 на AirPods.

Дата выхода iOS 27

Apple представит iOS 27 на конференции для разработчиков WWDC, которая начнётся 8 июня 2026 года. Это значит, что бета для разработчиков выйдет сразу после анонса, публичная бета — обычно через несколько недель, а финальная версия — осенью вместе с новыми iPhone.

Важный момент: пока неизвестно, какие именно модели iPhone получат полный набор функций Apple Intelligence в iOS 27. Сейчас Apple Intelligence работает только на iPhone 15 Pro и моделях iPhone 16 и новее. С большой вероятностью режим Siri в Камере потребует тех же чипов — но официального списка совместимости ещё нет, и до WWDC это останется открытым вопросом. Проверьте заранее, какие iPhone не получат iOS 27.

Если вы активно считаете калории, часто обмениваетесь визитками или ходите на мероприятия с бумажными билетами — режим Siri в Камере реально упростит рутину. Это не то обновление, ради которого нужно бежать менять iPhone, но одна из тех мелочей, которые потом не хочется терять. Если же вы снимаете в Камере только котов и закаты, а еду в трекер не вносите — спокойно проходите мимо. Старые режимы остаются, ничего не ломается, а новые функции включаются только когда они вам нужны.