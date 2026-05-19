iOS 27 сама нарисует обои и соберёт быстрые команды за вас — вот как это будет работать

По данным Bloomberg, в iOS 27 появятся две заметные функции на основе ИИ — генератор обоев и автоматическое создание команд в приложении «Быстрые команды». Обе будут показаны на презентации WWDC 8 июня. Ранее мы уже рассказывали о том, какие изменения готовятся в iOS 27 — от новой камеры до переработанного Safari. Теперь же стало известно ещё о двух нововведениях: первое из них может стать массовым, а второе — наконец сделать «Команды» понятными обычным пользователям.



ИИ-функции, которые появятся в iOS 27

Изменений два, и они касаются разных частей системы. iOS 27 получит встроенный генератор обоев и обновлённое приложение «Быстрые команды», в котором Siri сможет сама собирать сценарии по текстовому описанию.

Генерация обоев через приложение Image Playground прямо из меню выбора обоев

Создание команд по запросу на естественном языке — пользователь описывает задачу, ИИ собирает готовый сценарий

Готовые команды устанавливаются автоматически и сразу доступны для запуска

Кстати, помимо обоев и ярлыков, Apple готовит для iOS 27 совершенно новое приложение, о котором мы рассказывали отдельно.

ИИ-генератор обоев на iPhone

При выборе нового фона у пользователя появится вариант сгенерировать обои через приложение Image Playground — то самое, что уже умеет делать кастомные эмодзи и картинки в iOS. К релизу iOS 27 его обещают обновить.

Важный нюанс: Apple тестирует модели, которые создают более реалистичные изображения, и версия Image Playground для обоев может отличаться от нынешней. Это разумно — текущие генерации в стиле мультяшных аватаров плохо смотрятся в качестве полноэкранного фона.

Если вам не хочется ждать iOS 27 и при этом надоели стандартные фоны, можно посмотреть, как включить новые скрытые обои уже сейчас.

Как изменятся Быстрые команды на iPhone

Второе изменение интереснее по сути. В обновлённом приложении «Быстрые команды» появится поле с подсказкой «Что должна делать ваша команда?» — туда нужно ввести описание задачи словами. После этого Siri сама соберёт сценарий и установит его, сделав доступным для запуска.

Сейчас команды собираются вручную — это инструмент, который остаётся за пределами интереса большинства пользователей iPhone. Конструктор с десятками блоков отпугивает, и до автоматизаций доходят немногие. Если ИИ возьмёт на себя сборку, у «Команд» появится шанс выйти за пределы аудитории энтузиастов.

Это тесно связано с тем, как Apple готовит обновлённую Siri для iOS 27 — голосовой ассистент станет умнее не только в диалогах, но и в автоматизациях.

Зачем нужны Быстрые команды на iPhone обычному пользователю

Генератор обоев — функция для всех, но скорее развлекательная. Один раз поиграть интересно, дальше всё зависит от того, насколько живыми получатся картинки. А вот апдейт «Команд» полезнее в быту:

Тем, кто хотел автоматизировать рутину на iPhone, но не разобрался в конструкторе

Тем, кто пользуется Siri и хочет расширить её возможности без программирования

Тем, кто давно строит сложные сценарии — у них появится способ ускорить создание заготовок

Если вам интересна тема ИИ-ассистентов и автоматизаций глубже, посмотрите, как подключить агентом на Маке прямо с телефона — это уже работающий сценарий, а не анонс.

Будут ли ИИ-функции iOS 27 работать в России

Пока это информация от Bloomberg, а не официальный анонс Apple. Финальный вид обеих функций и список поддерживаемых устройств станут известны 8 июня на презентации WWDC. С большой вероятностью часть возможностей будет работать только на iPhone с поддержкой Apple Intelligence — как это уже было с iOS 18 и iOS 26.

Отдельный вопрос — доступность в России. Функции Apple Intelligence требуют смены региона аккаунта и языка интерфейса на английский, и пока нет оснований ждать, что в iOS 27 это изменится. К тому же команды ИИ тоже придется давать на английском, а это сразу сужает круг пользователей новых функций iOS 27 в России.